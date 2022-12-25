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Путін про перемовини з Україною: "Готові домовлятися з усіма учасниками цього процесу про прийнятні розв’язки"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну у нібито небажанні мирних переговорів для припинення війни. Російський диктатор переконує, що Кремль готовий зупинитися на "прийнятних розв’язках".

Про це Путін заявив під час інтерв'ю в програмі "Москва. Кремль. Путин" на "Россия-1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми готові домовлятися з усіма з учасниками цього процесу про прийнятні якісь розв'язки, але це їхня справа - не ми ж відмовляємося від переговорів, а вони (Україна. - Ред.)", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В основі війни в Україні лежить політика геополітичних опонентів Кремля, спрямована на "розтягування історичної Росії", - Путін

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+50
Договариваться с сатаной ето не значит что настанет мир на Земле. Ето значит что придется всем забыть о Боге.
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25.12.2022 12:59
+47
Мы тебя ***** освободим от навязчивых мыслей💪🔥🇺🇦
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25.12.2022 12:59
+32
Не надо!

Развязок нет.
Но можем предложить приятную завязку из толстой веревки с мылом
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25.12.2022 13:08
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Договариваться с сатаной ето не значит что настанет мир на Земле. Ето значит что придется всем забыть о Боге.
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25.12.2022 12:59 Відповісти
Путін про перемовини з Україною: "Готові домовлятися з усіма учасниками цього процесу про прийнятні розв'язки" -- на жаль, наволоч, "прийнятні для тебе розв,язки" не прийнятні для всього цівілізованого світу...
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25.12.2022 13:31 Відповісти
Да какой пуйло сатана?) Так просто, прислужник!
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25.12.2022 14:24 Відповісти
Мы тебя ***** освободим от навязчивых мыслей💪🔥🇺🇦
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25.12.2022 12:59 Відповісти
Не надо!

