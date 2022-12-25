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Це був рік солідарності з українцями, - фон дер Ляєн у різдвяному зверненні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, вітаючи з Різдвом, відзначила солідарність з українцями, яку Європейський Союз проявив у 2022 році.

Про це вона написала в неділю у своєму різдвяному привітанні у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Святкуючи Різдво, згадаймо цей знаменний рік. Рік, коли ми подолали труднощі, безпрецедентну енергетичну кризу і проявили солідарність з українцями, які захищають свою країну. Рік, який розкрив душу і силу Європи. Щасливого Різдва всім", - написала президентка Єврокомісії.

Також читайте: Макрофінансову допомогу від Євросоюзу Україна у 2023 році отримуватиме регулярно, - фон дер Ляєн

Автор: Наталя Джума
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Урсула, почему "был"? Пока вы будете на рождественских каникулах, ЗСУ сделает хорошими русскими ещё не меньше 3 тысяч каZZапов.
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25.12.2022 13:14 Відповісти
Велика подяка усьому свiтовi хто серцем i душою з Украiною. З Рiздвом Христовим Вас нашi брати та друзi.
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25.12.2022 13:14 Відповісти
А ви думали що Україна це Європа??? Європа це Україна..
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25.12.2022 13:15 Відповісти
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25.12.2022 13:17 Відповісти
Дякуємо барзо!
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25.12.2022 15:04 Відповісти
Wstrętna niemiecka morda fałszywa
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25.12.2022 17:22 Відповісти
Дякуемо ЕС !

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25.12.2022 18:17 Відповісти
 
 