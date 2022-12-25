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В основі війни в Україні лежить політика геополітичних опонентів Кремля, спрямована на "розтягування історичної Росії", - Путін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що в основі війни в Україні нібито лежить політика геополітичних опонентів Кремля, спрямована на "розтягування історичної Росії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Поділяй і владарюй. Ось вони (опоненти. - Ред.) завжди намагалися це зробити, намагаються це зробити і зараз. А наша мета в іншому - в об'єднанні російського народу", - сказав Путін в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін".

Путіну поставили питання, чи не підходить РФ до небезпечної межі. Він заявив, що не вважає її "такою вже небезпечною".

"Я вважаю, що ми діємо у правильному напрямку, ми захищаємо свої національні інтереси, інтереси наших громадян, наших людей. І іншого вибору, окрім захисту наших громадян, у нас просто немає", - сказав глава Кремля.

Також читайте: Путін уже програв війну, як Гітлер у 1943, – віцепрезидент Єврокомісії Тіммерманс

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+36
Недоумок кацапский твои интересы идут нах. Украина суверенное государство которое похоронит твою говноимперию.
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25.12.2022 12:47
+35
Розтягнута россосія.
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25.12.2022 12:48
+29
ху..ло вилезло)))
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25.12.2022 12:42
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ху..ло вилезло)))
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25.12.2022 12:42 Відповісти
Для них росія це територія, котра не має кордонів, тобто фсьо.
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25.12.2022 14:12 Відповісти
Hujlo
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25.12.2022 12:42 Відповісти
До кого воно звертається?
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25.12.2022 12:44 Відповісти
Сам себе гіпнотизує...
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25.12.2022 14:48 Відповісти
Хребет би тобі розтягнули шакали, ***** бункерне
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25.12.2022 12:46 Відповісти
Йди ***** підар бункерний
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25.12.2022 12:46 Відповісти
шизік воно
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25.12.2022 12:46 Відповісти
Недоумок кацапский твои интересы идут нах. Украина суверенное государство которое похоронит твою говноимперию.
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25.12.2022 12:47 Відповісти
Говноимперия-хорошо звучит!
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25.12.2022 14:08 Відповісти
Для кого и нафуй - это правильное направление.
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25.12.2022 12:47 Відповісти
Порвали все лапти, дабы найти в них золотую нить...
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25.12.2022 12:47 Відповісти
Знову ботокс запалав в підсвідомості...
"Цель РФ - в объединении русского народа, Москва всегда стремилась решать все споры мирными средствами путем переговоров; РФ действует в правильном направлении, другого выбора, кроме (войны) и защиты своих интересов и граждан, у нее просто нет"
Одне на друге не налазить.
І що цікаво - вірять же касапи оцій очевидній брехні.
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25.12.2022 12:48 Відповісти
вірить і народ і сам ***** тому що він щиро вірить що це історичні землі росіїї кажучи про розтягування і повині повернутися в оркостан а сша та европа заважають не дають нам швидко здатися накачуючи зброею
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25.12.2022 13:11 Відповісти
Там понад 70% такої самої мразоти, як їхнє серуще у валізу чмо.
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25.12.2022 12:48 Відповісти
Розтягнута россосія.