Развязок нет.
Но можем предложить приятную завязку из толстой веревки с мылом
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25.12.2022 13:08 Відповісти
Да здравствует мыло душистое , и веревка пушистая
( мой ремейк Мойдодыра , специально для пуйла )
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25.12.2022 13:32 Відповісти
+100! 😂
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25.12.2022 16:08 Відповісти
я бы не был таким добрым. И душистое и пушистое.....
Сойдет вонючее мыло и жесткая веревка
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25.12.2022 16:53 Відповісти
Евгений , для такого радостного события я согласен купить самое дорогое мыло ручной работы за свой счет. С Вас веревка . Проведем ***** в складчину))))
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25.12.2022 17:54 Відповісти
***** кровожадное под дурика косит -- забирай свою гавноармию с нашей земли ублюдок
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25.12.2022 13:21 Відповісти
Ще трохи і будуть просити.
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25.12.2022 12:59 Відповісти
просити щоб взяти паузу щоб наростити сили і вдарить навесні- Новое наступление России, вероятно, начнется в апреле 2023 года и будет неизбежным. Кремль рассчитывает на помощь Беларуси, - немецкие СМИ https://www.nzz.ch/international/deutsches-verteidigungsministerium-rechnet-mit-russland-offensive-ld.1718542?reduced=true со ссылкой на Минобороны Германии
"Внутренний документ показывает, что в Берлине имеют четкое представление о том, как Россия будет действовать в Украине в Новом году". Возможны 2 сценария:
▪️вторжение России на подконтрольную Украине часть Донбасса. При этом варианте Путин рассчитывает на помощь Лукашенко. Беларусские войска будут использованы как угроза и отвлекающий фактор во время реального наступления РФ;
▪️беларусская армия примет участие в войне (маловероятный сценарий). Тогда Путин хотел бы завоевать всю Украину. Беларусские войска пошли бы в наступление на Киев, а россияне - на Донбасс. Также оккупанты могли бы нанести удар и по западу Украины. Для этого сценария необходима российская общая мобилизация.
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25.12.2022 13:07 Відповісти
так вже і йде,"российская общая мобилизация" )(уйло має намір зібрати 1.5 млн. а то що називається "глубінним народом".. .теж йде ,як в скотобійні на убой.навіть не задумуючись ,для чого.
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25.12.2022 13:15 Відповісти
У Татарстані розглядають можливість проведення референдуму щодо збереження посади президента республіки.Це прямо суперечить цілям та законам Кремля.або місцеві еліти отримають те, що вони хочуть і це буде приниженням влади, або Кремль спробує задавити цю історію в зародку. Тоді можемо побачити яскравий конфлікт, який, можливо, буде першою іскрою пожежі, яка спалитиме Росію як імперію.
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25.12.2022 13:18 Відповісти
Слабо працює германська розвідка. За такі гроші - і всього два сценарії! Дайте мені 10% - і я вам 25 сценаріїв напишу!
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25.12.2022 13:19 Відповісти
Судячи з рівня твоїх "розмишлізмів" - немає сумнівів ФАнтазії у тебе "через край б"ють" Тільки люди від них чомусь плюються
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25.12.2022 14:10 Відповісти
Сомневаюсь что рашисты уверены что захватят Киев. Иначе бы они не уходили с Херсона и правого берега, который был отличным плацдармом для наступления и окружения Киева с юга. Думаю что рашисты хотят захватить левый берег Киева или по крайней мере подойти ближе на расстояние выстрела артиллерии и РСЗО. Для того чтобы отрезать левобережную часть а правый берег обстреливать дешовыми боеприпасами (так как ракеты у них уже заканчиваются) каждый день то что они делают сейчас с Херсоном. И етим склонять нас к капитуляции.
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25.12.2022 13:19 Відповісти
А если они с белорусии на прибалтику нападут? Там болот нет.
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25.12.2022 13:29 Відповісти
Тоді вони зустрінуться... Ні, не з військами НАТО. З глибоким занепокоєнням і величезним осудженням... Чи навпаки, з величезним занепокоєнням і глибоким засудженням...
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25.12.2022 13:37 Відповісти
Куйло, договорись со своим чемоданом. Потом это может не получиться, как у рогозина.
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25.12.2022 12:59 Відповісти
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25.12.2022 13:01 Відповісти
Текст з помилкою. Не "обратно", а "взад"!
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25.12.2022 13:39 Відповісти
В Рогозина...
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25.12.2022 17:47 Відповісти
Одим словом *****
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25.12.2022 13:00 Відповісти
***** с Украины , всей , до границ 1918 года , потом поговорим , может быть.
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25.12.2022 13:00 Відповісти
Иди нах вот и все переговоры.
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25.12.2022 13:01 Відповісти
Соси *** карлик ******, которого в детстве ******* и в рот давали,обиженка
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25.12.2022 13:01 Відповісти
Если никто не согласился на переговоры в марте - глупо на это идти в декабре. Главное что на них не согласны наши воины, от них все зависит. Армия готова освобождать территорию, а мирные - ну уж потерпим как нибудь, им то все равно там тяжелее. Только полный разгром Мордора может обеспечить нам членство в НАТО и ЕС, а наших детей гарантировать от войны.
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25.12.2022 13:02 Відповісти
"Я ненавижу сплетни в виде версий..." Ніхто на форумі не знає умов *****.Всі з диванів хочуть воювати.Ви гляньте в павутині скільки українських мам шукають своїх дітей,а тоді воюйте...Переговори не забороняють ні від наступу і не припиняють військових дій.Згадайте Мінськ по ОРДЛО.Тоді ***** нищив Дебальцево,а переговорна група на чолі з президентом сиділа в Мінську,і це не була зрада.Взяти кацапів,США,Великобританію,Німеччину,Францію-для комплекту,-"все участники этого процесса" і спитати *****-що ж,ти кончене, хочеш?
