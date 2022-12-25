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Папа Римський Франциск на Різдво закликав пам’ятати про українців "у темряві, холоді, далеко від домівок"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

франциск

Папа Римський Франциск у різдвяному посланні закликав тих, хто має владу, змусити зброю замовкнути і покласти край війні в Україні.

Про це він сказав у традиційному посланні Urbi et Orbi, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Vatican News.

"Нехай же наш погляд наповниться обличчями братів і сестер українців, які переживають це Різдво в темряві, холоді, далеко від своїх домівок через знищення, спричинені десятьма місяцями війни" - сказав Папа.

Він закликав бути готовими до конкретних жестів солідарності, щоби допомагати тим, хто страждає.

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Також папа попросив бога просвітити "уми тих, хто має владу, щоби змусити замовкнути зброю та негайно покласти край цій безглуздій війні!".

"Наш час відчуває великий голод миру також і в інших регіонах, на інших театрах цієї третьої світової війни" - заявив також Папа Римський.
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Топ коментарі
+10
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25.12.2022 16:31
+8
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25.12.2022 16:26
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25.12.2022 16:29
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"закликав тих, хто має владу, змусити зброю замовкнути"

дуже сподіваюсь що це він не про нашу зброю
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25.12.2022 16:25 Відповісти
Спасибо папа ты тоже ДРУГ!
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25.12.2022 16:31 Відповісти
нам і так зброю ледь дають

тому впевнений що він звертався до іранців
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25.12.2022 16:31 Відповісти
з Різдвом ! Щось не так нажала на Ваш запит і випадково стерла. Вибачаюсь
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25.12.2022 16:34 Відповісти
це легко виправити
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25.12.2022 17:07 Відповісти
і взагалі сумніваюсь що як замовкнуть наши ППО це позитивно вплине на рівень темряви, холоду і страждань
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25.12.2022 17:10 Відповісти
то он говнорашку хвалит,то Украину...сколько миллиардов рашистского бабла осело в банках ватикана?
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25.12.2022 16:26 Відповісти
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25.12.2022 16:26 Відповісти
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25.12.2022 16:29 Відповісти
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25.12.2022 16:31 Відповісти
Накуй іди папа підрильський!
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25.12.2022 16:31 Відповісти
швидко перевзути туфлі рибака-це ТАЛАНТ
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25.12.2022 16:33 Відповісти
і тут тобі Папа Римський: швидко -змінити прапор з триколора на український - це - фігня( а зовсім не талант!
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25.12.2022 18:03 Відповісти
Северный Потоп путлера взорвал папа Францызск...зуб даю..хотел бабла скачать...
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25.12.2022 16:35 Відповісти
Також папа попросив бога просвітити "уми тих, хто має владу, щоби змусити замовкнути зброю та негайно покласти край цій безглуздій війні!". Джерело: https://censor.net/ua/n3389199

Є конкретні винуватці цієї війни.
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25.12.2022 16:36 Відповісти
Пишу из Киева,вторые сутки есть беспрерывно свет(Слава энергетикам м ВсУ).Будем без всего,но главное - без говна из людей,точнее людей из говна.БеЗ вас, ****** русня.
ps.завтра жена с детьми приезжает на праздники.С марта их не видел.
Ваш работник УОП.Ребята,мы стараемся
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25.12.2022 16:38 Відповісти
Marry Christmas!
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25.12.2022 16:54 Відповісти
З Різдвом Христовим!
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25.12.2022 17:04 Відповісти
Дякуйте нам, жителям київських сел
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25.12.2022 17:19 Відповісти
тьфу..тьфу..тьфу...не наврочте
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25.12.2022 18:01 Відповісти
ПруSSия и РабSSия это одна Банда нацистов негодяев и подонков под красным знаменем Молотова и Гитлера
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25.12.2022 16:41 Відповісти
и о погоде )))
сегодня всех забалемкали ржавые корыта, несущие под крыльями ракеты ...так вот!!!
////
Горів один із МіГ-31К у Мачулищах (аеродром у бєлорашкє)

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» має інформацію, що сьогодні, 25 грудня, на аеродромі в Мачулищах, сталося займання двигуна одного з МіГ-31К ВКС РФ.
Він виведений із ладу і не зможе літати найближчим часом.
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25.12.2022 16:47 Відповісти
🎶🎶🎶 З РІЗДВОМ

Нова радість стала - Тіна Кароль

https://youtu.be/-i08oWvxcLQ
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25.12.2022 16:58 Відповісти
Папі останнім часом наче сто бабів пошептало
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25.12.2022 18:04 Відповісти
Зрозуміло... В Ватикані перший різдвяний тост "За хохлобомжей"
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25.12.2022 21:17 Відповісти
Деменція - страшна штука. Сім мішків гречаної вовни від папіка. А от що сказав дійсно мудрий чоловік.
...Виглядає так, ніби скоро Католицької Церкви вже не буде.
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25.12.2022 23:21 Відповісти
 
 