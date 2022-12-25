В основі війни в Україні лежить політика геополітичних опонентів Кремля, спрямована на "розтягування історичної Росії", - Путін
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Російський диктатор Володимир Путін заявив, що в основі війни в Україні нібито лежить політика геополітичних опонентів Кремля, спрямована на "розтягування історичної Росії".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
"Поділяй і владарюй. Ось вони (опоненти. - Ред.) завжди намагалися це зробити, намагаються це зробити і зараз. А наша мета в іншому - в об'єднанні російського народу", - сказав Путін в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін".
Путіну поставили питання, чи не підходить РФ до небезпечної межі. Він заявив, що не вважає її "такою вже небезпечною".
"Я вважаю, що ми діємо у правильному напрямку, ми захищаємо свої національні інтереси, інтереси наших громадян, наших людей. І іншого вибору, окрім захисту наших громадян, у нас просто немає", - сказав глава Кремля.
Будь ласка, зачекайте...
"Цель РФ - в объединении русского народа, Москва всегда стремилась решать все споры мирными средствами путем переговоров; РФ действует в правильном направлении, другого выбора, кроме (войны) и защиты своих интересов и граждан, у нее просто нет"
Одне на друге не налазить.
І що цікаво - вірять же касапи оцій очевидній брехні.
Що за формою, що за носієм
Когда родился Христос-царь Ирод приказал убить всех младенцев в Вифлиеме,желая истребить рожденного Мессию
Сегодня ,в канун Рождества дети Ирода направили ракеты на мирный город .желая истребить.губить.рушить.
дуже скоро обірветься , але він зможе принести ще багато біди на нашу землю , якщо його не зупинять 😠
Спёр он это название у древнеславянского племени "росичей", которые жили на речке Рось, которая пересекает трассу Киев-Одесса. А до того была Московия, до того улус Джучи, до того квакающие жамбоны на мокшанских болотах. По имени угро-финского народца мокша (или моксель) и была названа сраная "столица" этой вонючей помойки, где (в их грязной деревне) киевский князь решил 1 раз переночевать, после чего долго изводил вшей, клопов и неизвестно чего ещё. Вот карта реки Рось- где там мокши???
Моксель или мокша- тоже угро-финские слова, так что латынь здесь ни к чему.
Я бы тебя растянул одним концом к столбу, вторым к фаркопу.
Тому в ПУТЛЕРА мабуть претензії не тільки до України а й до всіх республік які були в СРСР
Тільки Росія хоче повернути і жити минулим а не теперішнім в цивілізаційному світі неможливо
В складі Російської імперії також знаходилась Варшавська губернія тож ПУТЛЕР буде провокувати війну з Польщею? Тільки Польщу взагалі для нього нереально оскільки це країна ЄС та НАТО
Тому Україні також треба в ЄС та НАТО тоді ЗАЖЕРЛИВІ АПЕТИТИ ПУТЛЕРА ЗГАСНУТЬ БО НАТО ВІН НЕ ПОДОЛАЄ
"Поділяй і владарюй. Рашисти завжди намагалися це зробити, намагаються це зробити і зараз в Україні,Рашистське падло,котре і після смерті, століттями буде перевертатися в могилі, не маючи спокою за вчинені вбивства і злочини.
О чём бы оно ни говорило - всё сводится к резиновой жопе.
І взагалі, що воно називає історією? Пропагандонські побрехеньки, починаючи за часів піТера1?
После убийства Андрея Боголюбского владимирские бояре говорили чистую правду: «князь наш убьен, а детей у него нету, сынок его в Новгороде, а братья его в Руси». Новгородцы также понимали под «Русью» Киев и Киевскую землю. В летописной статье 1135 г. говорится: «иде в Русь архиепископ Нифонт». В 1142 г. новгородское посольство было задержано «в Руси» (в Киеве) до тех пор, пока оно не дало согласия на вокняжение в Новгороде князя Святослава . Изгнанный из Новгорода, князь Святослав "идущу в Русь к брату". Т.е., де юре Новгород вот уже более двухсот лет входит в состав РУСИ у Киева, но де факто, на уровне подсознания, приильменские словены к РУСИ себя не причисляют.
Можна вже звикнути, що навіть якщо спитали москота "котра година", воно все-одно ********. За звичкою.
З 21.09.22 глава Кремля НЕ захищаємо свої національні інтереси, НЕ інтереси наших громадян, НЕ наших людей. Чому? Війна вже має риси НЕ імперскості недоімперії. По факту із цієї дати у війні приймають участь нові участники - Китай, Іран, Півн. Корея. Як ресурсна база для агресії путіна. Це відповідно означає, що цілі у війні з 21.09.22 кремль-путін вже не визначає...це вже навіть війна не поганих русскіх. На росія перетворилася у обєкт інтересів третьої сторони у війні проти України. На відміну від Заходу, у третьої сторони питання територіальної цілостності України, репарацій є інтересами, а свої власні.
У багатьох поганих россіян виникає чи буде виникати питання, для чого режим путіна розв'язав війну по розміру, а головне ЗМІСТІВ , яка поставила на торги не тільки режим путіна, а й "історичність росії"?
Вот вы это напечатали чтобы что? о-О
спизжукрадена у нас, от нас они не отстанут. Всякая шойга и бурят учат у себя в стойбищах свою историю с Киева, матери их тувинских городов.