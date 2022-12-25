Окупанти запровадили комендантську годину у Василівці з 28 грудня до 4 січня, - Генштаб

Російські окупанти запровадили комендантську годину у Василівці на Запоріжжі, працівникам екстрених служб видають спецперепустки, а мешканцям забороняють залишати житло.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти продовжують посилювати режимно-адміністративні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Так, у Василівці окупанти запровадили комендантську годину у період з 28 грудня до 04 січня 2023 року. Зокрема, працівникам екстрених служб видаються спеціальні перепустки, а іншим місцевим жителям заборонено залишати житло та переміщуватися населеним пунктом.

Читайте також: Окупанти хочуть тиждень не випускати з домівок людей в Мелітополі, - Федоров