Данілов рекомендує не називати окупантів орками і свинособаками: Це розмиває образ ворога
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов закликає українців не розмивати образ ворога, добираючи нові терміни.
Про це він пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Нам, напевно, не варто занадто захоплюватися вживанням нових термінів - орк, русня, свинособака… Не потрібно розмивати образ ворога, так би мовити. Пишемо і зразу документуємо для історії: "рускій", "росіянин", "росія" - вбив, напав, пограбував, зґвалтував, зруйнував, збрехав. Щоб назавжди закарбувалось в український історичній пам’яті, який саме народ несе повноту колективну відповідальність за криваву війну, і щоб нам не забути ніколи всю мерзоту російського "братства", - пише він.
"P.S. Тим більше, орки проти того, щоб їх ставили в один ряд з росіянами) P.S.S. Тим більш образливе таке порівняння для собак і ні в чому не винних свиней, які до того ж, як виявилось, набагато охайніші й чистіші за окупантів", - іронізує секретар РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
Данилову надо вообще молчать, а он в роли любимого шута Зеленского несет пургу.
Советские люди называли таких отребьем человечества
Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
Что жестко, товарисч Данилов? Но только так они фашисты-рашисты и заслуживают
https://poems.net.ua/poet/Симонов
"О ненависти к русским никто и не говорил.
чувство, которое, испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти.
это была не ненависть, а непризнание русских собак людьми
и такое отвращение, гадливость и
недоумение перед нелепой жестокостью этих существ,
что желание *********** их, как желание *********** крыс, ядовитых пауков и волков,
было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения"
ХАДЖИ -МУРАТ. Л. ТОЛСТОЙ (Кавказская повесть 1852 года)
В оригіналі було - "Убий німця", а не "Убий фашиста".
Убей его (Если дорог тебе твой дом) - Культура.РФ
https://www.culture.ru › poems › ubei-ego-esli-dorog-t..
Назва щось змінює по суті?
Назва цього твору - це другорядне, головне те що замість слова "фашист" всюди було слово німець. Вороги були німці, а не фашисти, сатаністи, орки та ін.
Зараз у нас вороги - росіяни та їхні посіпаки, а не якісь міфічні напівтварини.
Это что-то меняет по сути?
Теперешних рашистов можно назвать нацистами, которые начали войну с нацистской целью денацификации
РОСІЙСЬКЕ ВИДАННЯ РИА «НОВОСТИ» ОПУБЛІКУВАЛО СТАТТЮ
«ЩО РОСІЯ МАЄ ЗРОБИТИ З УКРАЇНОЮ»
Російська держава вже просто відкрито перейшла до риторики нацистських злочинців. Цілий народ оголошується неправильним, пропагується необхідність знищення українців та української державності
Денацификация этой массы населения состоит в перевоспитании, которое достигается идеологическими репрессиями (подавлением) нацистских установок и жесткой цензурой: не только в политической сфере, но также в сфере культуры и образования
Денацификация неизбежно будет являться деукраинизацией
https://chas.news/news/rosiiski-pidkontrolni-kremlyu-zmi-vidkrito-govoryat-pro-neobhidnist-etnotsidu-skrinshot
вони ще навмисно плутають нацизм і націоналізм - для бидла згодиться
(как говорил Остап Бендер)
назва походить від сарматського племені аорсі.
хоч я сарматів поважаю в історичному плані, але у нас давно є гідний і крутезний проект "Україна".
дякувати австрійському генштабові.
так от, Русь закінчилась в 13 - 14 ст. і після того нічим Україні вже не зарадила.
зараз нам називатися "русинами" аж зовсім ні до чого
ще й варягів згадувати, які торгували слов'янським ясиром.
ну то нехай "русскіє" називаються "русскімі", з двома німецькими "с" посередині.
В данном контексте следует также различать «Русь» в узком значении (территория Среднего Приднепровья с городами Киевом, Черниговом и Переяславлем) и в широком значении этого слова. Исходя из первого значения, ядром Руси в X-XIII веках была сравнительно небольшая территория между районом Киева и Поросьем. Тут естественно можно вспомнить реку Рось, гидроним которой может указывать на реальное протоназвание Русской земли. Второе же значение слова Русь, в широком понимании, обозначает все восточнославянские земли (включая племенные объединения ильменских словен, вятичей и радимичей), а также земли финно-угорских племён, объединённые в IX-X веках в единое государство первыми Рюриковичами.
тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше.
Однако Московская история - это история Орды - пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.»
(Карл Маркс, Разоблачение дипломатической истории 18 века)
"Против нас стоит тридцатимилионный народ, имена которых невозможно выговорить, внешность которых такова, что их надо убивать без всякого милосердия и пощады.
Мы должны выжать все возможное из Украины, чтобы усилить военный потенциал России\"
ГАКО, ф.403, оп. 9657, стр. 74, арк. 423
все крапки над "і" вже давно розставлено і без додаткових вказівок.
використовуємо сталі назви, не через "високе тлумачення для недалеких", а через їх сутність!
зменшення напруги може бути виключно з боку агресора - до 0!
а не через наше цілком вірне сприйняття реальності!
а бажання знизити спаведливий, праведний гнів - це, взагалі, щось неприйнятне.
не варто створювати для рос- нац. ********* можливості - це огидно!
якщо вони - орки, то ти - людина чи єльф
якщо вони свинособаки, то ти - точно - людина!
все * просто!
Если плохо учился и не читал умных книг, пусть хоть народную мудрость постигает
Найкраще називати неживим іменником жіночого роду , в зневажливо гидливому тоні , русня , кацапня .. Від цього їх корчить як вампірів від часнику . . Перевірено .!!
От этого закидона договорняком тхнёт за км... Когда донецкие фаны стали петь в ДОнецке песню про х**ло - Ахметов тоже их пытался собирать и уговаривать не петь....
А за не забыть мерзость российского братства ты, данилов, не переживай... все знают какой нации свинособаки и орки. Без тебя разберутся.
Я имею дело не
с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей.» (Петр 1)
https://t.me/operativnoZSU/65476
А як, шашличниками?
а як серьозно - не треба нікому в рот залазити і вчити як треба тварюк називати.
сподіваюся є набагато важливіши справи в Секретаря Ради національної Безпеки і Оборони України...
Поняття "русскій" треба з них вибити - воно не їхнє.
ми говоримо срускій, а розуміємо - свинособака або кацап...
ми говорими свинособака (кацап..), а розуміємо - срускій
* Если русский говорит "хохол" - он по доброму иронизирует над представителем братского народа.
Если украинец говорит "москаль" - он выявляет этим свою националистическую, антироссийскую сущность.
»Росія» - це та сама «Русь», але грецькою. То він готовий віддати кацапам нашу спадщину?!
»Московія» і «московити»!
Якогозвання вони заслуговують?