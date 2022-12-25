На аеродромі "Мачулищі" в Білорусі сталась аварія з російським літаком МіГ-31К, - Беларускі Гаюн
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25 грудня на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі сталося займання двигуна одного з МіГ-31К ВКС РФ.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.
"Моніторингова група "Білоруські Гаюн" має інформацію, що сьогодні, 25 грудня, на аеродромі в Мачулищах сталося займання двигуна одного з МіГ-31К ВКС РФ. Він виведений із ладу і не зможе літати найближчим часом. Що це, як не чудо на Каляди?", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+39 Стороннімв Богдан
показати весь коментар25.12.2022 16:59
+27 Ростислав Коваль
показати весь коментар25.12.2022 17:00
+26 Стороннімв Богдан
показати весь коментар25.12.2022 17:07
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Погано ,що лише один і той не згорів
Так по трохи і може з того щось вийде.
пфюрер (вже скоро).