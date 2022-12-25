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"Я буду вічно тримати тебе за руку, мій Герою!": зворушливе фото волонтерки Карпенко біля тіла коханого, вбитого у Бахмуті. ФОТО ДНЯ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Соцмережі сколихнув допис волонтерки Алли Карпенко і оприлюднене нею фото із моргу. На світлині дівчина тримає за руку коханого -захисника України, який загинув на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Алли Карпенко.

"Я не вірю у вічну пам‘ять. Я не вірю, що герої не вмирають. Я не вірю в те, що якщо тебе дуже чекають - ти повернешся із того світу. Рано чи пізно про тебе забудуть всі. І я бачила, як вмирають Герої - вони купами, одне на одному, лежали в морзі Дніпра. А якби всі, кого чекали, - повертались, то це було б занадто легко у цьому клятому світі. Як же я тебе чекала. Воістину, не вмирає лише любов. Притуплюється, звичайно, але її так легко не позбутися. Правда ж? Я буду вічно тебе тримати за руку, мій Герою. І навіть якщо ти вже не з нами. Я ж обіцяла", - пише вона.

Євген Базилевський був десантником у 79 ОДШБ, загинув під Бахмутом. Поховали Женю 21 грудня у Києві.

Я буду вічно тримати тебе за руку, мій Герою!: зворушливе фото волонтерки Карпенко біля тіла коханого, вбитого у Бахмуті 01

Також читайте: 6 грудня у бою з рашистами на Донеччині загинув солдат Антон Незола. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+137
Читаю і плачу. Кацапи, я вас ненавиджу, всіх. Ви дикі тварюки, яких треба відстрелювати безжально
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25.12.2022 11:53
+126
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25.12.2022 11:56
+120
Вічна пам'ять Герою !
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25.12.2022 11:47
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треба щоб Господь дав іі можливість потримати в другій руці за патли відтяту голову вбитого москаля
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25.12.2022 11:46 Відповісти
Це не допоможе. Навіть якщо тримати їх по декілька штук кожного дня протягом всього життя...
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25.12.2022 11:50 Відповісти
Нікалай Нікалаєвічь, а що допоможе? Пасавєтуйтє!
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25.12.2022 18:35 Відповісти
Тобі - нічого. Свабодєн!
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25.12.2022 18:48 Відповісти
Читаю і плачу. Кацапи, я вас ненавиджу, всіх. Ви дикі тварюки, яких треба відстрелювати безжально
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25.12.2022 11:53 Відповісти
Одна лікар з Херсона написала,що ніколи не могла подумати,що можна так ненавідити....Тримайтесь і бережіть себе
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25.12.2022 12:37 Відповісти
Вічна пам'ять Герою !
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25.12.2022 11:47 Відповісти
Слiв нема.
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25.12.2022 11:48 Відповісти
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25.12.2022 11:49 Відповісти
А десь в бункері дихає, псуючи повітря нікчемний щур гнида і покидьок який призвів до цього всього.
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25.12.2022 11:49 Відповісти
Помилково вважати, що винен один тільки уйло. Там народец лайно
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25.12.2022 12:20 Відповісти
***** з підручними лише спусковий механізм для тупого кацапського біосміття. Скажи їм завтра по телевізору,що українці найкращі в світі-пізлязавтра будуть верещати-Слава Україні!
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25.12.2022 13:04 Відповісти
Він там не один такий.
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25.12.2022 12:26 Відповісти
71% населення недоімперії з ним заодно.
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25.12.2022 12:39 Відповісти
71% - це більше, ніж 100 мільйонів
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25.12.2022 18:39 Відповісти
Серце розривається (((
Будьте прокляті навіки, москалі їбучі!
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25.12.2022 11:53 Відповісти
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25.12.2022 11:56 Відповісти
Неделю назад коллега под Бахмутом погиб(.На неделе похороны.Спи спокойно,Антошенька
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25.12.2022 12:00 Відповісти
Світла пам'ять Герою України 😪😪😪
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25.12.2022 12:01 Відповісти
Поки наше покоління живе,поки покоління дітей сьогодні живе,доки Пам'ять, Подяка і Шана до Героїв України буде жити. Ви серед нас, Вулицями Парками, Аеропортами, Школами....Ви серед нас
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25.12.2022 12:04 Відповісти
С.У.М.
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25.12.2022 12:20 Відповісти
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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25.12.2022 12:20 Відповісти
Це орки на врожай 2023
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25.12.2022 12:25 Відповісти
Аби усі кацапи повиздихали одномоментно,від малого до старого! Бодай московія горіла так щоб чортам в пеклі гаряче було!
амінь!
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25.12.2022 17:17 Відповісти
Слава Герою!!! Дякуємо нашим Людям!!! Сумно!!!😢😢😢🙏🙏🙏🙏💛💙💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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25.12.2022 12:30 Відповісти
А ось номер на бірці варто було б і затерти щоб не давати поживи пропагандонам.
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25.12.2022 12:44 Відповісти
То може і загиблих не згадувати?
Може досить вже озиратися на пропагандонів?
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25.12.2022 14:01 Відповісти
При чому ту номер на бірці?
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25.12.2022 14:04 Відповісти
неймовірний сум і гнів наповнюють душу.
низький уклін.
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25.12.2022 12:47 Відповісти
7793-треба завжди памятати, якою ціною дається наша свобода,державність та просто наше життя. Вічна память Героям, які віддали своє життя за Україну. Героям Слава!
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25.12.2022 13:23 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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25.12.2022 13:32 Відповісти
Полеглий,але не забутий.
Покійся з миром,дорогий друже.
Ми помстимося кацапам. Всім абсолютно.
Кацапи винуваті всі. Без виключення. Одні вбивають,другі підтримують. Ну а треті- мовчать. Винуваті всі. І вигрібати буде вся кацапська помийка. R. I. P.
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25.12.2022 13:35 Відповісти
Ось таку руку захисника потрібно увіковічнити в пам'яті народуНа тисячі поколінь
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25.12.2022 13:52 Відповісти
мабуть нема нічого гіршого в світі чим це.
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25.12.2022 13:54 Відповісти
Добрива знову дорожчают,треба кацапами здобрювати.
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25.12.2022 13:57 Відповісти
"Я не вірю у вічну пам'ять. Я не вірю, що герої не вмирають. Я не вірю в те, що якщо тебе дуже чекають - ти повернешся із того світу. Рано чи пізно про тебе забудуть всі. І я бачила, як вмирають Герої - вони купами, одне на одному, лежали в морзі Дніпра."
Це гірка правда.
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25.12.2022 14:04 Відповісти
Та все вмирає,що живе,і все забувається...Це закон Всесвіту!
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25.12.2022 15:53 Відповісти
"вони купами, одне на одному, лежали в морзі Дніпра. "

