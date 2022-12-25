Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 102 050 осіб, 3011 танків, 1991 артсистема, 6010 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати російських окупантів станом на ранок 25 грудня становлять приблизно 102 050 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 102 050 (+620) осіб ліквідовано,

танків - 3011 (+5) од,

бойових броньованих машин - 6010 (+16) од,

артилерійських систем - 1991 (+3) од,

РСЗВ - 418 (+0) од,

засоби ППО - 212 (+0) од,

літаків - 283 (+0) од,

гелікоптерів - 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1706 (+0),

крилаті ракети - 653 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4635 (+8) од,

спеціальна техніка - 178 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 101 430 осіб, 3006 танків, 1988 артсистем, 5994 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Крім того, зазначається, що дані уточнюються.