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Соболевський про масований обстріл Херсона: Вони на 100% знали, що там скупчення людей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Пораненим внаслідок атаки російських військових на Херсон 24 грудня надається необхідна медична допомога. У деяких пацієнтів стан важкий, лікарі борються за їхнє життя.

Про це заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі телемарафона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Щодо Херсона - це був свідомий терористичний акт. Там не було поруч жодної військової цілі, жодного об’єкта критичної інфраструктури, по яких так само вони б’ють. Це був виключно удар по тих локаціях, де вони на 100% знали, що там є скупчення людей", - розповів він.

Так, за його словами, один удар припав поруч з Центральним ринком, другий - поруч з центральним супермаркетом біля площі Свободи на вулиці Ушакова, там, де завжди були люди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріли Херсону - це прояв безсилля та ненависті російських загарбників, - Гуменюк

Автор: Ірина Дашківська
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Як би не знали, то не пуляли б туди.
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25.12.2022 14:11 Відповісти
Неожиданное умозаключение....
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25.12.2022 14:29 Відповісти
Какая то кацапская мразь навела.

СБУ, ауууу…
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25.12.2022 16:14 Відповісти
А що, влада не знала про небезпеку обстрілів?!
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25.12.2022 14:39 Відповісти
А как они могли знать, если во всех СМИ в Херсоне уже жизнь наладилась?
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25.12.2022 15:10 Відповісти
Антон Гопко не бреши, какие сми в Херсоне??? Какая жизнь наладилась, местные власти постоянно призывают к євакуации, ты на кого падла прцюэшь, на рашенских тварей??? это я тебе как переживший оккупацию говорю....
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25.12.2022 22:58 Відповісти
Шашлыки на 9 мая..чуваки..войны не будет . это Пентагон и Байден пургу гонят..
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25.12.2022 15:31 Відповісти
Ага, ага.
Цє Пентагон винен, а не ху&ло.

«Добрі Кацапи « цього не робили.
Ихтамнет…

То усе Байден …

???
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25.12.2022 16:18 Відповісти
Виталий Портников.. Майдан буде...
А коли..то скаже Народ...
Чекаємо...
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱
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25.12.2022 15:33 Відповісти
 
 