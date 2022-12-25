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У РФ створюють інформаційні умови для вилучення в олігархів ресурсів на фінансування війни, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пригожин,путін

Російські силовики можуть створювати інформаційні умови виправдання націоналізації ресурсів олігархів на фінансування військових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що фінансист ПВК "Вагнера" Євген Пригожин був присутній на похороні найманця в Санкт-Петербурзі 24 грудня, де він заявив, що Росії необхідно конфіскувати розкішні речі і житло в еліт, які ігнорують або не підтримують війну через страх втратити привілейований спосіб життя.

Пригожин додав, що ці багаті люди підтримують концепцію, згідно з якою "західні куратори" домінують у Росії, та порівняв сьогоднішню олігархію з Росією 1990-х років.

На думку аналітиків, Пригожин розпалив скандал у зв'язку з похороном найманця, щоб просунути свої політичні цілі, такі як легалізація "Вагнера". Його заяви про перерозподіл багатства на похороні отримали значний відгук у російському інтернеті.

Пов'язані з "Вагнер" ресурси широко підтримали критику російських офіційних осіб. Пригожин може використовувати такі популістські пропозиції, щоб підняти свій авторитет у суспільстві чи вплинути на повернення більш жорстких заходів націоналізації.

Президент РФ Володимир Путін також побічно "атакував" російських олігархів. Путін заявив, що хоча переважна більшість російських бізнесменів є патріотами, є і ті, хто не поділяє його настроїв.

