"Я буду вічно тримати тебе за руку, мій Герою!": зворушливе фото волонтерки Карпенко біля тіла коханого, вбитого у Бахмуті. ФОТО ДНЯ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Соцмережі сколихнув допис волонтерки Алли Карпенко і оприлюднене нею фото із моргу. На світлині дівчина тримає за руку коханого -захисника України, який загинув на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Алли Карпенко.
"Я не вірю у вічну пам‘ять. Я не вірю, що герої не вмирають. Я не вірю в те, що якщо тебе дуже чекають - ти повернешся із того світу. Рано чи пізно про тебе забудуть всі. І я бачила, як вмирають Герої - вони купами, одне на одному, лежали в морзі Дніпра. А якби всі, кого чекали, - повертались, то це було б занадто легко у цьому клятому світі. Як же я тебе чекала. Воістину, не вмирає лише любов. Притуплюється, звичайно, але її так легко не позбутися. Правда ж? Я буду вічно тебе тримати за руку, мій Герою. І навіть якщо ти вже не з нами. Я ж обіцяла", - пише вона.
Євген Базилевський був десантником у 79 ОДШБ, загинув під Бахмутом. Поховали Женю 21 грудня у Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Будьте прокляті навіки, москалі їбучі!
амінь!
Може досить вже озиратися на пропагандонів?
низький уклін.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Покійся з миром,дорогий друже.
Ми помстимося кацапам. Всім абсолютно.
Кацапи винуваті всі. Без виключення. Одні вбивають,другі підтримують. Ну а треті- мовчать. Винуваті всі. І вигрібати буде вся кацапська помийка. R. I. P.
Це гірка правда.
чому так. це ж наші люди. як це виправити?
може завтра і мені прилитить. не хочу щоб з моїм тілом так чинили
Я пам'ятаю брата мого діда котрий загинув у другу світову!
25.12.2022 19:09 Відповісти Видалити
Старая проститутка, ****-война?
Кто тебе платит за наши тела?
Сколько тебе еще нужно, какая их цена?(c)