чому так. це ж наші люди. як це виправити?
може завтра і мені прилитить. не хочу щоб з моїм тілом так чинили
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25.12.2022 16:39 Відповісти
Що пропонуєш робити якщо місць у морзі не вистачає ,бо він на війну не запроектований , так як кацапи із своїми жмурами під Херсоном робили , на смітник вивозити і спалювати ? Не хочеш щоб з тобою так вчиняли - напиши заповіт , воля покійного повинна бути виконана , у морг не заноситимуть , покладуть на вулиці (( Я розумію що іноді емоції дають себе знати , але ж не до такого рівня дурості
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25.12.2022 21:23 Відповісти
Ми маємо пам'ятати наших Героїв!
Я пам'ятаю брата мого діда котрий загинув у другу світову!
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25.12.2022 17:50 Відповісти
Doświadczenie Izraelskiego Mossadu musi być przekazane Ukrainie. Zadaniem tego pokolenia jest zabicie wszystkich kacapów którym udowodniono już i udowodni zbrodnie wojenne. Żadnych sądów.
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25.12.2022 18:21 Відповісти
C уважением и благодарностью приму задачу ликвидирования любого количества русских зверей. Амин.
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25.12.2022 18:23 Відповісти
Слава тобі, Герою ! Мужності твоїй дівчині. Чому цього не показують на єдиних новинах ? Таке треба показувати всім кожного дня, щоб лють росла і кріпла ! Показуйте купи наших героїв, купи наших мертвих героїв ! Ми повинні знати якою ціною ми живем.
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25.12.2022 18:48 Відповісти
Низький уклін Захисникам України та команді Залужного‼️🇺🇦❤️⚔️💯💪✊🇺🇸🇪🇺🇬🇧‼️🇺🇦❤️⚔️
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25.12.2022 19:08 Відповісти
Царства Небесного, земля пухом ГЕРОЮ .. ціна Свободи Народу України дуже важка,схиляєм голови перед вами ,низький уклін.......


25.12.2022 19:09 Відповісти Видалити
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25.12.2022 19:11 Відповісти
Ну и кто тебя звал, почему ты пришла,
Старая проститутка, ****-война?
Кто тебе платит за наши тела?
Сколько тебе еще нужно, какая их цена?(c)
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25.12.2022 22:02 Відповісти
Вічна пам'ять Героям, які загинули за Неньку Україну!
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25.12.2022 22:43 Відповісти
Кацапы, твари...нет вам прощения во веки веков. Только смерть
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26.12.2022 01:25 Відповісти
палать ім всім в пеклі ,кацапня недоробленна.Як я вас тварюк ненавіджу
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26.12.2022 05:04 Відповісти
Вічна па"ять Герою і всім, хто поліг за нашу Батьківщину! До ворога - рашистів одна ненависть! Ніколи не пробачимо їм, тільки - "Смерть ворогам", За кожного українця!
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26.12.2022 18:12 Відповісти
 
 