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Росіяни більше застосовують крилаті ракети в денний час, а іранські дрони - вночі, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,іранський

Росіяни більше застосовують крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування в денний час, а іранські дрони більше вночі.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Хоча інколи і поєднують теж вдень. Вночі їм вигідніше запускати (дрони. – Ред.), тому що радіолокаційно вони видимі, але візуально до них прив’язки немає, і їх збивати стрілецькими засобами – це кулеметами та зенітними гарматами фактично вже неможливо. Тому власне така відмінність. Дрони це приблизно з одинадцятої-дванадцятої ночі, а ракети більш в денний час", - сказав Ігнат.

Також читайте: Росія регулярно використовує щонайменше 5 аеродромів в Білорусі для завдання ударів по Україні, - Повітряні сили

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Россияни - ТРУСЫ и ГА*Н ДОНЫ
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25.12.2022 10:35
+6
Давно изобрело и применяет.
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25.12.2022 10:38
+4
Типо, тоже, шобы ночью с рогатки не сбили ракету.
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25.12.2022 10:32
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Вот бы человечество изобрело такие приспособления, которые помогают различать объекты в темноте..........................
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25.12.2022 10:30 Відповісти
Давно изобрело и применяет.
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25.12.2022 10:38 Відповісти
Ракеты - днем, бо ночью видно огненный след от работы двигателя ракеты.
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25.12.2022 10:31 Відповісти
Типо, тоже, шобы ночью с рогатки не сбили ракету.
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25.12.2022 10:32 Відповісти
а вы разве не наблюдали огненных следов от двигателей пассажирских лайнеров?
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25.12.2022 10:38 Відповісти
значит вы никогда не были в крупном аэропорту ночью. Побывайте - феерическое зрелище.
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25.12.2022 10:45 Відповісти
Сингапур, Стамбул, Гандер, Шеннон, Скипхол, Панама, Куала-Лумпур, Дубай достаточно крупные? Огненных следов не видал.
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25.12.2022 11:28 Відповісти
вы ж вроде не первый день на форуме Цензора ...
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25.12.2022 11:42 Відповісти
Не первый. Но огненых следов я действительно никогда не видел. И в этих аэропортах в том числе. Может, я не въезжаю о чем речь?
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25.12.2022 11:46 Відповісти
заметьте, это не я первый начал. Это alexandr shamov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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25.12.2022 12:05 Відповісти
Ок.
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25.12.2022 12:10 Відповісти
Просьба доказательства в студию. шо нет инверсивного или пламенного следа при активном полете ракеты... https://t.me/aviapro1/2316
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25.12.2022 13:12 Відповісти
ЗЫ... вот здесь я применил снисходительную иронию...
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25.12.2022 13:13 Відповісти
так никто ж и не спорит. Вы ж веско аргументировали еще в первом комменте: "Ракеты - днем, бо ночью видно огненный след от работы двигателя ракеты."
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25.12.2022 17:07 Відповісти
Россияни - ТРУСЫ и ГА*Н ДОНЫ
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25.12.2022 10:35 Відповісти
Недостатня насиченість тепловізорами перешкоджає збивати "мопеди" вночі кулеметами чи ЗУ.
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25.12.2022 10:43 Відповісти
Вы уничтожили нашу "МРИЮ" но вы не уничтожили НАС, НАС УКРАИНЦЕВ. которые ***** и будут ***** ВАС ****** Чмошных козлов. КОЗЛОМОРДЫЕ.
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25.12.2022 10:48 Відповісти
Тепловізор + РПК = -"мопед"
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25.12.2022 10:56 Відповісти
Доречі, а де наші розрекламовані дрони на 1000 км? Які б могли знищити ракетоносії та припинити ракетний террор?
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25.12.2022 10:57 Відповісти
держите один:
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25.12.2022 11:43 Відповісти
https://youtu.be/nx1GAm-Byr4...

Чому 25 грудня Різдво Христове саме в цей день,а не 7 січня або в інший,пояснює історик Олександр Алфьоров... цікава версія...👍 Слава Україні Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱
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25.12.2022 12:26 Відповісти
 
 