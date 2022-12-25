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На аеродромі "Мачулищі" в Білорусі сталась аварія з російським літаком МіГ-31К, - Беларускі Гаюн

Новини Цензор.НЕТ Події

літак

25 грудня на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі сталося займання двигуна одного з МіГ-31К ВКС РФ.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

"Моніторингова група "Білоруські Гаюн" має інформацію, що сьогодні, 25 грудня, на аеродромі в Мачулищах сталося займання двигуна одного з МіГ-31К ВКС РФ. Він виведений із ладу і не зможе літати найближчим часом. Що це, як не чудо на Каляди?", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+39
Минус кинжал, мину 4 ракети по Україні. Непогано.
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25.12.2022 16:59
+27
Аби вони їм усі попадали та порозбивалися
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25.12.2022 17:00
+26
Вам мед та якби ще й ложками.
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25.12.2022 17:07
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Минус кинжал, мину 4 ракети по Україні. Непогано.
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25.12.2022 16:59 Відповісти
Погано
Погано ,що лише один і той не згорів
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25.12.2022 17:03 Відповісти
Вам мед та якби ще й ложками.
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25.12.2022 17:07 Відповісти
погано що це не діло рук ЗСУ. Давно треба знищувати військову техніку у самому лаптестану та його базах.
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25.12.2022 17:08 Відповісти
звідки взялось 4 ракети ?
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25.12.2022 17:09 Відповісти
Кинжал під пузом один.
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25.12.2022 17:19 Відповісти
а яким чином 4?
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25.12.2022 17:22 Відповісти
Замість кинжала може нести 4 ракети повітря/земля.
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25.12.2022 17:36 Відповісти
Аби вони їм усі попадали та порозбивалися
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25.12.2022 17:00 Відповісти
Це мабуть той, що літав і в нас вмикали тривогу? Долітався. Виходить, що їх і не потрібно збивати. Самі впадуть..
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25.12.2022 17:01 Відповісти
Молодці "Їх там не було", 2 тривоги в Україні - мінус один МІГ в Мачулинцях
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25.12.2022 17:02 Відповісти
Свято наближається!
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25.12.2022 17:02 Відповісти
а зря ,что он не ёпнул,зря.....повторить возгорание аналоговнета....
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25.12.2022 17:05 Відповісти
Ха-ха,см 13 вниз,наванговал...
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25.12.2022 17:06 Відповісти
пілот при такому приземленні на парашуті повинен був хребет зламати - вірю в це...
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25.12.2022 17:08 Відповісти
Там до 70% так і буває
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25.12.2022 17:12 Відповісти
мне этот пилот не дает наслаждаться этим видео ((
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25.12.2022 17:31 Відповісти
то F-18
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25.12.2022 18:08 Відповісти
Якщо і так,гіфка-до новин,а не до моделі літака
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25.12.2022 18:20 Відповісти
Шкода що не у баранавичах, тамтешній авіаремонтний заводішко давно зачекався уваги Хаймарсу...
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25.12.2022 17:06 Відповісти
То саме час нашим "ненашим" крилам навідати Макулищі. Так, суто чисто для профілактики, що б знали.
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25.12.2022 17:07 Відповісти
жаль... шо лише один...
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25.12.2022 17:08 Відповісти
Мабуть моторесурс двигунів вже на нулі. Доліталися.
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25.12.2022 17:09 Відповісти
То дві тривоги сьогодні щось типу салюта цьому факту? Побільше би таких "тривог"👍)
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25.12.2022 17:11 Відповісти
А в мінську бульбаш пробив колесо на фірі!
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25.12.2022 17:16 Відповісти
Партизаны Вейшнории не сдаются.
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25.12.2022 17:20 Відповісти
"Нєх#й шастать, падлюко", подумав один з них, вставляючи трісочку у турбіну
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25.12.2022 18:14 Відповісти
За таке чудо дякуємо.

Так по трохи і може з того щось вийде.
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25.12.2022 17:25 Відповісти
Поставимо Гаюну хорошу пісню https://www.youtube.com/watch?v=QYy9WcsNXlo
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25.12.2022 17:25 Відповісти
І танець для настрою.
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25.12.2022 17:38 Відповісти
Господь все баче кара неминуча
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25.12.2022 17:34 Відповісти
Долітався, гівна кусок?
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25.12.2022 17:39 Відповісти
Ага, чудо конечно. И скорее всего фамилия чуда заканчивается на -ко.
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25.12.2022 17:40 Відповісти
Управив Господь! Слава тобі, Боже наш!
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25.12.2022 17:43 Відповісти
Більше аварій з російськими літаками, хороших і різних!
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25.12.2022 17:43 Відповісти
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25.12.2022 18:04 Відповісти
Погано, дуже погано, що Бавовнятко ще не завітало до блєвосрусі. Бо немає різниці між сруснею та її холуями. Як воно пропогандує: Адин урод, Адна срана.
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25.12.2022 18:40 Відповісти
...адін пфюрер (вже скоро).
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25.12.2022 18:45 Відповісти
Гешефт хвюрер.
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25.12.2022 21:03 Відповісти
очень хочется, чтобы бульбашский мачулище стало вечным влагалищем для кацапов...
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25.12.2022 18:59 Відповісти
Этот бизнес перспективный - надо масштабировать.
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25.12.2022 19:36 Відповісти
...i сталася аварiя
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25.12.2022 22:12 Відповісти
Класне відео 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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26.12.2022 00:31 Відповісти
 
 