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Для російських військових злочинців немає ні Бога, ні поваги до релігії, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Російські окупанти розбомбили єдину церкву в селі Киселівка Херсонської області.

Про це міністр оборони Олексій Резніков написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Єдина церква в селі Киселівка (Херсонська область) була повністю зруйнована російськими обстрілами. IV Гаазька конвенція захищає релігійні споруди під час військових дій, але для російських військових злочинців немає ні Бога, ні поваги до релігії", - написав він.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Для російських військових злочинців немає ні Бога, ні поваги до релігії, - Резніков

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25.12.2022 14:13
+5
Відстрілюватися постами в Твіттері не допоможе, рєзніков.
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25.12.2022 14:44
+4
ты не про Бога и религию думай дятел, а как обеспечить ВСУ. Велика Британія передала Україні понад 900 генераторів і 15 000 комплектів для екстремальних холодів для ЗСУ Джерело: https://censor.net/ua/n3389181
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25.12.2022 15:42
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він вам не вірить

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25.12.2022 14:12 Відповісти
Для російських військових злочинців немає ні Бога, ні поваги до релігії, - Резніков

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25.12.2022 14:13 Відповісти
Треба десь у Талмуді так і записати.
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25.12.2022 20:31 Відповісти
Денафікація і демілітаризація йде повним ходом..
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25.12.2022 14:14 Відповісти
Ми в курсі. Я вже з ліку збився яка сьогодні, на Різдво, за рахунком тривога
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25.12.2022 14:32 Відповісти
Відстрілюватися постами в Твіттері не допоможе, рєзніков.
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25.12.2022 14:44 Відповісти
Допоможе.

Інформаційна війна триває…
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25.12.2022 16:21 Відповісти
ты не про Бога и религию думай дятел, а как обеспечить ВСУ. Велика Британія передала Україні понад 900 генераторів і 15 000 комплектів для екстремальних холодів для ЗСУ Джерело: https://censor.net/ua/n3389181
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25.12.2022 15:42 Відповісти
@Pani_Svitlana1

·

9h

Зелені малороси продовжують зливати країну. Вони просто чекають коли закінчаться військові... Уважно подивіться на морду цієї с*ки! Ця наволоч повністю провалила свою безпосередню роботу як міністра оборони. Його роботу робили на пару ми і волонтери! читаю, як ця ско-ина
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25.12.2022 15:52 Відповісти
Віра це не релігія в храмах
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25.12.2022 18:12 Відповісти
Одна помилочка не вiйськовi а кожний йо.аний кацап. Кожний **** кожний.
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25.12.2022 18:45 Відповісти
Чим може займатися міністр оборони в воєнний час?

Вірно - по тілівізору ротом тріпати. Зброєю для ЗСУ - не можна, бо ще завадить комусь з хазяїв щось вкрасти.
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25.12.2022 18:56 Відповісти
Де ви були в 2014 щоб це зрозуміти
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25.12.2022 20:25 Відповісти
Так сказав сам иудей Резніков.
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25.12.2022 20:28 Відповісти
Такое впечатление ,шо на цензоре свили кубло кацапськи боты, как вы задрали твари ,пытающиеся внести раскол среди украинцев..... хоть одна тварь , типа вок вокса и прочих знает ,шо пережили мешканці Киселевки, или ви твари диванниє чули орковскіє пріходи по Херсону??? по суті, ви нічим не відризняєтесь від сракоусових, сцальдов та іншіх коллаборантів, бо також по суті працюєте на рашку....тварі...
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25.12.2022 22:50 Відповісти
 
 