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25.12.2022 12:48 Відповісти
Що так нагадує використаний кондом
Що за формою, що за носієм
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25.12.2022 13:44 Відповісти
Дебіл, - нема в Україні "рускава народа". Є частина громадян України, які спілкуються російською. Це ж виходить що тіпа Англія може напасти на США і "защіщать англічан" бо там спілкуються англійською?
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25.12.2022 12:50 Відповісти
тут навіть не в мові справа він вважае що українські землі це їхні землі постійно каже про малоросію що схід і південь історичні російські і про Київ також що їхній а Україна видумана і тд вони всі там вірять до того щиро і поки ***** не здохне воно не заспокоїться
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25.12.2022 13:15 Відповісти
там і після ***** нациків вистачить
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25.12.2022 14:07 Відповісти
🍣Просто нарід не має пам'яті про минуле своє трагічне... доки не нація собою править а охлократія - бал геноциду буде нескінченний як в "Мастер и Маргарита"
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25.12.2022 16:48 Відповісти
Историческая россосия это Мацква, основанная киевлянином, в пределах внешнего кольца мкад. И не более. Но эта старая плешивая макака про это не скажет своему тупому стаду.
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25.12.2022 12:50 Відповісти
***** захищає імперські інтереси масковської орди. До них падлюк ніхто не ліз і десь їх ми бачили.І заразотримавши в рило бункерний заскавучав до своїх холопів, мовляв за вас я турбуюсь.А МИ ЩЕ НЕ ПОЧИНАЛИ...
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25.12.2022 12:50 Відповісти
На Рождество ударили по Херсону-много раненых убитых.Это-защитили "своих людей"
Когда родился Христос-царь Ирод приказал убить всех младенцев в Вифлиеме,желая истребить рожденного Мессию
Сегодня ,в канун Рождества дети Ирода направили ракеты на мирный город .желая истребить.губить.рушить.
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25.12.2022 12:51 Відповісти
"в основі війни в Україні лежить політика параші по насиченню унітазами історичних парашних бєбєнєй та тятєй з їх бабами - білими ладами " (*****, бункер, чемоданчик)
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25.12.2022 12:51 Відповісти
І ця політика історично виправдана загальним зубожінням та дурістю сруськАгА бидла.
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25.12.2022 13:46 Відповісти
дід обісраний, зміни вже пластинку, заїзджена...
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25.12.2022 12:51 Відповісти
100000+ точно защитил чемоданосрун
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25.12.2022 12:51 Відповісти
С нім нада больше ґаваріть! Більше дипломатії, більше уваженія і почєстєй!... і тоді "історічєская россія" простягнеться від Ірландії до Канади.
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25.12.2022 12:52 Відповісти
З ним говорять голоси у його макітрі, часом, воно навіть виступає мимотворцем у їх конфліктах
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25.12.2022 13:49 Відповісти
ахахахааааа!!!! а как на счет ,, взять Киев за 3 дня ??? ,, дебил ***.
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25.12.2022 12:53 Відповісти
Ага. Настроить Гулагов и газовых камер для защиты руzкоязычных. И вообще не хочется даже читать етот бред безумного сатаниста. Лечить бесполезно. Только уничтожение етой мрази кацапской.
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25.12.2022 12:54 Відповісти
Пацієнту все гірше. Тільки на шибеницю.
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25.12.2022 12:56 Відповісти
Плєшен- фюрер , психічнохворий вбивця і педофіл , життя якого
дуже скоро обірветься , але він зможе принести ще багато біди на нашу землю , якщо його не зупинять 😠
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25.12.2022 12:56 Відповісти
Нет и не было никакой "раиси", это слово придумал сифилитик петька "вяликий" в 1721 г.
