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Російські загарбники не випускають українців з окупованих територій та фактично зробили їх заручниками, - Федоров

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блокпост

Вже протягом 10 днів рашисти не випускають жителів тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей через Василівку в сторону Запоріжжя.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом 10-и місяців окупанти посилювали терор і ускладнювали евакуацію. Вони створювали тисячні черги на блок-постах. Ввели систему спецпропусків для проїзду, на оформлення яких в окупаційній комендатурі потрібно було чекати до місяця", - йдеться в повідомленні.

Місяць тому перестали випускати чоловіків, придатних до військової служби. А тепер не випускають навіть дітей, жінок і людей похилого віку. Людям, які все ж намагаються проїхати, кажуть кидати авто і йти до Запоріжжя пішки. За словами самих окупантів проїзд закрили до 15 січня.

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Автор: Марина Макєєва
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