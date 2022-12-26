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Росія має два варіанти для нового наступу в Україні, - Міноборони Німеччини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лукашенко,путін

У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що Росія має два варіанти для нового наступу в Україні у 2023 році.

Про це повідомила швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung із посиланням на аналіз відомства, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Документ відомства каже, що перший варіант для РФ передбачає масштабний наступ на Донбасі, де дії армії Білорусі виконуватимуть відволікальну роль — військові РБ нібито почнуть розгортати озброєння поблизу кордону з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія може розпочати новий наступ у квітні 2023 року, - Міноборони Німеччини

Зазначається, що диктатор Олександр Лукашенко не вплутається у війну проти України безпосередньо.

Другий варіант у Міноборони ФРН визначають як малоймовірний, оскільки він масштабніший і вимагатиме від РФ залучення набагато більших ресурсів.

За цим сюжетом Білорусь має вступити у відкриту війну, її війська йдуть у наступ на Київ, а росіяни наступатимуть по всьому Донбасу. Окрім цього, можливий удар по західних областях України, щоб відрізати постачання техніки від партнерів та змусити Україну капітулювати.

Німецькі аналітики наголошують, що реалізація такого плану вимагатиме "набагато більше солдатів, ніж зараз", а згідно з останніми виступами російських лідерів, про значне збільшення армії РФ не йдеться.
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Топ коментарі
+19
Головне щоб план наступу був у Залужного та ЗСУ. А Зеля хай перемовляються це і є на зараз його головною функцію та чим меньше він та його ОП будуть лізти до планів Генштабу тим краще
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25.12.2022 19:03
+15
Сцукі, замість танків вони нам прогнози роздають.

