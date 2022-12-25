Поляки роблять все, щоб допомогти Україні виграти війну. Адже розуміють всі загрози, які для них становить Російська Федерація, - Дещиця
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Поляки розуміють, що вони - наступна ціль Путіна, якщо Україна не зупинить Росію.
Про це розповів радник міністра закордонних справ України Андрій Дещиця телеканалу "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ
"Поляки вважають, що Росія агресор. Відповідне ставлення поляків до Росії продемонстрував і парламент Польщі, коли визнав РФ країною, яка підтримує тероризм. Однозначно, що всі поляки налаштовані проти агресивної політики Росії. Оскільки вони чудово знають власну історію", - пояснив Дещиця.
Тому поляки роблять все можливе, щоб пришвидшити перемогу України.
"Поляки розуміють, що якщо Україна не зупинить Росію, то наступною ціллю для РФ може стати Польща. Саме тому вони роблять все, щоб допомогти Україні виграти цю війну. В Польщі чудово розуміють, що Україна захищає не тільки власну територію, а й всю Європу від агресії Путіна", - додав він.
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ВИ МОЛОДЕЦЬ ‼️ З Різдвом ‼️
Міністр Дещиця 'Путін *****! Ла ла ла'
https://youtu.be/J21nmIxPiOs
Але ніколи, ніколи на коліна з уклінами перед руснею. Тут тільки смерть за смерті. Тут тільки помста до останнього подиху. Головне - побільше "гарних" орків мати, максимально більше.