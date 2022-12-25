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Минулої доби окупанти завдали 87 ударів по прикордонню Сумщини, суттєво пошкоджено об’єкти інфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,іскрисківщина

У суботу росіяни завдали 87 ударів по прикордонню Сумщини, у двох громадах суттєво пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів, 6 прильотів.

Середино-Будська громада: 2 ворожі міни розірвалися на прикордонні. Також противник застосовував стрілецьку зброю.

По Ворожбянській громаді росіяни вели вогонь з артилерії. Було 15 прильотів.

Пошкоджень зазнали лінії електропередач. Суттєво пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури.

Новослобідська громада: росіяни ударили з артилерії, 14 прильотів. Суттєвих пошкоджень зазнав об‘єкт цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Наслідки вчорашніх обстрілів села Іскрисківщина на Сумщині. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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