Спёр он это название у древнеславянского племени "росичей", которые жили на речке Рось, которая пересекает трассу Киев-Одесса. А до того была Московия, до того улус Джучи, до того квакающие жамбоны на мокшанских болотах. По имени угро-финского народца мокша (или моксель) и была названа сраная "столица" этой вонючей помойки, где (в их грязной деревне) киевский князь решил 1 раз переночевать, после чего долго изводил вшей, клопов и неизвестно чего ещё. Вот карта реки Рось- где там мокши???
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25.12.2022 12:57 Відповісти
Москва - від мос аква. Мертва вода латиною. Болото.
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25.12.2022 13:02 Відповісти
На параше латынь не знали. Наиболее распространенная версия переводит слово «Москва» с языка коми, где «моск» может быть искаженным от «моска», что значит «корова», а «ва» переводится как «река» или «мокнуть».
Моксель или мокша- тоже угро-финские слова, так что латынь здесь ни к чему.
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25.12.2022 13:08 Відповісти
Латину знали в Київській Русі і назва звідти.
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25.12.2022 13:19 Відповісти
Хорош нейсти куйню Палия, даже Палий уже со мной согласен, шо название москва от мардовского "моськов", то есть медведково (от моськи - медведя), так там район до сих пор называется.
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25.12.2022 14:10 Відповісти
Медведково- это в честь Менделя.
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25.12.2022 17:51 Відповісти
У честь менделя марш мендельсона.
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25.12.2022 19:17 Відповісти
Пропустили ,,тартария,, такое название встречается на картах того времени в Европе. Кстати означает ,,татария,, .
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25.12.2022 14:12 Відповісти
А ще їх збіговисько племен називали "Хинова", нвімецький вчений Міллер розповідав про цю назву(групу) дикого народу, за що його Катька друга і вигнгала з "комісії", яка фальшувала історію московії. А він її дослідив і про це написав. В "Слові о полку Ігорєвім" про хинову багато сказано. І переводили "російські вчені", що то слово означає "хан" "ханські" війська.
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25.12.2022 16:34 Відповісти
На гравюрах так и написсяно: "Мардварум" - срана мардвы.
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25.12.2022 19:19 Відповісти
Чмо
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25.12.2022 12:58 Відповісти
Від россосії залишиться тільки маасковське царство обнесене кремлівською стіною.
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25.12.2022 12:58 Відповісти
Попался бы ты один в темной улице..
Я бы тебя растянул одним концом к столбу, вторым к фаркопу.
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25.12.2022 12:59 Відповісти
Яка історична Росія? Вона здохла в 1917 році а СРСР здох в 1991 році
Тому в ПУТЛЕРА мабуть претензії не тільки до України а й до всіх республік які були в СРСР
Тільки Росія хоче повернути і жити минулим а не теперішнім в цивілізаційному світі неможливо
В складі Російської імперії також знаходилась Варшавська губернія тож ПУТЛЕР буде провокувати війну з Польщею? Тільки Польщу взагалі для нього нереально оскільки це країна ЄС та НАТО
Тому Україні також треба в ЄС та НАТО тоді ЗАЖЕРЛИВІ АПЕТИТИ ПУТЛЕРА ЗГАСНУТЬ БО НАТО ВІН НЕ ПОДОЛАЄ
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25.12.2022 12:59 Відповісти
Аляске не расслабляцца, патамуша Нікіта Сєргєічь просто ошибся!
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25.12.2022 13:01 Відповісти
ПШНХЙ, кацапська свиня.
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25.12.2022 13:09 Відповісти
Час імперіи минув -- харош тужитись .
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25.12.2022 13:14 Відповісти
рашистський іпанат ,куйло.Війна,котра розпочата 3,14дерацією є саме рашистським