Путін "націоналізував" великий бізнес на початку 2000-х, щоб зміцнити свою авторитарну клептократію, нагадують ISW.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожин та Суровікін створили союз проти Шойгу. Тому "вагнерівці" так хочуть захопити Бахмут, - Буданов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
Правильно! Давай, Пригожин! Бандотва під назвою "більшовики" саме так і робила - "Грабь награбленное!" Швидше "зчепитеся у екстазі безмірної любові один до одного" І буде саме те - бо коли економічна еліта у 1917-му просто здала свої позиції і втекла - бо не знала що з більшовиками треба розбираться не цивілізованими, а бандитськими методами, то ******* "еліта" вийшла саме з такого самого бандитського середовища ТОму "церемониться" не буде Побачимо - хто переможе!
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25.12.2022 07:43
+24
Что-то этот петушок пригожин чересчур раскудахтался. Не пора ли из него суп сварить?
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25.12.2022 07:37
+23
Судя по раскладам перед смертью Путина сначала грохнут Пригожина,этот опричник наверняка уже многим поперек дороги стал.
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25.12.2022 07:44
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Что-то этот петушок пригожин чересчур раскудахтался. Не пора ли из него суп сварить?
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25.12.2022 07:37 Відповісти
Путін заявив, що хоча переважна більшість російських бізнесменів є патріотами Джерело: https://censor.net/ua/n3389132
А як же бути з твердженням що патріотизм це "последнее пристанище негодяев"?
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25.12.2022 07:38 Відповісти
Хіба путен стверджував таке?
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25.12.2022 09:01 Відповісти
Читай текст. Він сказав що більшість є патріотами.
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25.12.2022 09:05 Відповісти
Правильно! Давай, Пригожин! Бандотва під назвою "більшовики" саме так і робила - "Грабь награбленное!" Швидше "зчепитеся у екстазі безмірної любові один до одного" І буде саме те - бо коли економічна еліта у 1917-му просто здала свої позиції і втекла - бо не знала що з більшовиками треба розбираться не цивілізованими, а бандитськими методами, то ******* "еліта" вийшла саме з такого самого бандитського середовища ТОму "церемониться" не буде Побачимо - хто переможе!
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25.12.2022 07:43 Відповісти
А вона там ця "еліта" там була?
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25.12.2022 08:07 Відповісти
Навчись чітко ставить питання! Там: це де? Там: це коли?
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25.12.2022 08:30 Відповісти
Перечитайте ваш комент і тоді не будете з дурними претензіями чіплятися .
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25.12.2022 15:37 Відповісти
Що? "ПЕреводиш стрілки"? Поставив питання незрозуміло про що а тепер "шукаєш винного"? 25 чоловік зрозуміли ЩО я хотів сказать Шестеро з них підтримали мене в тому що ти не вмієш формулювать питання Ти один не зрозумів! Хто в цьому винен? Може варто на себе глянуть?
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25.12.2022 15:45 Відповісти
Стрілки я не переводжу хоча стоп а ви про які такі стрілки говорите - точніше формулюйте питання є годинникові залізничні на картах і подібне, вас шестеро підтримали мене троє то що будемо мірятися кхм тим самим, питання я сформулював на основі вашого коменту нормально але напевно не варто було брати слово еліта в лапки ( таки косяк з моєї сторони ), "Там: це де?" - ви в своєму коменті не навели де відбувалися вами описанні події , добре що я знаю про які події в 1917 році йшлося і де це відбувалося а якщо людина не знає таких речей так що в вас рильце теж в пушку ви так не рахуєте?
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25.12.2022 16:34 Відповісти
"Дурня включаєш"? 25 чоловік прекрасно зрозуміло про що йдеться мова Один "найрозумніший" чомусь вирішив що "право знать" про які події ведеться мова належить лише йому! Тобі не здається що тебе "попердолило"? Тебе не ідіоти оточують!
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25.12.2022 16:49 Відповісти
"добре що я знаю про які події в 1917 році йшлося і де це відбувалося" - і де тут йдеться про "Один "найрозумніший" чомусь вирішив що "право знать" про які події ведеться мова належить лише йому!" ?
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25.12.2022 17:36 Відповісти
Знаєш, як іменується твоя поведінка? "Тупа упоротість" Тебе вже "заклинило" і тобі вже "насрать" на питання, яке обговорювалося в темі Тобі головне - довести свою зверхність! Та будь ласка - доводь! Самому собі А мене позбав від необхідності приймать участь у твоєму "виясненні стосунків"
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25.12.2022 17:58 Відповісти
Ну що тут скажеш - звинуватити мене в тому що я не писав ( а те що вам привиділось це ваші проблеми), а після того як я вам задав запитання про це мені у відповідь приходить "Тупа упоротість" і "Тобі головне - довести свою зверхність!" а не пряма відповідь на запитання я роблю висновок що все що ви написали в крайньому коменті стосується вас.
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25.12.2022 18:17 Відповісти
............уй!!!
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25.12.2022 18:22 Відповісти
Ну ось ведеш себе ввічливо не тикаєш не вигадуєш не існуючі факти не звинувачиєш безпідставно а тобі у відповідь - "уй!!! ". Здається мені що це не мене а вас "попердолило" - а яка ваша думка з приводу кого з нас "попердолило" ?
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25.12.2022 18:52 Відповісти
Верной дорогой идёте, товарищи!(с.) )))
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25.12.2022 08:48 Відповісти
І саме цікаве - теперішня "революція" буде чисто "кримінальною" Якщо у 1918-му країни Заходу підтримували якісь залишки "цивілізації" у вигляді "Білої гвардії" Денікіна чи Колчака, то зараз в РОсії буде звичайна гризня між різними кримінальними групами, які не матимуть ні ідеї, ні політичної платформи І підтримать фінансово, політично, економічно чи військово, буде нікому - бо ніхто в ту купу лайна лізти і брудниться не захоче!
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25.12.2022 08:58 Відповісти
Дорогой Яр, не забывай про ещё два компонента истоков элиты - хитрожопые комсомольцы и красные директора!
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25.12.2022 10:30 Відповісти
Судя по раскладам перед смертью Путина сначала грохнут Пригожина,этот опричник наверняка уже многим поперек дороги стал.
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25.12.2022 07:44 Відповісти
Согласен скинуться по пару лямов и петушка пустят под нож. Деньги это святое.
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25.12.2022 07:48 Відповісти
Неокомуністи на низькому старті
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25.12.2022 08:59 Відповісти
О, експроприация у експроприаторов!!! ничего нового...мы свой , мы новый мир построим, кто был никем, тот станет всем...ну и т.д.
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25.12.2022 07:53 Відповісти
Рабочим из масквы заводы прииски нефть и газ а крестьянам из переферии полоскали и лёд из реки.
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25.12.2022 08:01 Відповісти
...и трудодни плятьььь . Ну, не без этого - первое время трудно будет, поэтому паспорта отобрать - Энгельса с Каутским учить !
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25.12.2022 08:09 Відповісти
Коли це вже зроблять в Україні ? чи не на часі ?
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25.12.2022 08:00 Відповісти
олігархи це олігофренди путіна
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25.12.2022 08:03 Відповісти
коли вже виправні концтабори запровадять?...
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25.12.2022 08:09 Відповісти
верной дорогой идете товарисчи!!
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25.12.2022 08:19 Відповісти
Весь олигархат в рашке - это стадо гиен, очень опасный хищник. Его преимущество - это челюсти. И инстинкт рвать и убивать. Пригожин зря замахнулся на олигархов - в Африке львы никогда не трогают гиен, потому что не смогут справится, а те запросто льва могут кокнуть.
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25.12.2022 08:23 Відповісти
Це він на пукіна натякає? У ***** під матрасом трильйон зелені завалявся.
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25.12.2022 08:33 Відповісти
В Росії вже немає грошей на війну будуть забирати в олігархів
А в олігархів два виходи або залишитися ні з чим АБО НАЙНЯТИ КІЛЕРА І ВБИТИ ПУТЛЕРА З ЙОГО БАНДОЮ
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25.12.2022 08:51 Відповісти
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25.12.2022 08:52 Відповісти
Багато років під час служби в соварміі довелось провести і в дрімучих ****** а також в гарадах счастья. Висновок - як і в салдатіків так і совграждан зековська ментальність. Москвопідари з радістю і смаком схавають експропріацію олігархів, хоча потім будуть битися в чергах за вареною ковбасою і дешевою горілкою. А **** " главное шоп багатих нєбила, шоп прастога чилавека уважали, как при сралине"
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25.12.2022 08:55 Відповісти
Точно так, зависть никто не отменял, рвать будут с исконно руским извращенным "звероподобным способом"
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25.12.2022 09:08 Відповісти
Нічого нового. = «Колгосп тварин» (англ. Animal Farm; в інших українських перекладах також: «Ферма "Рай для тварин"», «Скотоферма», «Скотохутір», «Хутір тварин») - повість-антиутопія англійського письменника Джорджа Орвелла, написана у 1943-1944 роках, вперше видана 17 серпня 1945 р.
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25.12.2022 09:13 Відповісти
ВІКІ: "В романі відображено переродження революційних принципів і програм, тобто поступовий перехід з ідей загальної рівності і побудови утопії до диктатури і тоталітаризму. «Колгосп тварин» - це притча, алегорія на революцію 1917 року і наступні події в СРСР під час становлення та існування епохи сталінізму перед Другою світовою війною.[6]