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25.12.2022 14:14 Відповісти
Хочь одна нормальна людина. А, то дивані патріоти вже за Уралом.
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25.12.2022 17:06 Відповісти
Умов ***** може і не знають, але його мету знає кожен. "Целі спєцапєрациі будут достіґнути" - каже воно, ну то давай, збирай міровоє сообчєство, і поки ви всі разом будете "ламати собі голову" в пошуках версій інтерпретації скрепної маячні, ***** тим часом буде готувати наступне "24.02.2022".
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25.12.2022 17:50 Відповісти
А, чому ми не може готуватися? А, я розумію, війна закінчиться всі знову асфальт ложити підемо, армія недоречна. Хоча, да я розумію, ті хто побували тут, і є наврядче захочуть зв'язувати своє життя з Українською армією.
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25.12.2022 19:50 Відповісти
путін, хйло йбане, з йбанутими ніхто домовлятися не буде.
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25.12.2022 13:03 Відповісти
Прибери своїх свинособак із Криму і окупованих територій ,
от тоді і поговоримо ,
навіжена мразото 😠
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25.12.2022 13:05 Відповісти
Цього вже замало. Нехай виплачує репарації.
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25.12.2022 13:14 Відповісти
так про репарації, контрибуції та компенсації і мають бути переговори! Причому - визначений період часу; якщо домовитись не вдасться - до суду. Міжнародного.
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25.12.2022 13:18 Відповісти
плювати вони хотіли на суди міжнародні
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25.12.2022 13:19 Відповісти
невиконання рішень міжнародних судів призведе до передачі касапських активів у власність вигравших суд. Наприклад, будівель тих же посольств в столицях держав цивілізованого світу.
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25.12.2022 13:22 Відповісти
лише після видачі цього старого плєшьівого підора Україні для суду/випадкової страти на ютюбі
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25.12.2022 13:06 Відповісти
Якісь заманухи від путі -- стоіть на нашіи землі і хоче переговорів .
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25.12.2022 13:07 Відповісти
Те що пропонує ПУТЛЕР для України звісно не треба
Йому сказали чітко -кордони 1991 року
Він на це згодний? Ні не згодний
Переговори можливі коли Україна звільнить ще більше територій а потім поставлять умови або вибивати рашистів і далі або домовлятися щоб самі пішли
Адже Зеленський в США просив допомоги в БАЙДЕНА це значить що переговори ще не на часі
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25.12.2022 13:08 Відповісти
Коли з тобою хотіли домовлятись, ти і слухати не хотів, а тепер воно готове.
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25.12.2022 13:10 Відповісти
)(уйлу ж тоді доповідали-всьо ідьот па плану ,патєрь нєт.Кієв за трі дня.
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25.12.2022 13:21 Відповісти
Гарантія безпеки для фюрера і гоп компанії кацапських пропагандонів може бути тільки одна - добре натерта милом мотузка на ешафоті !
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25.12.2022 13:10 Відповісти
Буде тобі, враже, як Залужний скаже!!!
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25.12.2022 13:13 Відповісти
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25.12.2022 13:15 Відповісти
Чітко і суто по справі від серйозної людини
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25.12.2022 13:38 Відповісти
зе команда дождалася переговорів не наступала раді цього ,евреї гроші рахують нащо їм наступ
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25.12.2022 13:15 Відповісти
Судячи по коментах, пропозиція срущего-в-чемодан не знайшла відгуку в середовищі читачів цензор.нет...
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25.12.2022 13:16 Відповісти
аякжеж...це не тільки думка дописувачів,вважаю така думка присутня в переважаючій більшості українців
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25.12.2022 13:23 Відповісти
CinikStaryj
·
4h
І знову та ж сама хєрня. На марафоні сраколизів купа ікспердів розказує нам, що наступу з ********** не буде. То що, знову всі на шашлики? Це вже було напередодні вторгнення, коли кацапи привезли шампури для зелених баранів. То все спочатку?
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25.12.2022 13:19 Відповісти
Переговори нині в розумінні ботоксного - це має бути капітуляція України.
А хрен ***** в сарку
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25.12.2022 13:20 Відповісти
Спочатку ми тебе барана виб'ємо з України.. доб'єм до 200000.. далі будемо дивитись..
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25.12.2022 13:24 Відповісти
Най ефективніші перемовини з рюззкімі за всю історію провів тільки захисник острова Зміїний !!!
Рюззкіє й ***** - идите на х¥й !!!
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25.12.2022 13:25 Відповісти
Мене ось,що дивує,друзі-скільки за 10 міс вбито людей,замучено в т.ч. жінок і дітей,скільки зосталося людей без житла.вбито і покалічено наших військових....і жодної помсти русні!! у нас по вулицях бродять цілі натовпи кацопопів з УЦПМП,залимшилися тисячі регіоналів-оппозажоперів,мільйони представників кацапонацменшини,які затаїлися але мріють нас знищити,а родичі жертв десь забилися в якісь нори і сидять там,як миші...дивна ми таки нація.Тому всю нашу історію нас усі гнобили,а ми ще й гордилися цим і ніколи не мали своєї держави. І зараз,якби не Захід ми б де всі були? В могилах,концтаборах і гаремах русні...
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25.12.2022 13:33 Відповісти
Пішов в сраку рогозіна, плєшиве падло.
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25.12.2022 13:35 Відповісти
Там уже занято , осколок снаряда из очка рогозина еще не извлекли))))
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25.12.2022 13:48 Відповісти
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25.12.2022 13:35 Відповісти
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25.12.2022 13:40 Відповісти
Только полная капитуляция агрессора . СЛАВА УКРАИНЕ!
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25.12.2022 13:42 Відповісти
https://youtu.be/qjmJ5t3xmP4..