"Поділяй і владарюй. Рашисти завжди намагалися це зробити, намагаються це зробити і зараз в Україні,Рашистське падло,котре і після смерті, століттями буде перевертатися в могилі, не маючи спокою за вчинені вбивства і злочини.
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25.12.2022 13:15 Відповісти
Это все англосаксы виноваты со своими "ножками Буша"... теперь пыня несет бред сивой кобылы.
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25.12.2022 13:18 Відповісти
Растягивать Россию?
О чём бы оно ни говорило - всё сводится к резиновой жопе.
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25.12.2022 13:25 Відповісти
Клинический случай! Чувачок разговаривает с зеркалом!)))
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25.12.2022 13:26 Відповісти
Що воно називає історичною роZZією?
І взагалі, що воно називає історією? Пропагандонські побрехеньки, починаючи за часів піТера1?
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25.12.2022 13:26 Відповісти
К руси у Киева, кацапы на уровне подсознания себя никогда не причисляли... -

После убийства Андрея Боголюбского владимирские бояре говорили чистую правду: «князь наш убьен, а детей у него нету, сынок его в Новгороде, а братья его в Руси». Новгородцы также понимали под «Русью» Киев и Киевскую землю. В летописной статье 1135 г. говорится: «иде в Русь архиепископ Нифонт». В 1142 г. новгородское посольство было задержано «в Руси» (в Киеве) до тех пор, пока оно не дало согласия на вокняжение в Новгороде князя Святослава . Изгнанный из Новгорода, князь Святослав "идущу в Русь к брату". Т.е., де юре Новгород вот уже более двухсот лет входит в состав РУСИ у Киева, но де факто, на уровне подсознания, приильменские словены к РУСИ себя не причисляют.
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25.12.2022 13:40 Відповісти
Атрейка багалюпский был зиц председателем у мардвы и был женат на аваке мардовской кукчевне, мардовских инязей кукучевичей (надутых). Када ано, атрейка, стало возбухать, его грогнул амбал, то есть смотрящий, и выкинул на помойку. Остальное это сказки в пользу бедных.
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25.12.2022 14:06 Відповісти
Путиноидам надо постоянно напоминать, что нынешняя Россия - это совершенно новое образование, возникшее на территории бывшей РСФСР в процессе распада Советского Союза. Сформировалось в период 1990-93 гг. в результате вооруженного государственного переворота. К власти пришла нацистская хунта, водрузившая над кремлем триколор - знамя многочисленных русских вооруженных формирований в составе Вермахта и многочисленных эмигрантских организаций российских фашистов.
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25.12.2022 13:32 Відповісти
Кончіта бункерна. Скоро мотузка і мило.
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25.12.2022 13:34 Відповісти
Ніякої "історичної расеї" ніколи не існувало. Московія (нащадки ******* орди) вирішили в 1780 році, що можуть захопити історію Київської Русі на додаток до захоплених територій.
Можна вже звикнути, що навіть якщо спитали москота "котра година", воно все-одно ********. За звичкою.
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25.12.2022 13:38 Відповісти
"Я вважаю, що ми діємо у правильному напрямку, ми захищаємо свої національні інтереси, інтереси наших громадян, наших людей. І іншого вибору, окрім захисту наших громадян, у нас просто немає", - сказав глава Кремля???

З 21.09.22 глава Кремля НЕ захищаємо свої національні інтереси, НЕ інтереси наших громадян, НЕ наших людей. Чому? Війна вже має риси НЕ імперскості недоімперії. По факту із цієї дати у війні приймають участь нові участники - Китай, Іран, Півн. Корея. Як ресурсна база для агресії путіна. Це відповідно означає, що цілі у війні з 21.09.22 кремль-путін вже не визначає...це вже навіть війна не поганих русскіх. На росія перетворилася у обєкт інтересів третьої сторони у війні проти України. На відміну від Заходу, у третьої сторони питання територіальної цілостності України, репарацій є інтересами, а свої власні.
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25.12.2022 13:40 Відповісти
На відміну від Заходу, у третьої сторони питання територіальної цілостності України, репарацій НЕ є інтересами, а свої власні цілі, напр для Китаю - Тайвань, для Ірану - війна в Сирії...
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25.12.2022 13:41 Відповісти
...це вже навіть НЕ війна поганих русскіх - вони ресурси для Третьої сторони.
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25.12.2022 13:44 Відповісти
Ні Китай, Ні Іран не будуть воювати за Крим путіна...їм його вигідно обміняти на свої інтереси не вступаючи відкрито у війну. Що до речі в дусі Китайської доктрини "Єдиного Китаю"...
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25.12.2022 13:55 Відповісти
Якщо недоімперія("розтягування історичної Росії") путіна вже не захищає свої інтереси, а сама проксі чужих інтересів, то ця заява факт проблем в імперії... і цілком логічна, щоб пояснити пікантну ситуацію режиму путіна на 11 міс війни))
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25.12.2022 13:53 Відповісти
Продовжуючи війну Кремль підводить Захід до торгів із Китаєм та Іраном по їх питаннях...
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25.12.2022 13:57 Відповісти
"Пікантність" драматизму ситуації для Кремля в тому, що є підозра що там розуміють ситуацію. Просто факти. Заборона говорити про мобілізацію для рос. ЗМІ - зрозумілої та простої мети війни не можуть сформувати...для поганих русскіх. Створення московського воєнного округу... І звичано, чергові заклики до перемовин, щоб зберегти окопуванні території... не для себе, а для Третьої сторони. Коли Україна виходить на кордони 1991, то на торги йде сам режим путіна та ... територіальна цілісність недоімперії. На грудень 2022 все стає логічно.

