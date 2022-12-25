Російські військові перекидають велику кількість військової техніки через Маріуполь у напрямку Бердянська, - Андрющенко
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Росіяни перекидають військову техніку, живу силу з Маріуполя через Мангуш на Бердянськ та Мелітополь. З Росії прибули додаткові підрозділи.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Велика кількість військової техніки зайшла з боку Росії та рушила через Мангуш (Маріупольский район) в напрямку Бердянськ/ Мелітополь. Колони доформовувались частково з місця базування в с. Агробаза (знаходились з моменту "негативного наступу" в Херсоні)", - йдеться в повідомленні.
Також рашисти перекинули на Мангуш частину військової техніки, живої сили та тилове забезпечення, що базувалися в с. Урзуф. Їх було включено в склад колон, сформованих в Маріуполі/Агробазі.
"Частина військової сили - жива сила на вантажівках з причепленими пушками малого калібру переміщено з с. Урзуф у бік Бердянська. Також з Росії прибули додаткові підрозділи. Розселення відбулося в районі так званих Кам’янських дач під прикриттям великої кількості цивільних громадян", - додав Андрющенко.
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