Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо розвитку супутникової навігації в оборони

Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо розвитку та використання систем супутникової навігації в інтересах безпеки й оборони.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 23 грудня 2022 року "Про заходи з розвитку та використання вітчизняних систем супутникової навігації в інтересах безпеки і оборони держави", - йдеться у документі.

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