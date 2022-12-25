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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 102 050 осіб, 3011 танків, 1991 артсистема, 6010 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Втрати російських окупантів станом на ранок 25 грудня становлять приблизно 102 050 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 102 050 (+620) осіб ліквідовано,

танків - 3011 (+5) од,

бойових броньованих машин - 6010 (+16) од,

артилерійських систем - 1991 (+3) од,

РСЗВ - 418 (+0) од,

засоби ППО - 212 (+0) од,

літаків - 283 (+0) од,

гелікоптерів - 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1706 (+0),

крилаті ракети - 653 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4635 (+8) од,

спеціальна техніка - 178 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 101 430 осіб, 3006 танків, 1988 артсистем, 5994 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 102 050 осіб, 3011 танків, 1991 артсистема, 6010 броньованих машин 01

Крім того, зазначається, що дані уточнюються.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
коли воно лежить жопою догори, то якось важко визначити, який паспорт лежав у кишені тієї ноги, яку відірвало.
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25.12.2022 10:13
+20
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25.12.2022 10:08
+9
Стволи мають властивість зношуватися, а совок взагалі сконав тихенько , раптово впаде і цей божевільний *********, вони своїми діями тільки пришвидшили це.
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25.12.2022 10:39
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Красива цифра! А цікаво, сюди входять лугандонці?...
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25.12.2022 10:07 Відповісти
коли воно лежить жопою догори, то якось важко визначити, який паспорт лежав у кишені тієї ноги, яку відірвало.
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25.12.2022 10:13 Відповісти
То є так
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25.12.2022 10:16 Відповісти
Це підріхуно вбитих ворогів. Хоч з Африки
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25.12.2022 10:51 Відповісти
Сюди входять ті, знищення яких хоч якось, хоч з якихось джерел, було 2чі підтверджено на бригадному рівні. А ті, яких не змогли підтвердити (ні візуально, ні електронно, ні за даними розвідувальних даних/перехоплень) - не входять. Тож реальна цифра втрат кацпів - принаймні на 40% вища.

Саме тому вони і почали мобілізацію - бо втрати серед кадрових, контрактників, призовників та примусово мобілізованих терпіл з лугандоніх були такі, що фронт тупо почав сипатись, як це було в Харківській області.
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25.12.2022 22:22 Відповісти
Дякую, зрозумів!
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26.12.2022 19:33 Відповісти
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25.12.2022 10:08 Відповісти
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25.12.2022 10:15 Відповісти
Яке ще "атамстім"?

"Патєрь нєт", то пілоти перевелися у підземні війська.
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25.12.2022 10:20 Відповісти
Мы атамстим, это как бы, маньяк решил истязать и убить жертву, получил в ответ пиз.ы и теперь строчит кругом этот бред сумасшедшего.
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25.12.2022 10:32 Відповісти
у московитів 5700 стволів арти. мінус 2000 залишається ще 3700..бляха...багато ще...на 2 роки вистачить...
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25.12.2022 10:16 Відповісти
Це разом з тими що консерви і вибухають при роботі?
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25.12.2022 10:33 Відповісти
це з сайту мінусрус.
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25.12.2022 12:47 Відповісти
Стволи мають властивість зношуватися, а совок взагалі сконав тихенько , раптово впаде і цей божевільний *********, вони своїми діями тільки пришвидшили це.
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25.12.2022 10:39 Відповісти
Їхню арту почали інтенсивно нищити, коли партнери стали надавати нам 155 мм і хаймерси, так що, я думаю, залишки будуть знищені швидше. До того ж слід враховувати знос стволів у цих залишків.
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25.12.2022 10:46 Відповісти
не количество артустановок считать нужно , а количество стволов , лафет без ствола - простая телега , но , даже если из лафета торчит что-то длинное , не значит что оно стреляет , єто касательно всех видов арты , любой страны.
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25.12.2022 12:21 Відповісти
І навіть ствол - це півділа. Насправді, там і окрім стволів є багато чого, що зношується ще швидше, ніж стволи, а врашки немає достатньо виробничих потужностей для виробництва замін. Бо ті виробництва успішно сконали ще років 15 тому. Навіть до того, як рашка вирішили напасти на Грузію. Просто їм і тоді, і торік здавалося, що 6000 стволів арти - це охєрєть як багато і на Вашингтон - вистачить...
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25.12.2022 23:06 Відповісти
https://youtube.com/shorts/KoLrBElswVo?feature=share...

А Экибастузе нет отопления больше двух недель....
Нет угля и дров...кто бомбил Экибастуз?👹👹👹🦍🦍🦍наверно кадырбыдло...
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25.12.2022 10:19 Відповісти
Екібастуз це Казакстан. Це найбільше родовище бурого вугілля в Казакстані.
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25.12.2022 10:24 Відповісти
Камяного - не бурого.
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25.12.2022 19:00 Відповісти
Так, кам'яного, але низької якості, тому я вважав, що то поклади бурого вугілля.
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27.12.2022 10:34 Відповісти
...гребаный екибастуз
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25.12.2022 10:26 Відповісти
У казахському Екібастузі багатющі поклади вугілля (добувають відкритим способом) і срусні.
сАвпАдение-не думаю
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25.12.2022 12:39 Відповісти
только за 24 дня декабря уничтожено 12 610 свиноцабак...\а он ещё не закончился...!\
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25.12.2022 10:21 Відповісти
Опитне з околиці викинули орків,Кліщіївка район вокзалу,воюють, Курдюмівка успіхи орків завишені, Мар'їнка якщо прочитайте,що не усе ок,то означає,що орки самі з собою воюють. Бахмут тяжко,але тримаються. Лінія фронту не здвинулася в негативну сторону. Україна понад усе
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25.12.2022 10:28 Відповісти
интересно летом будет 200 000 орков ?
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25.12.2022 10:37 Відповісти
Літом буде Перемога України! Це моє новорічне побажання.
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25.12.2022 10:57 Відповісти
перше другому не завадить
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25.12.2022 12:09 Відповісти
Кацапів ще вистачить десь на пів-року. Якщо Китай не відкриє "лендліз" через КНДР.
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25.12.2022 10:54 Відповісти
Китай через ленд-ліз разі що труси та шкарпетки надішле. Сі казав про двухвекторний світ, про московію не згадував.
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25.12.2022 12:51 Відповісти
 
 