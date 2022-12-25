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Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо розвитку супутникової навігації в оборони

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

зеленський

Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо розвитку та використання систем супутникової навігації в інтересах безпеки й оборони.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 23 грудня 2022 року "Про заходи з розвитку та використання вітчизняних систем супутникової навігації в інтересах безпеки і оборони держави", - йдеться у документі.

Також читайте: Кабмін затвердив нові плани реалізації рішень РНБО щодо санкцій

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
реальный **********
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25.12.2022 01:26
+9
@oksanetta11

Через два дні після інавгурації Байдена в Україні відкрили дві кримінальні справи проти Байдена-Порошенка..Зеля особисто оголошує про розпочате кримінальне провадження. Всім було зрозуміло,що Зеленський виявився пішаком у чужій грі,і відомо чия це гра.. Зеля гадає, що всі забули?
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25.12.2022 01:24
+9
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25.12.2022 01:50
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@oksanetta11

Через два дні після інавгурації Байдена в Україні відкрили дві кримінальні справи проти Байдена-Порошенка..Зеля особисто оголошує про розпочате кримінальне провадження. Всім було зрозуміло,що Зеленський виявився пішаком у чужій грі,і відомо чия це гра.. Зеля гадає, що всі забули?
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25.12.2022 01:24 Відповісти
реальный **********
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25.12.2022 01:26 Відповісти
того самого регианала-рашиста эльбруса который избивал патриотических депутатов пытавшихся помешать принятию харьковских угод
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25.12.2022 01:28 Відповісти
Треба розуміти мається на увазі так званий супутник Притули
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25.12.2022 01:25 Відповісти
Нью - Васюки.... жодного дня без шоу....
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25.12.2022 01:49 Відповісти
Мабуть на GLONASS переходять
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25.12.2022 01:49 Відповісти
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25.12.2022 01:50 Відповісти
Спочатку повинні бути заходи по створенню, а вже потім по розвитку.
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25.12.2022 02:22 Відповісти
Зєлєнскій ввів... у ліву ноздрю.
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25.12.2022 02:23 Відповісти
Скажи - "асфальт "....
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25.12.2022 02:34 Відповісти
Спершу прогуляйся *****.
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25.12.2022 03:30 Відповісти
Насправді? На 10-й місяць війни?
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25.12.2022 04:04 Відповісти
Половина уряду - рашисти... Це як постріл у спину... Дуже поважаю Володю, але прибічників хай обирає зараз з про українських, бо інших виб'ємо. +?
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25.12.2022 04:09 Відповісти
Указ щоб списати десятки мільйонів доларів на космічне сміття - січ 2 запущену лічнна велічайшим і віртуальну космічну коробочку Притули. Де броньовики Притули, бо порох свої вже привіз і відправив на фронт ?
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25.12.2022 06:58 Відповісти
Космічний довб***...
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25.12.2022 09:43 Відповісти
 
 