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Російські загарбники планують відкрити центр підготовки "вчителів" історії та російської мови на окупованій території Запорізької області, - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вчитель

Рашисти використовують школи як центр промивки мізків українських дітей, й незабаром планують відкрити центр підготовки "вчителів" історії та російської мови для таких шкіл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях в окупантів спостерігається дефіцит педагогів. Більшість українського персоналу відмовилось працювати на ворога, й тому окупанти звезли на територію своїх "вчителів", які займаються русифікацією українських дітей. Проте й це проблему не вирішило. Більшість росіян приїжджає на ротаційній основі через більші виплати, ніж у РФ. Проте залишатись на постійній основі вони не хочуть, адже не впевнені в подальшій приналежності регіону до РФ", - йдеться в повідомленні.

Тому російські загарбники повідомили про наміри відкрити на окупованій території педагогічні виші, де у швидкому темпі будуть готувати "нових вчителів". Перший такий відкрити мають у Бердянську, де за планом ворога до 1 вересня пройдуть перепідготовку діючі вчителі історії та російської мови. Пріоритет обраних фахівців чітко демонструє, на що ставить акцент "російська школа", а саме на вивченні мови та "правильної історії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники облаштовують госпіталі на базах відпочинку у Бердянську, - Генштаб

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+8
Може здохне , падлюка ?😠
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25.12.2022 12:41
+5
Пишут что ***** попал в серьезное ДТП и получил травмы! Живучий падла!
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25.12.2022 12:40
+4
Це ЗСУ планує викинути орків з Запоріжської області ,а плани орків просто одітись в чорні мішки
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25.12.2022 12:40
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Пишут что ***** попал в серьезное ДТП и получил травмы! Живучий падла!
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25.12.2022 12:40 Відповісти
Може здохне , падлюка ?😠
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25.12.2022 12:41 Відповісти
Про ********* теж так писали, а вона стрибає на своїх шоу.
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25.12.2022 13:52 Відповісти
Це ЗСУ планує викинути орків з Запоріжської області ,а плани орків просто одітись в чорні мішки
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25.12.2022 12:40 Відповісти
Ідіоти, а Залужний вам розрішаф???
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25.12.2022 12:45 Відповісти
Это должна быть основная цель для артиллерии. Потом все остальное.
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25.12.2022 12:46 Відповісти
Ну координаты етих *заведений* для промывки мозгов же не секрет?
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25.12.2022 12:46 Відповісти
Кляті окупанти мрійники , як кажуть у нас в Украіні
,, ще теля в дупі , а дурний з довбнею бігає "
Ви, тварюки , тікатимите із Запоріжжя , як скажені собаки , якщо зможете втекти !!
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25.12.2022 12:46 Відповісти
В Херсоні вже відкривали нехай і там відкривають а з наступом ЗСУ де будуть рашистські підручники ? Звісно це макулатура і вчителі це також злочинці які підтримують ПУТЛЕРА тому хто не встигне втекти на них чекає в'язниця
І все це робиться для громадян Росії показати що вони щось роблять хоча і відчувають що скоро їх там не буде
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25.12.2022 12:46 Відповісти
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25.12.2022 13:11 Відповісти
Гіпнтизують мабуть.. і антідеприсантами годують...
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25.12.2022 13:26 Відповісти
от вам і какая разніца.....а кацап ще не вспів насрати - ну історію і язик зразу свій в голову дітям цвяхами забиває. мованеначасі.
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25.12.2022 13:52 Відповісти
Вони все зроблять і усього досягнуть, поки наше командування буде жувати шмарклі!
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25.12.2022 14:19 Відповісти
 
 