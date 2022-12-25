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Росіянам під Бахмутом не дають перепочити та постійно б’ють їх. Це наша стратегія війни, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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У районі Бахмута Збройні Сили України постійно б’ють росіян і не дають окупантам перегруповуватися.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, Донбас залишається основним театром війни, противник стягнув туди найбільшу кількість військ та намагається наступати на Бахмут та Авдіївку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ сповільнили наступ під Бахмутом, - ISW

"Принципова позиція нашого командування — постійно не давати ворогові перепочити, бити по ньому неспинним вогнем, диверсійними групами та всіма видами озброєнь. Щоб противник відчував загрозу постійно. Щоночі знищуються склади, командні пункти, скупчення техніки. Це наша доктрина ведення війни", — сказав Череватий.

Спікер ЗСУ наголосив, що росіяни гірше підготувалися до війни в умовах зими, особливо у питанні спорядження для особового складу.
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Топ коментарі
+41
ВІРЮ В ЗСУ.... ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ.... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!
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25.12.2022 17:49
+23
Взламали кацапскую помойку, получены данные 90к подписоты.
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25.12.2022 18:10
+14
Наши ВСУ - лучшие! А наша военная доктрина - беспощадная!!!
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25.12.2022 17:57
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Бахнуто під Бахмутом...
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25.12.2022 17:47 Відповісти
ВІРЮ В ЗСУ.... ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ.... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!
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25.12.2022 17:49 Відповісти
Наши ВСУ - лучшие! А наша военная доктрина - беспощадная!!!
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25.12.2022 17:57 Відповісти
Взламали кацапскую помойку, получены данные 90к подписоты.
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25.12.2022 18:10 Відповісти
Срусню під Бахмутом не б'ють, а...
Загалом, для пітушиной армії коханця тупіна це звична справа. Робочий момент
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25.12.2022 18:34 Відповісти
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25.12.2022 18:41 Відповісти
Молодці наші воєнні, не клюнули на "різдвяне перемиря", а то вже всюди празник що москалі " сповільнили наступ"
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25.12.2022 18:49 Відповісти
Назва міста походить від назви р. Бахмутки, яка, ймовірно походить від тюркської назви степових коней - бахматів.

Перша згадка датована 1571: у гирлі р. Чорного Жеребця (лівої притоки Сіверського Донця) із північного боку була створена прикордонна Бахмутська сторожа для захисту південної межі Великого князівства Московського. Нинішнє місто Бахмут розташоване за 30 км у південному напрямку.
https://vue.gov.ua/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82
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25.12.2022 19:20 Відповісти
"Чим більше руZZкіх ми вб'ємо зараз, тим менше руSSкіх доведеться вбивати нашим дітям" ....
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25.12.2022 19:43 Відповісти
правильно. ******* по струнам
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25.12.2022 19:46 Відповісти
никто кацапов не бьет, их там перевоспитывают в хороших русских....
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25.12.2022 20:15 Відповісти
Мени подобаэется

https://www.youtube.com/watch?v=wEVlULK22AM
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26.12.2022 01:14 Відповісти
 
 