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Луганщина (4412) Донецька область (5679) Гайдай_ЛОГА (905)

На Бахмутському напрямку росіяни несуть величезні втрати, але все одно прагнуть вийти на кордони Луганщини та Донеччини, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай

На Бахмутському напрямку російські окупанти втрачають тисячі своїх солдатів, проте все ще не полишають мети вийти на кордони Луганської та Донецької областей.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ

"Що стосується Бахмута – то це вже більше навіть не просто в стратегічному плані – це вже більш символізм, що дуже любить кремлівський режим. Вони ж або на дати орієнтуються, або хочуть назвати якийсь населений пункт величезною перемогою. Плюс ще "кадирівці" та "вагнерівці" хочуть показати й довести "бункерному діду", що вони на щось спроможні. Але поки що вони просто там втрачають тисячі своїх солдатів", – зазначив Гайдай.

Голова ОВА наголошує, що попри величезні втрати, плани окупаційної армії все ще залишаються чіткими: вони хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Зокрема, їм необхідна хоч якась перемога задля того, аби по російському телебаченню показали "успіхи російської армії замість втрачених міст та територій". 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+18
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25.12.2022 12:24
+14
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25.12.2022 12:21
+4
Вірно сказано-дідок з бункера....борода для вати. Україна понад усе
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25.12.2022 12:22
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Дамбаси ж волали путінпамагі, ось і памагають як можуть.
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25.12.2022 12:20 Відповісти
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25.12.2022 12:21 Відповісти
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25.12.2022 12:24 Відповісти
Вірно сказано-дідок з бункера....борода для вати. Україна понад усе
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25.12.2022 12:22 Відповісти
Мені цікава річ щодо так званих кадирівців. Їх же доволі небагато виходячи з населення Чечні. Якщо тисячі з них гинуть, вірніше, дохнуть на фронті то мали б вже скінчитись. Але ж ні. А їм же ще треба тримати армію вимагачів та рейдерів у кожному кацапському місті включно з містами Криму. Бо гроші не з фронту, а від грабунків глубінніва насєлєнія.
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25.12.2022 12:24 Відповісти
Як раз і донбас під шумок зачистити можна від мерзоти касапської..
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25.12.2022 12:33 Відповісти
Йожики кололись, плакали, но продолжали грьізть кактус.
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25.12.2022 12:38 Відповісти
миші... у класиці - миші))

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25.12.2022 12:44 Відповісти
Але продовжували трах..ти кактус 🌵😁
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25.12.2022 12:49 Відповісти
Ишь ты," фрайер- писака"! Здесь в Донбассе реХферендум делался 1 процентом нищебродов- коллаборантов. Никто более из 99 проц.не " голосовал" и не " кричал". А теперь,поц,представь,что это могло произойти У ТЕБЯ В ОБЛАСТИ,так что ПЕЛЬКУ ЗАТКНИ
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25.12.2022 18:34 Відповісти
 
 