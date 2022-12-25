На Бахмутському напрямку росіяни несуть величезні втрати, але все одно прагнуть вийти на кордони Луганщини та Донеччини, - Гайдай

На Бахмутському напрямку російські окупанти втрачають тисячі своїх солдатів, проте все ще не полишають мети вийти на кордони Луганської та Донецької областей.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується Бахмута – то це вже більше навіть не просто в стратегічному плані – це вже більш символізм, що дуже любить кремлівський режим. Вони ж або на дати орієнтуються, або хочуть назвати якийсь населений пункт величезною перемогою. Плюс ще "кадирівці" та "вагнерівці" хочуть показати й довести "бункерному діду", що вони на щось спроможні. Але поки що вони просто там втрачають тисячі своїх солдатів", – зазначив Гайдай.

Голова ОВА наголошує, що попри величезні втрати, плани окупаційної армії все ще залишаються чіткими: вони хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Зокрема, їм необхідна хоч якась перемога задля того, аби по російському телебаченню показали "успіхи російської армії замість втрачених міст та територій".

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