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В Україні вже працюють над тим, щоб ППО Patriot було більше, - Маркарова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

patriot

В Україні вже працюють над тим, щоб США передали більше систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми можемо не тільки очікувати, а і працюємо над цим. Я можу процитувати президента Зеленського на його пресконференції з Байденом; "Я можу сказати дякую за системи Patriot і наступний меседж - що нам треба більше Patriot". Я сподіваюсь, що ми зможемо контрактувати на майбутнє деякі системи", - сказала вона.

За її словами, вже є конкретні результати візиту президента Володимира Зеленського до США.

"З моменту виходу президента з Конгресу там дуже сильно активізувався процес ухвалення рішень. Ми вже маємо за добу, поки поверталися до України, конкретні серйозні результати - і законопроєкт про можливість притягнення російських злочинців до відповідальності у США, і допомога Україні на 45 млрд доларів, і поправка про надання повноважень прокурору США про використання конфіскованих російських активів в якості допомоги Україні, і робота по безпековому пакету, в якому є Patriot, але там не тільки вони, там багато нових спроможностей", - додала Маркарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навчання українських військових на системах Patriot будуть максимально швидкими, - Маркарова

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Эта зеленожопая курва уже наработала министром финансов!
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25.12.2022 11:32
+8
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25.12.2022 11:42
+3
ти помилився-за цим уродом прийде другий такий самий.. треба нищити всю касабію
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25.12.2022 11:57
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хламида також в сша літало?
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25.12.2022 11:21 Відповісти
зелень зробить піратску копію?? на ксероксі?
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25.12.2022 11:29 Відповісти
Відксєрачить.
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25.12.2022 11:36 Відповісти
Нє, все ж таки мабуть ксєроне.
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25.12.2022 11:38 Відповісти
Эта зеленожопая курва уже наработала министром финансов!
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25.12.2022 11:32 Відповісти
Справедливости ради она Гройсманожопая курва, именно при нем она стала министром финансов. А потом перекрасилась в зеленый цвет. Тетка стремная , со шлейфом финансовых махинаций.
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25.12.2022 12:00 Відповісти
Дали в одну руку пиріжок а воно й другу тягне -дайте ще натура справжнього.................
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25.12.2022 11:33 Відповісти
Про лендліз не пробував нагадати?
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25.12.2022 11:34 Відповісти
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25.12.2022 11:42 Відповісти
оооо..на маєш...та ще навіть одну не поставили Петріот..а вже губу закотила.. а вчити керувати хто буде?
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25.12.2022 11:48 Відповісти
Хаи дають -- менше прилетить .
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25.12.2022 11:48 Відповісти
Когда уже все поймут, что можно выиграть войну - убив Путина, как ЦРУ делает - дронами также убить лидера террористов. Или вести войну до захвата Кремля и убить Путина с близка войсками. Но это столько людей надо положить. Если можно спецслужбам решить этот вопрос быстрее. Охрану купить, но там такие охранники, что следят даже за друг-другом. Вирусом можно заразить какого-то политика, предварительно вакцинировать его, и чтобы он встретился с Путиным и заразил его. Или, когда Путин выедет куда-то типа Беларуси и там еще легче его ракетами и дронами накрыть. Можно объявить государству Украина, что кто убьет Путина, получит миллиард долларов. И не важно как, взрывом, ядом, огнестрелом, вирусом, дронами, хоть ножом или удавкой, или много еще можно придумывать как, подкупом охраны, соратников, плюс гарантии помилования получат и программу защиты получат. Всеми средствами одновременно со всех сторон. Еще много плюшек и бонусов наградой. Гражданство мира - и в любую страну можно ездить и быть на правах члена этой страны - всех стран - такой паспорт дать в награду и у одного человека он будет и денег море.
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25.12.2022 11:52 Відповісти
ти помилився-за цим уродом прийде другий такий самий.. треба нищити всю касабію
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25.12.2022 11:57 Відповісти
Коли ти сам зрозумієш та тобі подібні, що в кацапстані 99% орків точно такі самі маніяки як та рашонаzистська-сатана-пуцькін-х*йло, не стане х*йла буде такий самий муд*ак-терорист-вбивця та мародер унітазов, кацапи то не народ, а діагноз, чума та пандемія цілої планети Земля.
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25.12.2022 13:13 Відповісти
Якщо вірити закордонним ЗМІ , у США на складах є від тис до півтори пускових установок . Це десь 150 - 200 повноцінних батарей ! Нам дають лише одну .! .
Звісно ж - вельми дякуємо і за це , але ..... все ж !!
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25.12.2022 12:04 Відповісти
Пєрєпєліца, спитай ліпше у рошенівського ґандона-піарщика потрохо-бариги де українські Грім-2 "Сапсан"...
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25.12.2022 13:20 Відповісти
Спитав щойно . Він сказав - під ЗЄліним асфальтом . .
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25.12.2022 14:08 Відповісти
Патріот тепер знімає будьякі питання про те,чи може НАТО закрити небо над Україною)Тепер частина території України ,західна спокійно буде прикриватися Петріотами з території країн НАТО)Вони можуть тепер збивати москальські ракети ,якщо ті будуть в зоні їх досяжності,й вже ніхто не доведе,чи стріляли Петріотами з території України чи Польщі.Супер.
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25.12.2022 12:19 Відповісти
А может, всё-таки в Америке ?
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25.12.2022 12:20 Відповісти
нам надо минимум 5...
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25.12.2022 17:21 Відповісти
 
 