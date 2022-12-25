Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо розвитку супутникової навігації в оборони
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Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо розвитку та використання систем супутникової навігації в інтересах безпеки й оборони.
Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 23 грудня 2022 року "Про заходи з розвитку та використання вітчизняних систем супутникової навігації в інтересах безпеки і оборони держави", - йдеться у документі.
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Через два дні після інавгурації Байдена в Україні відкрили дві кримінальні справи проти Байдена-Порошенка..Зеля особисто оголошує про розпочате кримінальне провадження. Всім було зрозуміло,що Зеленський виявився пішаком у чужій грі,і відомо чия це гра.. Зеля гадає, що всі забули?