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Російські військові перекидають велику кількість військової техніки через Маріуполь у напрямку Бердянська, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Росіяни перекидають військову техніку, живу силу з Маріуполя через Мангуш на Бердянськ та Мелітополь. З Росії прибули додаткові підрозділи.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Велика кількість військової техніки зайшла з боку Росії та рушила через Мангуш (Маріупольский район) в напрямку Бердянськ/ Мелітополь. Колони доформовувались частково з місця базування в с. Агробаза (знаходились з моменту "негативного наступу" в Херсоні)", - йдеться в повідомленні.

Також рашисти перекинули на Мангуш частину військової техніки, живої сили та тилове забезпечення, що базувалися в с. Урзуф. Їх було включено в склад колон, сформованих в Маріуполі/Агробазі.

"Частина військової сили - жива сила на вантажівках з причепленими пушками малого калібру переміщено з с. Урзуф у бік Бердянська. Також з Росії прибули додаткові підрозділи. Розселення відбулося в районі так званих Кам’янських дач під прикриттям великої кількості цивільних громадян", - додав Андрющенко. 

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Російські військові перекидають велику кількість військової техніки через Маріуполь у напрямку Бердянська, - Андрющенко 01
Російські військові перекидають велику кількість військової техніки через Маріуполь у напрямку Бердянська, - Андрющенко 02

Автор: Марина Макєєва
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можем предложить хорошие санатории и дома отдыха для размещения личного состава.
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25.12.2022 11:00 Відповісти
і all inclusive від HIMARS
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25.12.2022 11:06 Відповісти
якщо всі все так гарно знають в штабі для чого ця статистика без результату?та показувати що ви знаете їх рух просто дійте знищуйте а потім новини по факту
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25.12.2022 11:04 Відповісти
мабуть, ще всі до купки не зібрались
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25.12.2022 11:08 Відповісти
Статистика говорить інше,та і Мелітополь наступна операція ЗСУ
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25.12.2022 11:16 Відповісти
Прикриваються цивільними , 3.14дери . . Все точно по сталінсько - гітлерівським методикам ..
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25.12.2022 11:05 Відповісти
Не доходят руки причесати іх проти шерсті .
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25.12.2022 11:12 Відповісти
Если где-то прибывает, то где-то убывает. Надо искать где.
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25.12.2022 14:50 Відповісти
 
 