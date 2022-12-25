Для російських військових злочинців немає ні Бога, ні поваги до релігії, - Резніков
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Російські окупанти розбомбили єдину церкву в селі Киселівка Херсонської області.
Про це міністр оборони Олексій Резніков написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Єдина церква в селі Киселівка (Херсонська область) була повністю зруйнована російськими обстрілами. IV Гаазька конвенція захищає релігійні споруди під час військових дій, але для російських військових злочинців немає ні Бога, ні поваги до релігії", - написав він.
Топ коментарі
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Зелені малороси продовжують зливати країну. Вони просто чекають коли закінчаться військові... Уважно подивіться на морду цієї с*ки! Ця наволоч повністю провалила свою безпосередню роботу як міністра оборони. Його роботу робили на пару ми і волонтери! читаю, як ця ско-ина
Вірно - по тілівізору ротом тріпати. Зброєю для ЗСУ - не можна, бо ще завадить комусь з хазяїв щось вкрасти.