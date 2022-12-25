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Масований удар по Херсону: у центрах здачі крові гігантські черги. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Херсоні містяни активно йдуть здавати кров для людей, які зазнали поранення 24 грудня під час масованого удару по місту.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це Херсон. Центри здачі крові. Черги людей, щоб стати донорами та врятувати постраждалих внаслідок вчорашнього терору міста. Люди готові весь день стояти в черзі заради порятунку. В цьому і є супер сила українців! Такий Херсон не зламати, навіть російським терором!", - йдеться у повідомленні.

Масований удар по Херсону: у центрах здачі крові гігантські черги 01
Масований удар по Херсону: у центрах здачі крові гігантські черги 02
Масований удар по Херсону: у центрах здачі крові гігантські черги 03
Масований удар по Херсону: у центрах здачі крові гігантські черги 04

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+73
Херсон - Україна!
Дуже шкода що херсонцям довелося і доводиться таке переживати, але їх поведінка варта величезної поваги.
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25.12.2022 15:41
+58
Хочется вірити що ні опзж ні зелені більше не наберуть в Херсоні нічого
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25.12.2022 15:43
+55
Наші дорогі, мужні херсонці. Будьте благословенні та здорові. Ви чините подвиг, як і наші воїни. У вас такий самий дух - дух мудрості Божої, мужності та стійкості у боротьбі зі злом.
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25.12.2022 15:47
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Херсон - Україна!
Дуже шкода що херсонцям довелося і доводиться таке переживати, але їх поведінка варта величезної поваги.
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25.12.2022 15:41 Відповісти
Херсон - місто героїчних людей! Чинили спротив окупантам зі зброєю та без, додали всі проблеми окупації, дочекались повернення української армії і зараз відбудовують місто відмовиляючись виїжджати навіть перебуваючи під обстрілами, рятуючи поранених!
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25.12.2022 16:10 Відповісти
Хочется вірити що ні опзж ні зелені більше не наберуть в Херсоні нічого
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25.12.2022 15:43 Відповісти
Разве только в Херсоне? лучше скажите где они смогут набрать хоть что-то? смятуны не в счёт!это отдельная категория.
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25.12.2022 16:11 Відповісти
Ви дуже великий оптиміст.
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25.12.2022 16:28 Відповісти
так, вірю в людей попри все)
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25.12.2022 16:29 Відповісти
тех кто за них голосовал в этой очереди нет. эти махеровые береты повылазят после войны и опять будут голосовать за тех кто им пообещает советский союз.
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25.12.2022 16:41 Відповісти
Наші дорогі, мужні херсонці. Будьте благословенні та здорові. Ви чините подвиг, як і наші воїни. У вас такий самий дух - дух мудрості Божої, мужності та стійкості у боротьбі зі злом.
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25.12.2022 15:47 Відповісти
Тепер москалі знають куди можна завдати удару, наприклад пр цих пунктах.
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25.12.2022 15:48 Відповісти
а раніше вони цього не знали? вони бьють по лікарніх з самого першого дня нападу, навіть по пологових будинках
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25.12.2022 15:51 Відповісти
В час інтернету?Вони і так все знають..
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25.12.2022 15:53 Відповісти
Наберуть і ОПЗЖ з іншою назвою і "зелені", херсонцям ніколи не везло на владу
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25.12.2022 15:48 Відповісти
https://barometr.info/archives/109206?fbclid=IwAR1ce_DXrrk5ksXXR8XqR1fC-2AR50gpk12j-q8tPf4QywoJjDmlra3e_m0
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26.12.2022 08:03 Відповісти
під Бахмутом земля всіяна дохлими свинособаками

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25.12.2022 15:50 Відповісти
Данілов просить називати їх "руськими", щоб не "розмивати образ"
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25.12.2022 15:53 Відповісти
Як назвати Данілова, щоб не розмивати образ?
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25.12.2022 16:08 Відповісти
орком)
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25.12.2022 23:07 Відповісти
Так кацапи перемелюють свій непотріб, вивезли для знищення зеків, а ми віддаємо найкращих синів і дочок, наш непотріб риється в гуманітарці, яку європейці дали українцям і займають високі посади, щоб дерибанити те, що дають і поступає із-за кордону.
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25.12.2022 16:02 Відповісти
нам час робити залізну партію, щоб об'єднати тих хто проти не тільки москалів а й проти тих хто пробить ЗЛО нації...
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25.12.2022 16:20 Відповісти
Добре що зима і низькі температури стримують розкладання..
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25.12.2022 16:10 Відповісти
харошіє русские
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25.12.2022 18:07 Відповісти
пид@р-юга
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25.12.2022 15:54 Відповісти
"Герой" може бути поруч із тобою! Не забувайте, херсонці!
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25.12.2022 16:33 Відповісти
СБУ. звісно, його вже перевірила і ніякої зради не знайшла (сарказм).
А Херсонська міська військова адміністрація влаштовує зрадника директором центру!
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25.12.2022 18:19 Відповісти
Мабуть, Стефанчук-Зеленський разом із Шмигалем, ЗОБОВЯЗАНІ відреагувати на такі призначення, бо тоді грош їм ціна‼️💯⚔️❤️

