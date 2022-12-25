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У Росії раптово помер гендиректор компанії, яка робила підводні човни для ракет "Калібр"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

човен,підводний

У Росії раптово помер гендиректор компанії "Адмиралтейские верфи" з Санкт-Петербурга, яка виробляє човни й підводні човни, серед яких і ракетоносії "Калібрів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу російської компанії

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Зазначається, що Бузаков помер у віці 66 років, а його життя "обірвалося передчасно та трагічно".

Його компанія виробляла "вдосконалені" дизельні підводні човни, які були здатні нести та запускати крилаті ракети "Калібр".

За життя Бузаков говорив, що з підводних човнів, які робила компанія, вели обстріли Сирії.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+21
Каждый сматывается из Орды в меру своих возможностей.
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25.12.2022 09:26
+16
23 декабря эта мразь спускала новую подлодку. То ли отметили крепко, то ли не поделился с кураторами за проект...
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25.12.2022 09:31
+16
Це була іронія. Один з цих човнів під назвою "москва" зараз несе бойове чергування на дні Чорного моря....
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25.12.2022 09:47
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Устал работать на рашистов?
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25.12.2022 09:23 Відповісти
Сумасшедший дед подсуетился
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25.12.2022 12:27 Відповісти
Так а нащо він їм потрібен, якщо підлодки для росії тепер виробляє Україна, ще й без пафосних назв виробництв?
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25.12.2022 09:24 Відповісти
Цікаво де це в Україні виробляють ПЧ.
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25.12.2022 09:39 Відповісти
Це була іронія. Один з цих човнів під назвою "москва" зараз несе бойове чергування на дні Чорного моря....
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25.12.2022 09:47 Відповісти
Це не ПЧ, а надводний крейсер. Був.
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25.12.2022 09:54 Відповісти
То колись був, а зараз ПЧ
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25.12.2022 10:05 Відповісти
Вам же толкують-Україна виробляє ПЧ, був крейсер став ПЧ.
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25.12.2022 10:41 Відповісти
"Василий Бех"
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25.12.2022 09:50 Відповісти
Хто такий Бех? Чому не знаю?
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25.12.2022 09:55 Відповісти
Не переймайся, Вася Бех теж тепер ПЧ
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25.12.2022 10:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GgtKDbLQ38Q
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25.12.2022 10:14 Відповісти
..так село "Бехи" є в Коростенському районі на Житомирщині є...Там у всіх прізвища -"Бехи"...іноді є і виродки..
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25.12.2022 15:14 Відповісти
сгорел на работе)
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25.12.2022 09:24 Відповісти
Каждый сматывается из Орды в меру своих возможностей.
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25.12.2022 09:26 Відповісти
водачка сгубіла шолє?
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25.12.2022 09:29 Відповісти
Есть санкции против пропагандонов. Почему у них свои каналы, группы в фейсбуке, ютубе... фейсбук американские санкции пофиг получается? Не хотят ли конгресмены рассмотреть закон о пропаганде войны в социальных сетях
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25.12.2022 09:29 Відповісти
Може, все-таки, ракети для підводних човнів, а не навпаки?
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25.12.2022 09:30 Відповісти
23 декабря эта мразь спускала новую подлодку. То ли отметили крепко, то ли не поделился с кураторами за проект...
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25.12.2022 09:31 Відповісти
На святе місце утирки знайдуться.
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25.12.2022 09:37 Відповісти
Навіщо рососссія писати з великої букви ?!!!
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25.12.2022 09:39 Відповісти
московія.
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25.12.2022 10:43 Відповісти
куплені манкурти нав'язують позбавлення нації історичної назви ворога... Бо якщо не дай яхве українці припомнять що ворог московія а вони з Русі... то все для негоїв (беня і ко) зінеться на гірше...
🍚
... А нам своє робити...
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25.12.2022 18:23 Відповісти
так він і так прожив дві жизні репоеда..алкоголь лишня хромосома членство в единій расеі..це все приводить до кінця
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25.12.2022 09:40 Відповісти
Совершил погружение. На 2 метра.
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25.12.2022 09:41 Відповісти
И упёрся в дно.
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25.12.2022 11:17 Відповісти
Лёг на дно.
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25.12.2022 11:49 Відповісти
Не выставляя перископ.
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25.12.2022 11:50 Відповісти
Крышка не пускает.
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25.12.2022 12:02 Відповісти
""
- Що, думав під водою не знайду?...)))
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25.12.2022 09:42 Відповісти
спецоперація ЛІКВіДАЦІЯ. В кацапській банді закони вурдулаків. Всі технічні недоліки підлодки та вкрадені гроші спишуть на бункерного кореша. Колективний путін - (ФСБ) зачищає простір для майбутніх щурів.
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25.12.2022 10:01 Відповісти
Неудачно чайку попил )))
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25.12.2022 10:09 Відповісти
не умер, а сдох... бесславно и в блевотине... это ждет всю расию...
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25.12.2022 10:14 Відповісти
не раптово, а всьо ідоьт па плану.
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25.12.2022 10:20 Відповісти
Шо много знал, КОЗЕЛ
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25.12.2022 10:25 Відповісти
Слабенька радість - якби Адміралтеиські верфі пішли в преісподню .
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25.12.2022 10:28 Відповісти
Думки Жінок України матеріалізовуються, це непереборна сила, а не якісь ряжені шамани-заробітчани, яким пороблено‼️❤️💯⚔️🇺🇦✊👍💪👏🇬🇧🇪🇺🇺🇸🇺🇦⚔️💯❤️
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25.12.2022 10:58 Відповісти
здохва чергова "вішалка для кримінальних справ"
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25.12.2022 11:25 Відповісти
https://youtu.be/EvqSciyTKYI...

Вяличие Мавзолейной Матрёшки...🦍👹🤣
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25.12.2022 12:07 Відповісти
Случайность - частный случай закономерности. (с)
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25.12.2022 12:19 Відповісти
Такие фраера просто так не умирают.
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25.12.2022 12:26 Відповісти
В торпедний аппарат його.
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25.12.2022 13:00 Відповісти
Яка сумна новина (ні)
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25.12.2022 13:15 Відповісти
желаю им всем вместе с ****** быстрее передохнуть и освободить от себя землю!
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25.12.2022 14:10 Відповісти
Ну чому "раптом" - все навіть дуже вчасно !
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25.12.2022 15:09 Відповісти
Вот! Начинается нехватка комплектующих и олигархи уже начинают делить госзаказы, в которых бабла больше (его много) и возможность хотя бы имитацию выполнения продемонстрировать. Далеко не первый пошел в расход, они друг друга мочить будут. А уж когда бабло закончится, вот тогда начнется карнавал борьбы за место у корыта.
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25.12.2022 15:32 Відповісти
Великий почин
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25.12.2022 17:18 Відповісти
 
 