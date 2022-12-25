В Україні вже працюють над тим, щоб ППО Patriot було більше, - Маркарова

В Україні вже працюють над тим, щоб США передали більше систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми можемо не тільки очікувати, а і працюємо над цим. Я можу процитувати президента Зеленського на його пресконференції з Байденом; "Я можу сказати дякую за системи Patriot і наступний меседж - що нам треба більше Patriot". Я сподіваюсь, що ми зможемо контрактувати на майбутнє деякі системи", - сказала вона.

За її словами, вже є конкретні результати візиту президента Володимира Зеленського до США.

"З моменту виходу президента з Конгресу там дуже сильно активізувався процес ухвалення рішень. Ми вже маємо за добу, поки поверталися до України, конкретні серйозні результати - і законопроєкт про можливість притягнення російських злочинців до відповідальності у США, і допомога Україні на 45 млрд доларів, і поправка про надання повноважень прокурору США про використання конфіскованих російських активів в якості допомоги Україні, і робота по безпековому пакету, в якому є Patriot, але там не тільки вони, там багато нових спроможностей", - додала Маркарова.

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