УКРАЇНА, - не московія😡😠🤬‼️❤️⚔️💯‼️‼️
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25.12.2022 19:16 Відповісти
Голос кличе: На пустині вготуйте дорогу Господню, в степу вирівняйте битий шлях Богу нашому!
4 Хай підійметься всяка долина, і хай знизиться всяка гора та підгірок, і хай стане круте за рівнину, а пасма гірські за долину!
5 І з'явиться слава Господня, і разом побачить її кожне тіло, бо уста Господні оце прорекли!
Ось прийде Господь, Бог, як сильний, і буде рамено Його панувати для Нього! Ось із Ним нагорода Його, а перед обличчям Його відплата Його.
11 Він отару Свою буде пасти, як Пастир, раменом Своїм позбирає ягнята, і на лоні Своєму носитиме їх, дійняків же провадити буде!
12 Хто води поміряв своєю долонею, а п'ядею виміряв небо, і третиною міри обняв пил землі, і гори ті зважив вагою, а взгір'я шальками?
13 Хто Господнього Духа збагнув, і де та людина, що ради свої подавала Йому?
14 З ким радився Він, і той напоумив Його, та навчав путі права, і пізнання навчив був Його, і Його напоумив дороги розумної?
Він Той, Хто сидить понад кругом землі, а мешканці її немов та сарана. Він небо простяг, мов тканину тонку, і розтягнув Він його, мов намета на мешкання.
23 Він Той, Хто князів обертає в ніщо, робить суддів землі за марноту:
24 вони не були ще посаджені, і не були ще посіяні, і пень їхній в землі ще не закорінився, та як тільки на них Він дмухнув, вони повсихали, і буря понесла їх, мов ту солому!
25 І до кого Мене прирівняєте, і йому буду рівний? говорить Святий.

Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув: Бог відвічний Господь, що кінці землі Він створив? Він не змучується та не втомлюється, і не збагненний розум Його.
29 Він змученому дає силу, а безсилому міць.
30 І помучаться хлопці й потомляться, і юнаки спотикнутись спіткнуться,
31 а ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться!
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25.12.2022 15:55 Відповісти
Мабуть Бог як творив кацапів був п'яним!
З нього, Бога, не знімається відповідальність за створення Зла, Брехні і Кровожерливості в образі такогї нечисті як російський народ!
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25.12.2022 16:03 Відповісти
кацапи це брак виробництва
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25.12.2022 16:12 Відповісти
Генетический шлак
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25.12.2022 22:03 Відповісти
Це щоб туда стріляли?
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25.12.2022 15:57 Відповісти
Наводка.
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25.12.2022 15:59 Відповісти
Сподіваюсь, сила херсонців проявиться і в тому, що не пробачать вони винним у цьому вбивстві, не подарують зрадникам і не повторять своїх помилок, обираючи керувати собою невігласів..
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25.12.2022 16:11 Відповісти
Борітеся - поборете !



Якими треба бути мразями щоб блокувати пекарню у фронтовому місті і сцятися якогось тимошенка , шістку Єрмака . Люди ви ******* ??? Війна йде, дайте тій бабі по їбалу і отримаєте всі дозволи ...
Кого ви боїтеся ? Як оті раби , з кацапами б'ємося, а пана боїмося ...
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25.12.2022 16:14 Відповісти
А зараз цей Тимошенко надав наводку ворогу через ЗМІ - мовляв у пунктах здачі крові повно херсонців.
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25.12.2022 16:17 Відповісти
Нехай Бог благословить та допоможе херсонцям в цю лиху годину!!
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25.12.2022 16:15 Відповісти
Кацапська наволоч згине в пеклі разом з його трухлявим недоумком!!! Біль та жалоба в серці за всіма нашими рідними Україцями, хто загинув від *брацкаго* народа!!Мусимо вистояти в цій біді, в цьому горі!!! Господь не залишить нас!!! Най прийде весна, та згине в пітьмі вся рашистська орда!!!!
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25.12.2022 16:18 Відповісти
Хвала достойним!
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25.12.2022 16:31 Відповісти
Херсон ти переможеш, довбане ***** 🤬
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25.12.2022 16:57 Відповісти
Україна пишається вами!
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25.12.2022 17:08 Відповісти
Як понесе з України

У синєє море

Кров ворожу... отойді я

І лани і гори -

Все покину, і полину

До самого Бога

Молитися... а до того

Я не знаю Бога.
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25.12.2022 19:46 Відповісти
 
 