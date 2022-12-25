Російські загарбники планують відкрити центр підготовки "вчителів" історії та російської мови на окупованій території Запорізької області, - Центр національного спротиву
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Рашисти використовують школи як центр промивки мізків українських дітей, й незабаром планують відкрити центр підготовки "вчителів" історії та російської мови для таких шкіл.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях в окупантів спостерігається дефіцит педагогів. Більшість українського персоналу відмовилось працювати на ворога, й тому окупанти звезли на територію своїх "вчителів", які займаються русифікацією українських дітей. Проте й це проблему не вирішило. Більшість росіян приїжджає на ротаційній основі через більші виплати, ніж у РФ. Проте залишатись на постійній основі вони не хочуть, адже не впевнені в подальшій приналежності регіону до РФ", - йдеться в повідомленні.
Тому російські загарбники повідомили про наміри відкрити на окупованій території педагогічні виші, де у швидкому темпі будуть готувати "нових вчителів". Перший такий відкрити мають у Бердянську, де за планом ворога до 1 вересня пройдуть перепідготовку діючі вчителі історії та російської мови. Пріоритет обраних фахівців чітко демонструє, на що ставить акцент "російська школа", а саме на вивченні мови та "правильної історії".
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,, ще теля в дупі , а дурний з довбнею бігає "
Ви, тварюки , тікатимите із Запоріжжя , як скажені собаки , якщо зможете втекти !!
І все це робиться для громадян Росії показати що вони щось роблять хоча і відчувають що скоро їх там не буде