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Путін про перемовини з Україною: "Готові домовлятися з усіма учасниками цього процесу про прийнятні розв’язки"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну у нібито небажанні мирних переговорів для припинення війни. Російський диктатор переконує, що Кремль готовий зупинитися на "прийнятних розв’язках".
Про це Путін заявив під час інтерв'ю в програмі "Москва. Кремль. Путин" на "Россия-1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми готові домовлятися з усіма з учасниками цього процесу про прийнятні якісь розв'язки, але це їхня справа - не ми ж відмовляємося від переговорів, а вони (Україна. - Ред.)", - сказав він.
Топ коментарі
+50 FT FT
показати весь коментар25.12.2022 12:59
+47 Константин Иванов e1b14557
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+32 Алекс Мышкевич
показати весь коментар25.12.2022 13:08
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Будь ласка, зачекайте...
Развязок нет.
Но можем предложить приятную завязку из толстой веревки с мылом
( мой ремейк Мойдодыра , специально для пуйла )
Сойдет вонючее мыло и жесткая веревка
"Внутренний документ показывает, что в Берлине имеют четкое представление о том, как Россия будет действовать в Украине в Новом году". Возможны 2 сценария:
▪️вторжение России на подконтрольную Украине часть Донбасса. При этом варианте Путин рассчитывает на помощь Лукашенко. Беларусские войска будут использованы как угроза и отвлекающий фактор во время реального наступления РФ;
▪️беларусская армия примет участие в войне (маловероятный сценарий). Тогда Путин хотел бы завоевать всю Украину. Беларусские войска пошли бы в наступление на Киев, а россияне - на Донбасс. Также оккупанты могли бы нанести удар и по западу Украины. Для этого сценария необходима российская общая мобилизация.
от тоді і поговоримо ,
навіжена мразото 😠
Йому сказали чітко -кордони 1991 року
Він на це згодний? Ні не згодний
Переговори можливі коли Україна звільнить ще більше територій а потім поставлять умови або вибивати рашистів і далі або домовлятися щоб самі пішли
Адже Зеленський в США просив допомоги в БАЙДЕНА це значить що переговори ще не на часі
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4h
І знову та ж сама хєрня. На марафоні сраколизів купа ікспердів розказує нам, що наступу з ********** не буде. То що, знову всі на шашлики? Це вже було напередодні вторгнення, коли кацапи привезли шампури для зелених баранів. То все спочатку?
А хрен ***** в сарку
Рюззкіє й ***** - идите на х¥й !!!
Мировые компании бегут из Помойки путлера на общую сумму 36 ярдов долларов в год...санкции неа працюють🤣
вибору, окрім як іти з ним на переговори - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну.
Він один (Путін - ред.) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.
https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html
Хай обирає!
Интервью МИХАИЛА ПОДОЛЯКА - советника главы офиса Зеленского - о том, есть ли сдвиг в переговорах с Россией
https://meduza.io/feature/2022/03/17/nas-bolshe-ne-ustraivaet-staraya-sistema-bezopasnosti-gde-dominiruyuschuyu-rol-igralo-nato
2. Итог: Зеленский заявил, что к годовщине войны (24.02.23) подготовит комплексное мирное предложение завершения войны. (т.к. это предложение должно учитывать "интересы РФ", Вашингтоном дано 2 мес. для подготовки общественного мнения украинцев)
3. 24.02.23 Зеленский озвучит эти "мирные инициативы Украины". Запад активно их поддержит и начнет давить на путлера.
4. Путлер демонстративно одобрит эти инициативы, но переведет все в долгоиграющий режим: "надо обсудить", "есть нюансы" и т.п.
5. В апреле путлер начнет новое широкомасштабное наступление по всем фронтам (включая вторжение по всей линии границы с РФ и Белорусии). Это будет мощное и хорошо спланированное наступление (в отличии от февральских "парадных" колонн)
6. Запад сначала окуеет от такого "неожиданного" коварства путлера, но потом начнется тот самый, долгожданный "ленд лиз". Будут и Леопарды и Абрамсы и Ф-16 и даже ATACMS
7. К концу лета 2023 г. основные силы РФ будут разгромлены. ВСУ подойдут к границам ОРДЛО и Крыма.
Дальше прогнозировать не берусь, т.к. дальше у меня только один сценарий: Путлер применяет тактическое ЯО. Применение ЯО - это ящик Пандоры, когда 3-я мировая становится более чем реальна ... И дело тут вовсе не в Мордоре. Дело в Китае.
И что значит "мокшанский мир"? Внимательно перечитайте мой пост п.1 в)
Так надайте свої факти по кожному твердженню.
Мир на умовах агресора. Що там незрозумілого?
1. Западу пох на каких условиях. Это вовсе не значит, что на "условиях агрессора"
2. Условие агрессора - это ПОЛНОЕ порабощение Украины. Этих условий уже быть не может.
3. До 24.02.23 еще есть немного времени. Успехи ВСУ на поле боя повлияют на условия мира в нашу пользу.
И вообще, суть моего поста в том, что никаких мирных соглашений не будет.
25 февраля 2022
ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339
Сейчас сложно говорить о том, какой будет политика Зеленского,
но я не думаю, что он будет повторять те ошибки, которые сделал господин Порошенко.
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-poroshenko-medvedchuk-buv-kanalom-zv-jazku-z-putinim-ale-potim-vse-peretvorilosja-na-fars-tomu-shcho-vid-nas-vimagali-zvilnennja-vbivts-1052202.html
КУМ ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА!!!!
АНДРЕЙ ХОЛОДОВ вместе с супругой пересек государственную границу
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/3/7336930/
А Подмосковье взорван склад боеприпасов и ракетных боезапасов мавзолейного Вермахта..💥🔥
Слава ЗСУ та генералу Залужному ❤️🖤🔱🔱🔱💙💛🔱🔱🔱👍✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