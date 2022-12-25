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Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
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Поляки роблять все, щоб допомогти Україні виграти війну. Адже розуміють всі загрози, які для них становить Російська Федерація, - Дещиця

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дещиця

Поляки розуміють, що вони - наступна ціль Путіна, якщо Україна не зупинить Росію.

Про це розповів радник міністра закордонних справ України Андрій Дещиця  телеканалу "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ

"Поляки вважають, що Росія агресор. Відповідне ставлення поляків до Росії продемонстрував і парламент Польщі, коли визнав РФ країною, яка підтримує тероризм. Однозначно, що всі поляки налаштовані проти агресивної політики Росії. Оскільки вони чудово знають власну історію", - пояснив Дещиця.

Тому поляки роблять все можливе, щоб пришвидшити перемогу України.

"Поляки розуміють, що якщо Україна не зупинить Росію, то наступною ціллю для РФ може стати Польща. Саме тому вони роблять все, щоб допомогти Україні виграти цю війну. В Польщі чудово розуміють, що Україна захищає не тільки власну територію, а й всю Європу від агресії Путіна", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори про передачу Україні польських винищувачів МіГ-29 тривають, - Дещиця

Автор: Марина Макєєва
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Усе логічно, поляки слов'яни як і більшість українців, монголоїди мадярота так само логічно підтримує расєю...
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25.12.2022 16:28 Відповісти
ЗРК Патриоты давайте , которые у вас есть !
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25.12.2022 16:36 Відповісти
Дещіця , ми памьятаемо як Вас зняли з посади Міністра за пісню ПУТИНХУЛО.

ВИ МОЛОДЕЦЬ ‼️ З Різдвом ‼️

Міністр Дещиця 'Путін *****! Ла ла ла'

https://youtu.be/J21nmIxPiOs
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25.12.2022 16:39 Відповісти
За нього не соромно на всі 100% 👍
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25.12.2022 16:51 Відповісти
Ну, не все. Пусть передадут три десятка сушек, которые у них есть.
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25.12.2022 16:51 Відповісти
Зі святом, браття !!!
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25.12.2022 16:52 Відповісти
Низько вклоняюсь, стоячи на колінах в подяку ВАМ, шановні!
Але ніколи, ніколи на коліна з уклінами перед руснею. Тут тільки смерть за смерті. Тут тільки помста до останнього подиху. Головне - побільше "гарних" орків мати, максимально більше.
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25.12.2022 16:54 Відповісти
*міністр* на новову мерсі як ніхто розуміє портеби армії))) жінка на новому купері, дочка на новому макані....сироти....
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25.12.2022 18:03 Відповісти
А ви, фантомас, за життя так нічого і не заробили?
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25.12.2022 19:26 Відповісти
А що поняття вкрав та заробив, тотожні? А ви, теж "заробили", а тепер з Британії питаєте?
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26.12.2022 01:05 Відповісти
А що він вкрав? Де претензії, де подання? Де розслідування? Дещиця один з кращих міністрів зовнішніх справ, хоч і був недовго. Справжній дипломат, а не спеціаліст з діамантів в сексології. Успішний посол у Польщі протягом 7 років. Чи вам аби були зелені корабельні сосни?
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26.12.2022 22:40 Відповісти
От тільки не треба тут варнякати про подання та розслідування. Усі такі чесні, що на офіційну зарплату чомусь мають мільйонні статки. Та ще вже примудрилися собі й зарплати мільйонні покласти. І ніяка бл.. не розслідує
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27.12.2022 01:53 Відповісти
Поляки переслідують свої власні інтереси. Для них Україна - то буферна територія перед московською ордою, як це було віками, добре знаючи, що робили і робитимуть кацапи, удершись до Польщі. Тому, у плані допомоги Україні - поляки роблять, може і немало. Але у плані порятунку власної дупи - крайнє мало. Та й "допомога" ця - стара радянська зброя і техніка, на якій воюють і погибають українці. А поляки тим часом виторговують ******* системи озброєнь у дядька Сема (чи Йосипа). "На тобі, небоже, що мені негоже" - може закінчитись у вже недалекому майбутньому тим, що Польща заплатить за свій жлобізм ціну у тисячі разів більшу...
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26.12.2022 11:42 Відповісти
 
 