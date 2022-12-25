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Масований удар по Херсону: у центрах здачі крові гігантські черги. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Херсоні містяни активно йдуть здавати кров для людей, які зазнали поранення 24 грудня під час масованого удару по місту.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Це Херсон. Центри здачі крові. Черги людей, щоб стати донорами та врятувати постраждалих внаслідок вчорашнього терору міста. Люди готові весь день стояти в черзі заради порятунку. В цьому і є супер сила українців! Такий Херсон не зламати, навіть російським терором!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+73 Zart Arn
показати весь коментар25.12.2022 15:41
+58 Zart Arn
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+55 Маргарита Маршарита
показати весь коментар25.12.2022 15:47
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Дуже шкода що херсонцям довелося і доводиться таке переживати, але їх поведінка варта величезної поваги.
А Херсонська міська військова адміністрація влаштовує зрадника директором центру!
УКРАЇНА, - не московія😡😠🤬‼️❤️⚔️💯‼️‼️
4 Хай підійметься всяка долина, і хай знизиться всяка гора та підгірок, і хай стане круте за рівнину, а пасма гірські за долину!
5 І з'явиться слава Господня, і разом побачить її кожне тіло, бо уста Господні оце прорекли!
Ось прийде Господь, Бог, як сильний, і буде рамено Його панувати для Нього! Ось із Ним нагорода Його, а перед обличчям Його відплата Його.
11 Він отару Свою буде пасти, як Пастир, раменом Своїм позбирає ягнята, і на лоні Своєму носитиме їх, дійняків же провадити буде!
12 Хто води поміряв своєю долонею, а п'ядею виміряв небо, і третиною міри обняв пил землі, і гори ті зважив вагою, а взгір'я шальками?
13 Хто Господнього Духа збагнув, і де та людина, що ради свої подавала Йому?
14 З ким радився Він, і той напоумив Його, та навчав путі права, і пізнання навчив був Його, і Його напоумив дороги розумної?
Він Той, Хто сидить понад кругом землі, а мешканці її немов та сарана. Він небо простяг, мов тканину тонку, і розтягнув Він його, мов намета на мешкання.
23 Він Той, Хто князів обертає в ніщо, робить суддів землі за марноту:
24 вони не були ще посаджені, і не були ще посіяні, і пень їхній в землі ще не закорінився, та як тільки на них Він дмухнув, вони повсихали, і буря понесла їх, мов ту солому!
25 І до кого Мене прирівняєте, і йому буду рівний? говорить Святий.
Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув: Бог відвічний Господь, що кінці землі Він створив? Він не змучується та не втомлюється, і не збагненний розум Його.
29 Він змученому дає силу, а безсилому міць.
30 І помучаться хлопці й потомляться, і юнаки спотикнутись спіткнуться,
31 а ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться!
З нього, Бога, не знімається відповідальність за створення Зла, Брехні і Кровожерливості в образі такогї нечисті як російський народ!
Якими треба бути мразями щоб блокувати пекарню у фронтовому місті і сцятися якогось тимошенка , шістку Єрмака . Люди ви ******* ??? Війна йде, дайте тій бабі по їбалу і отримаєте всі дозволи ...
Кого ви боїтеся ? Як оті раби , з кацапами б'ємося, а пана боїмося ...
сонти переможеш, довбане ***** 🤬
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.