Складається враження, що німці шкодують, що не воюють разоМ з кацапами, як у Другу світову.
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25.12.2022 19:05
+11
Рузьге!
У вас два варианта: или вы у нас отсосете, или мы вам за щеку дадим.
Выбирайте!
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25.12.2022 18:59
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штірліц позвонив??? у мюллера взнав? чи шольца?
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25.12.2022 18:55 Відповісти
Шольц просто секретар у мюллера(шредера). А подзвонила радистка кет(меркель).Зуб даю.
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25.12.2022 21:06 Відповісти
Зі всіх варіантів нападу путін як завжди обере найбільш безглуздий - з Білорусі. Отже потрібно брати Білорусь першими!
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25.12.2022 23:00 Відповісти
Немає чим і кому нападати. Їм хоча б втримати подароване зрадниками без боїв
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26.12.2022 10:40 Відповісти
Німці бачать, що у Зелі тільки програми перемовин, а програм наступу нема.
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25.12.2022 18:57 Відповісти
у зеті нічого нема. Все що воно каже у відосіках це Єрмак. А поки Єрмак керує Україною не бачити нам наступального озброєння, НАТО та ЄС
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25.12.2022 19:03 Відповісти
Якби ти був уважніший до риторики західних партнерів, то зрозумів би, що саме їх не влаштовують перспективи наступу ЗСУ, бо тоді, на їх думку, пуйло може вдарити ядерною зброєю. І саме тому західні партнери дають Україні озброєння дозовано, щоб вдавалося стримувати ворога і досить повільно витискати його, а не активно і стрімко йти в атаку.
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25.12.2022 19:45 Відповісти
Тоже мне "истина" в последней инстанции. Мне ваши "зеленые отмазки, что сказки венского леса. Не хочет Запад победы не Украины а Зеленского. Зачем им Лукашенко 2.0?
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25.12.2022 20:18 Відповісти
Я не побачив на відео у США Єрмака.
Може ви все ж таки не прави?
Зеленському і не треба втручатися у дії Залужного, в нього є Кирил Тимошенко, якій у кожній дірці, в нього Шурма керує зараз енергетикою, а не міністр, в нього Кубрак якій також розуміє по схемам, в нього є ще НКРЕ КП, яку у незаконний спосіб створили ще у 2014-му році і котра зараз нам всім, з 1 січня врубає нові тарифи на воду, в нього керівник Укрпошти, в котрого зарплата разів так у шість більша ніж у його аналога у США, в нього є Пишний, котрий до цього п'ять років знищував Ощадбанк і зараз призначений Головою НБУ...
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26.12.2022 11:33 Відповісти
https://zn.ua/POLITICS/v-sostave-delehatsii-soprovozhdajushchej-zelenskoho-v-vashinhton-net-predstavitelej-********-vedomstva.html
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26.12.2022 11:40 Відповісти
Головне щоб план наступу був у Залужного та ЗСУ. А Зеля хай перемовляються це і є на зараз його головною функцію та чим меньше він та його ОП будуть лізти до планів Генштабу тим краще
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25.12.2022 19:03 Відповісти
Вони зараз дезу активно розганяють по інтернету про майбутній наступ з бульбостану. А вдарити можуть в іншому місці. Тобто спробують скопіюваюти тактику ЗСУ у Харківській області.
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25.12.2022 18:58 Відповісти
Ну якщо вони вдарять як під Бахмутом, то будуть тісячі їхнії трупів на день. Не знаю, що вони принципо нового можуть вигадати крім закидування тілами. Сподіваюся, що ні мене, ні наш генштаб вони не здивують
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25.12.2022 19:00 Відповісти
Я лише одне можу припустити: застосують тактичну ядерну зброю, щоб "пом'якшити" наші захисні порядки та посіяти паніку. Завдяки цьому вони зможуть ідти в наступ навіть чмобіками.
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25.12.2022 19:03 Відповісти
Ну тоді вже не Україна буде реагувати. А якщо не буде адекватної реакції з боку Штатів то людству кінець у найближчі роки
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25.12.2022 19:06 Відповісти
Питання у тому, а чи будуть реагувати? І якщо будуть, то наскільки швидко? Судячи з їхньої клінічної загальмованості, допомога може надійти надто пізно, шоб мати якийсь суттєвий ефект.
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25.12.2022 19:18 Відповісти
Ну тоді людству кінець. Китай почне все захоплювати підряд, погрожуючи ядером. Це скринька пандори
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25.12.2022 19:22 Відповісти
До речі, про Китай. Може вони спробують синхроніхувати наступ в Україні з нападом КНР на Тайвань. Тоді у Штатів точно Україна буде не в пріорітеті.
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25.12.2022 19:25 Відповісти
у китайців ковід. їм зараз не до наступу.
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25.12.2022 19:38 Відповісти
Не до наступу? А як щодо цього:



https://www.slovoidilo.ua/2022/12/25/novyna/svit/kytaj-proviv-vijskovi-navchannya-shhodo-zavdannya-udariv-navkolo-tajvanyu
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25.12.2022 19:41 Відповісти
Ну і ось іще:



https://lb.ua/world/2022/12/17/539474_yaponiya_ogolosila_pro_naroshchuvannya.html
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25.12.2022 19:49 Відповісти
то й що?
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25.12.2022 19:56 Відповісти
То й нічо. Просто факти. Що хочете, те й робіть з ними. Можете нічого не робити. Справа Ваша...
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25.12.2022 20:01 Відповісти
китайцы с твоего ковида ржут, как сейчас и у нас, зелохотрон с этим ковидом
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26.12.2022 10:30 Відповісти
Ха. Якби в Україні не було війни, то теж був би "ковід"
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26.12.2022 10:44 Відповісти
Randall Flag da70119e -бот фсб. Працює перекладачем Гугла
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26.12.2022 13:48 Відповісти
А якщо буде, то, може, теж кінець
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26.12.2022 06:04 Відповісти
В обоих вариантах ху.лу и подху.ленышу из картофельной шкарлупы писала. Так что дойчен аналитикс будь спок. А лучше оружием подогрей.
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25.12.2022 18:58 Відповісти
писта.
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25.12.2022 19:00 Відповісти
а є варіанти де Україна буде наступати? чи все пропало тільки орки будуть
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25.12.2022 18:58 Відповісти
Ну звичайно все пропало. Он пан Регеша не дасть збрехати
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25.12.2022 19:01 Відповісти
Есть один над твоим коментом второй под твоим.
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25.12.2022 19:02 Відповісти
Грунт мякий, дощі йдуть. Поки все не просохне на жаль..
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26.12.2022 10:48 Відповісти
Рузьге!
У вас два варианта: или вы у нас отсосете, или мы вам за щеку дадим.
Выбирайте!
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25.12.2022 18:59 Відповісти
отріцатєльноє наступлєніє або жест доброй волі?
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25.12.2022 19:00 Відповісти
Шольци все ще вірять в "перемогу Путіна". Так Адольф вірив в армію Вєнка... Які ж вони перелякані..(((
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25.12.2022 19:00 Відповісти
Ця інфа має ознаки кацапської дези
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25.12.2022 19:07 Відповісти
Ганси ще ті стратєхи.
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25.12.2022 19:01 Відповісти
Сцукі, замість танків вони нам прогнози роздають.

