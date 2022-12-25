Росіяни більше застосовують крилаті ракети в денний час, а іранські дрони - вночі, - Повітряні сили
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Росіяни більше застосовують крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування в денний час, а іранські дрони більше вночі.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Хоча інколи і поєднують теж вдень. Вночі їм вигідніше запускати (дрони. – Ред.), тому що радіолокаційно вони видимі, але візуально до них прив’язки немає, і їх збивати стрілецькими засобами – це кулеметами та зенітними гарматами фактично вже неможливо. Тому власне така відмінність. Дрони це приблизно з одинадцятої-дванадцятої ночі, а ракети більш в денний час", - сказав Ігнат.
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Чому 25 грудня Різдво Христове саме в цей день,а не 7 січня або в інший,пояснює історик Олександр Алфьоров... цікава версія...👍 Слава Україні Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