Мировые компании бегут из Помойки путлера на общую сумму 36 ярдов долларов в год...санкции неа працюють🤣
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25.12.2022 13:48 Відповісти
Сколько Вовочке не виться, - все-равно укоротят =)
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25.12.2022 13:52 Відповісти
Лише Путін може зупинити цю війну, тому в України немає іншого

вибору, окрім як іти з ним на переговори - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну.

Він один (Путін - ред.) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.

https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html
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25.12.2022 13:55 Відповісти
Обидва сядуть
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25.12.2022 13:59 Відповісти
Москву спалити чи розбомбити?
Хай обирає!
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25.12.2022 13:56 Відповісти
Коридор в Крым хочет сохранить, шельмец.
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25.12.2022 13:56 Відповісти
«Нас ? больше не устраивает старая система безопасности, где доминирующую роль играло(?) НАТО»

Интервью МИХАИЛА ПОДОЛЯКА - советника главы офиса Зеленского - о том, есть ли сдвиг в переговорах с Россией

https://meduza.io/feature/2022/03/17/nas-bolshe-ne-ustraivaet-staraya-sistema-bezopasnosti-gde-dominiruyuschuyu-rol-igralo-nato
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25.12.2022 13:57 Відповісти
1. Байден вызвал Зеленского в Вашингтон для "секретного разговора". Суть проста: а) США и Европа не готовы к многолетней войне на истощение, б) Оружия много и сразу для быстой победы Украины дать не могут, т.к. на 100% уверены, что в этом случае путлер применит ЯО, в). В 2023 г. войну надо заканчивать. США и Европе ***** как, но надо заканчивать.
2. Итог: Зеленский заявил, что к годовщине войны (24.02.23) подготовит комплексное мирное предложение завершения войны. (т.к. это предложение должно учитывать "интересы РФ", Вашингтоном дано 2 мес. для подготовки общественного мнения украинцев)
3. 24.02.23 Зеленский озвучит эти "мирные инициативы Украины". Запад активно их поддержит и начнет давить на путлера.
4. Путлер демонстративно одобрит эти инициативы, но переведет все в долгоиграющий режим: "надо обсудить", "есть нюансы" и т.п.
5. В апреле путлер начнет новое широкомасштабное наступление по всем фронтам (включая вторжение по всей линии границы с РФ и Белорусии). Это будет мощное и хорошо спланированное наступление (в отличии от февральских "парадных" колонн)
6. Запад сначала окуеет от такого "неожиданного" коварства путлера, но потом начнется тот самый, долгожданный "ленд лиз". Будут и Леопарды и Абрамсы и Ф-16 и даже ATACMS
7. К концу лета 2023 г. основные силы РФ будут разгромлены. ВСУ подойдут к границам ОРДЛО и Крыма.