У багатьох поганих россіян виникає чи буде виникати питання, для чого режим путіна розв'язав війну по розміру, а головне ЗМІСТІВ , яка поставила на торги не тільки режим путіна, а й "історичність росії"?
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25.12.2022 14:16 Відповісти
Другою великою загадкою цієї війни, хто "намалював" путіну в Кремлі до нового етапу війни з 21.09.22, коли сама недоімперія стала ресурсом для вирішення питань Третьої сторони? До 21.09.22 явної загрози територіальної цілістності росії по кордонах 1991 року не було...
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25.12.2022 14:22 Відповісти
Якщо Захід виставить на торг, як хоче Китай та Іран, Тайвань та Сирію, то у відповідь може попросити Курили, Карелію, Кенінсберг...Кубань, Чечню (чи навіть весь Кавказ) і Китай з Іраном погодяться - там немає їхніх інтересів. Погодиться і путін, тому що гарантами його режиму є Китай та Іран. Ось така картина...
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25.12.2022 14:32 Відповісти
"обьединение росийского народа" - нацистский лозунг, которым карлик пытается оправдать захваты чужой для орков территории, массовые убийства и грабежи. И каких граждан, которых опять надо защищать, он тут узрел ?/не считая сальдо и балицкого/
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25.12.2022 13:44 Відповісти
По пуйлу, историческая росия возникла в результате мирных договоренностей с народами нынешней Сибири, Дальнего Востока, Камчатки, Средней Азии, Карелии, Кавказа и тд и тп. Но не говорит, почему после такого мирняка количество автохтонного населения этих земель уменшилось процентов на 70. Или исчезло вовсе.
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25.12.2022 13:46 Відповісти
Історично кажеш??? Історично Ми вас у Києві зробили. Вірніше не доробили, а нах викинули майже тисячу років назад..
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25.12.2022 13:48 Відповісти
Пора бы на законодательном уровне запретить ретранслировать шизофренический бред *****.
Вот вы это напечатали чтобы что? о-О
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25.12.2022 13:58 Відповісти
Исрарическая пида рассия (ё бань) лежит у приделах мехесрань мудянскава балота, астальное все спижжыно.
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25.12.2022 13:59 Відповісти
иди ***** *************** *******............................
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25.12.2022 14:01 Відповісти
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25.12.2022 14:07 Відповісти
Идиота цитируют.
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25.12.2022 14:08 Відповісти
...мокши лаптестана пытаются украсть части истории у других...
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25.12.2022 14:10 Відповісти
Що ця рашиська погань несе ? та здохни ти вже накінець так буде всім краще ,а твій "русский мир " має бути на звалищі історії ,що до історичної росії то це територія 15-16 століття це є твоя дибільна росія.
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25.12.2022 14:23 Відповісти
Тысячелетнему Рейху нужна тысячелетняя история. А так как вся их история целиком спизж украдена у нас, от нас они не отстанут. Всякая шойга и бурят учат у себя в стойбищах свою историю с Киева, матери их тувинских городов.
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25.12.2022 14:25 Відповісти
В том и дело, что 300 лет Московию растягивают по глобусу до уровня выдуманной России.
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25.12.2022 14:48 Відповісти
Яке воно кончене і ***..те!
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25.12.2022 15:06 Відповісти
Этот бред вранья,слышу со школьной скамьи (60-е годы) и по сей день.Особенно этого было много при комуняках.Но их оружием была идеология,которая не давала им прибегнуть к военным действиям.А на смену одним преступникам пришли другие, у которых одна идеология,-присвоить все природные богатства рашки и положить к себе в карман, и чтобы это стало главным оружием против всего цивилизованного демократического мира.Поэтому рашка в конечном итоге привела к военным действиям против Украины.А дальше враньё,враньё и только враньё, прикрываясь защитой и соборностью русского народа.При этом жестоко его порабощая и цинично и безжалостно его обворовывая.
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25.12.2022 15:23 Відповісти
Зачем тут цитировать и пиарить циничные высеры этого ублюдка?
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25.12.2022 15:41 Відповісти
Этот лживый ******* будет брехать до последнего что бы избежать наказания.
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25.12.2022 15:49 Відповісти
Чмо кончене, защітнік хренов, срущій в ящік!!!!
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25.12.2022 16:09 Відповісти
Чемоданы сруль со своим видением границ Парашстана.А границы сего образования зависят от аппетита очередного правящего шизофреника
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25.12.2022 18:08 Відповісти
Господи! що це - божевільне несе?
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25.12.2022 18:10 Відповісти
Поки хіба що ***** в бункері відтягує свій кінець...
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25.12.2022 21:25 Відповісти
Захищати?!Кому він це втуляє?
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25.12.2022 23:54 Відповісти
 
 