Орвелл, будучи за переконаннями соціалістом[7] і членом Незалежної лейбористської партії, критично ставився до Йосипа Сталіна та до керованої з Москви політики комуністичних партій, особливо після участі в громадянській війні в Іспанії, звідки йому довелося тікати через переслідування сталіністів[8].

Саме події в Іспанії стали поштовхом до написання цього твору - як писав автор, саме тоді він «збагнув, ясніше як до того, - негативний вплив Совітського міту на західній соціялістичний рух»[9]. Орвелл був впевнений, що знищення радянського міфу є необхідною передумовою відродження західного соціалістичного руху. Під «радянським міфом» він мав на увазі переконання, буцімто СРСР справді є соціалістичною країною. Сам автор писав:
більш-менш від 1930 р. я не бачу жодної ознаки, що СССР дійсно поступає в напрямку чогось, що можна б обґрунтовано назвати соціалізмом, зате я помічаю дуже багато ознак, що СССР перетворився в ієрархічне суспільство, де володарі мають не більше причин відректися від влади, як який-небудь інший панівний клас[10]

Ідея написання цього твору прийшла до автора невдовзі після повернення з Іспанії. У передмові до видання 1947 року Джордж Орвелл згадував:
Одного разу (я жив тоді в маленькому селі) я побачив хлопчика років десяти, який правив конем, запряженим у величезний віз, і бив його батогом щоразу, коли той намагався звернути з вузького шляху. Мені спало на думку, що, якби коні знали про свою силу, ми би не мали над ними влади і що взагалі люди експлуатують тварин, як багатії експлуатують пролетаріат[11].

Після цього Орвелл «взявся перекладати теорію Маркса на мову тваринячих понять». Але написання самого твору відклав до 1943 року, оскільки, за словами автора, до цього він був постійно зайнятий іншою роботою[10].

19 березня 1944 року Орвелл написав Віктору Голланцу, що володів авторськими правами на його твори:
Я закінчив маленьку казку на 30 тисяч слів з політичним змістом. Але переконаний, що Ви її не надрукуєте. Вона зовсім неприйнятна для Вас з політичної точки зору: вона антисталінська[11]."
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25.12.2022 09:18 Відповісти
Спочатку й не збагнув,могли б вставити і *Скотный двор*т.я.більшість народу мабуть так читала книгу.
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25.12.2022 10:55 Відповісти
Не у всех олигархов, а только у тех, кто не подпевает путлеру - это большая разница.
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25.12.2022 09:15 Відповісти
З кацапськими олігархами-все більш менш зрозуміло.А що ж наші,українські олігархи?Форбс регулярно розставляє їх в шеренгу по богатству.Кожен з них-олігархів-змагається за перші місця.Нехай би знайшовся статист,який би зробив щось,на кшалт Форбса, шеренгу по сумі внеску на оборону,на ЗСУ ,на відбудову України.Ніхто ж не знає,а може і знає хтось, чи підтримують олігархи України свою Батьківщину,чи тільки "доять" її ресурси,використовують її ще совкові заводи,землі,інфраструктуру?
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25.12.2022 10:37 Відповісти
Povar jest vlijatelni,on dveri v dumu nogami otkryvajet,kak on skazet tak i budet
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25.12.2022 10:42 Відповісти
Гнусное насекомое все чаще монолит глаза и уши.***** со своими многоходовочками выставтло как возможную альтернативу себе эту уголовную блевотону
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25.12.2022 18:22 Відповісти
 
 