Росіянам під Бахмутом не дають перепочити та постійно б’ють їх. Це наша стратегія війни, - Череватий

У районі Бахмута Збройні Сили України постійно б’ють росіян і не дають окупантам перегруповуватися.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, Донбас залишається основним театром війни, противник стягнув туди найбільшу кількість військ та намагається наступати на Бахмут та Авдіївку.

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"Принципова позиція нашого командування — постійно не давати ворогові перепочити, бити по ньому неспинним вогнем, диверсійними групами та всіма видами озброєнь. Щоб противник відчував загрозу постійно. Щоночі знищуються склади, командні пункти, скупчення техніки. Це наша доктрина ведення війни", — сказав Череватий.

Спікер ЗСУ наголосив, що росіяни гірше підготувалися до війни в умовах зими, особливо у питанні спорядження для особового складу.