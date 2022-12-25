Росіяни більше застосовують крилаті ракети в денний час, а іранські дрони - вночі, - Повітряні сили

Росіяни більше застосовують крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування в денний час, а іранські дрони більше вночі.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Хоча інколи і поєднують теж вдень. Вночі їм вигідніше запускати (дрони. – Ред.), тому що радіолокаційно вони видимі, але візуально до них прив’язки немає, і їх збивати стрілецькими засобами – це кулеметами та зенітними гарматами фактично вже неможливо. Тому власне така відмінність. Дрони це приблизно з одинадцятої-дванадцятої ночі, а ракети більш в денний час", - сказав Ігнат.

Також читайте: Росія регулярно використовує щонайменше 5 аеродромів в Білорусі для завдання ударів по Україні, - Повітряні сили