Дальше прогнозировать не берусь, т.к. дальше у меня только один сценарий: Путлер применяет тактическое ЯО. Применение ЯО - это ящик Пандоры, когда 3-я мировая становится более чем реальна ... И дело тут вовсе не в Мордоре. Дело в Китае.
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25.12.2022 13:57 Відповісти
Все маячня, а найбільше п. 5 - якими силами ***** має почати "мощное и хорошо спланированное наступление"? Чмобіків може нажене, а де для них узяти танки, ББМ та інше? Як діди чи шо?
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25.12.2022 15:00 Відповісти
Я готов аргументировать и обосновать фактами КАЖДЫЙ свой пункт. Но с собеседником, который начинает диалог со слов "Все маячня" мне разговаривать не о чем. Упоротость не излечима.
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25.12.2022 15:40 Відповісти
Якби США так бажали мокшанського миру, то не надавали б жодної допомоги
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25.12.2022 18:50 Відповісти
Ага, афганцам это расскажите, или иракцам, или сирийцам. Там не просто помогали, а даже контингенты свои вводили. И шо? Чем все закончилось?
И что значит "мокшанский мир"? Внимательно перечитайте мой пост п.1 в)
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25.12.2022 21:16 Відповісти
Невдале порівняння.
Так надайте свої факти по кожному твердженню.
Мир на умовах агресора. Що там незрозумілого?
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25.12.2022 22:08 Відповісти
Да почему мир "на условиях агрессора"?
1. Западу пох на каких условиях. Это вовсе не значит, что на "условиях агрессора"
2. Условие агрессора - это ПОЛНОЕ порабощение Украины. Этих условий уже быть не может.
3. До 24.02.23 еще есть немного времени. Успехи ВСУ на поле боя повлияют на условия мира в нашу пользу.

И вообще, суть моего поста в том, что никаких мирных соглашений не будет.
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25.12.2022 22:25 Відповісти
У него одна извилина работает, и та ниже поясницы: как захамутать Украину. Слушайте его - и будет вам такая же опа.
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25.12.2022 14:00 Відповісти
Зеленский предложил Путину переговоры.

25 февраля 2022

ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339
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25.12.2022 14:01 Відповісти
иди ***** свинособачий ******.........................................
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25.12.2022 14:02 Відповісти
ВИКТОР МЕДВЕДЧУК:

Сейчас сложно говорить о том, какой будет политика Зеленского,

но я не думаю, что он будет повторять те ошибки, которые сделал господин Порошенко.


https://gordonua.com/ukr/news/politics/-poroshenko-medvedchuk-buv-kanalom-zv-jazku-z-putinim-ale-potim-vse-peretvorilosja-na-fars-tomu-shcho-vid-nas-vimagali-zvilnennja-vbivts-1052202.html

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25.12.2022 14:05 Відповісти
31 марта народный депутат от фракции "СЛУГА НАРОДА",

 КУМ ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА!!!!

АНДРЕЙ ХОЛОДОВ вместе с супругой пересек государственную границу

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/3/7336930/
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25.12.2022 14:07 Відповісти
договор для тебя-петля на висилице!гори в аду гнида!
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25.12.2022 14:08 Відповісти
.. довожу до сведения мокш и ***** бункерного. Гнать быдлонасемышей до мест дислокации на болотах мацквии.Репарации всего ..Суд над всей шайкой кремля и райх фашистии.Приговор исполнить сразу
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25.12.2022 14:19 Відповісти
Ні. Цього замало. Треба гнати за Волгу
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25.12.2022 17:12 Відповісти
Підар глухого грає? Зеля вже все давно озвучив. ***** пішли з України, забули про всі свої "хотєлки" щодо України і платите репарації. Тоді, можливо, ваша помийка продовжить своє існування. А так має ще бути як мінімум ядерне роззброєння цього болота.
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25.12.2022 14:55 Відповісти
https://youtu.be/hQZh0GWmEAQ...

А Подмосковье взорван склад боеприпасов и ракетных боезапасов мавзолейного Вермахта..💥🔥
Слава ЗСУ та генералу Залужному ❤️🖤🔱🔱🔱💙💛🔱🔱🔱👍✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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25.12.2022 15:06 Відповісти
в Гааге будешь со следователями договариваться, ***** болотное
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25.12.2022 15:09 Відповісти
Когда будет прямое попадание, тогда и будете готовы.
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25.12.2022 15:17 Відповісти
А мы готовы тебя паскуда повесить на первом дереве.
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25.12.2022 15:48 Відповісти
Відріж собі х*я й вдавися нах*й власною з*лупою, от тоді й побалакаєм...
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25.12.2022 15:54 Відповісти
Для Украіни прийнятна розв,язка щоб ти здох!!!!
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25.12.2022 16:33 Відповісти
Сначала пусть публично отстрелит себе яйца!!! Видено ветерком подуло из Гааги. Сейчас один вопрос - а есть ли этот пиз...бол живьем на этом свете или дубликаты это все глаголят? Пугачев - его бывший дружбан предпологает, что его нет аж с 2006г.
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25.12.2022 17:52 Відповісти
 
 