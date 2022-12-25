У РФ створюють інформаційні умови для вилучення в олігархів ресурсів на фінансування війни, - ISW
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Російські силовики можуть створювати інформаційні умови виправдання націоналізації ресурсів олігархів на фінансування військових дій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики пишуть, що фінансист ПВК "Вагнера" Євген Пригожин був присутній на похороні найманця в Санкт-Петербурзі 24 грудня, де він заявив, що Росії необхідно конфіскувати розкішні речі і житло в еліт, які ігнорують або не підтримують війну через страх втратити привілейований спосіб життя.
Пригожин додав, що ці багаті люди підтримують концепцію, згідно з якою "західні куратори" домінують у Росії, та порівняв сьогоднішню олігархію з Росією 1990-х років.
На думку аналітиків, Пригожин розпалив скандал у зв'язку з похороном найманця, щоб просунути свої політичні цілі, такі як легалізація "Вагнера". Його заяви про перерозподіл багатства на похороні отримали значний відгук у російському інтернеті.
Пов'язані з "Вагнер" ресурси широко підтримали критику російських офіційних осіб. Пригожин може використовувати такі популістські пропозиції, щоб підняти свій авторитет у суспільстві чи вплинути на повернення більш жорстких заходів націоналізації.
Президент РФ Володимир Путін також побічно "атакував" російських олігархів. Путін заявив, що хоча переважна більшість російських бізнесменів є патріотами, є і ті, хто не поділяє його настроїв.
Путін "націоналізував" великий бізнес на початку 2000-х, щоб зміцнити свою авторитарну клептократію, нагадують ISW.
Будь ласка, зачекайте...
А як же бути з твердженням що патріотизм це "последнее пристанище негодяев"?
А в олігархів два виходи або залишитися ні з чим АБО НАЙНЯТИ КІЛЕРА І ВБИТИ ПУТЛЕРА З ЙОГО БАНДОЮ
Орвелл, будучи за переконаннями соціалістом[7] і членом Незалежної лейбористської партії, критично ставився до Йосипа Сталіна та до керованої з Москви політики комуністичних партій, особливо після участі в громадянській війні в Іспанії, звідки йому довелося тікати через переслідування сталіністів[8].
Саме події в Іспанії стали поштовхом до написання цього твору - як писав автор, саме тоді він «збагнув, ясніше як до того, - негативний вплив Совітського міту на західній соціялістичний рух»[9]. Орвелл був впевнений, що знищення радянського міфу є необхідною передумовою відродження західного соціалістичного руху. Під «радянським міфом» він мав на увазі переконання, буцімто СРСР справді є соціалістичною країною. Сам автор писав:
більш-менш від 1930 р. я не бачу жодної ознаки, що СССР дійсно поступає в напрямку чогось, що можна б обґрунтовано назвати соціалізмом, зате я помічаю дуже багато ознак, що СССР перетворився в ієрархічне суспільство, де володарі мають не більше причин відректися від влади, як який-небудь інший панівний клас[10]
Ідея написання цього твору прийшла до автора невдовзі після повернення з Іспанії. У передмові до видання 1947 року Джордж Орвелл згадував:
Одного разу (я жив тоді в маленькому селі) я побачив хлопчика років десяти, який правив конем, запряженим у величезний віз, і бив його батогом щоразу, коли той намагався звернути з вузького шляху. Мені спало на думку, що, якби коні знали про свою силу, ми би не мали над ними влади і що взагалі люди експлуатують тварин, як багатії експлуатують пролетаріат[11].
Після цього Орвелл «взявся перекладати теорію Маркса на мову тваринячих понять». Але написання самого твору відклав до 1943 року, оскільки, за словами автора, до цього він був постійно зайнятий іншою роботою[10].
19 березня 1944 року Орвелл написав Віктору Голланцу, що володів авторськими правами на його твори:
Я закінчив маленьку казку на 30 тисяч слів з політичним змістом. Але переконаний, що Ви її не надрукуєте. Вона зовсім неприйнятна для Вас з політичної точки зору: вона антисталінська[11]."