Окупанти запровадили комендантську годину у Василівці з 28 грудня до 4 січня, - Генштаб
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Російські окупанти запровадили комендантську годину у Василівці на Запоріжжі, працівникам екстрених служб видають спецперепустки, а мешканцям забороняють залишати житло.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил, передає Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти продовжують посилювати режимно-адміністративні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області", - йдеться в повідомленні.
Так, у Василівці окупанти запровадили комендантську годину у період з 28 грудня до 04 січня 2023 року. Зокрема, працівникам екстрених служб видаються спеціальні перепустки, а іншим місцевим жителям заборонено залишати житло та переміщуватися населеним пунктом.
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показати весь коментар25.12.2022 08:00 Відповісти Мені подобається 3
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