Складається враження, що німці шкодують, що не воюють разоМ з кацапами, як у Другу світову.
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25.12.2022 19:05 Відповісти
Як вже дістали ці АНАЛітики. Я без аналу скажу, шо русня відгребе #здюлей.
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25.12.2022 19:07 Відповісти
Краще танки підкинули Україні , а не займаються вангуванням тупим , мій кіт розказував мені ці плани путлєра ще пару місяців тому .
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25.12.2022 19:08 Відповісти
Треба застосувати тактика Ізраїлю-бити на випередження.Ті не дивляться,на всякі умовності.
Бахнути по білорашських аеродромах і скупченнях рашистських zoлдатів.
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25.12.2022 19:09 Відповісти
звиняйте вже, повторюю допис.
буде кацапня наступати, не буде - діло України готуватися до можливого наступу, без шашличні і розформувань батальонів на півночі цей раз.
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25.12.2022 19:11 Відповісти
РФ многократно заявляла, что в Украине она фактически воюет с США и НАТО. Т.е война РФ с НАТО уже идет и пора открывать "второй фронт" иначе может быть поздно.
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25.12.2022 19:11 Відповісти
Якщо МО Німеччини тим самим натякає що Україні терміново потрібно надати більше озброєнь, то це добре. А росія зараз може наступати лише зворотньо - на Ростов та Бєлгород...
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25.12.2022 19:12 Відповісти
Якесь фуфло. Кажу одразу, шанси на успіх у лаптів = 0
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25.12.2022 19:12 Відповісти
Більше далекобійної зброї і літаків, *********** касетних щоб випалювати хвилі цих зомбаків. На рахунок бульбонії то таке, якщо хоч один бульбашський регулярний взвод чи машина заїдуть до нас то зразу влупимо по бульбонії
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25.12.2022 19:13 Відповісти
Они забыли третий вариант через Германию в тыл полякам.
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25.12.2022 19:14 Відповісти
Ёсц ы трэтий варыант: мардва пабигет до самага мехесрань мудянскава балота, шоп вякамц с ватрушками.
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25.12.2022 19:14 Відповісти
Дуже логічно і ймовірно. До цього мають прислухатися, але плані безліч. Точно знаємо, що кацапи підуть і білокацапи їм будуть допомагати!
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25.12.2022 19:16 Відповісти
вместо того чтбы усыпить йбанутого кремлевского шибздика, они варианты считают.
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25.12.2022 19:36 Відповісти
А як вони можуть "усипити" бункерного? Це потрібно робити в першу чергу нам, бо на нас напала московія. А німцям велика подяка за допомогу. Вони ж на шашлики не кличуть, а кажуть про реальні речі.
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25.12.2022 19:48 Відповісти
а в Німеччини нуль варіантів
а могли б і реально допомогти Україні
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25.12.2022 19:52 Відповісти
а в реальності в обнуленого карлика з обнуленою арміє залишився тільки ОБНУЛЕНИЙ ВАРІАНТ! і ні разу ніяких не два!
ХАХАХАХАХА!
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26.12.2022 04:00 Відповісти
Как только войска рб начнут разворачиваться в сторону Украины , все , им капец. Поэтому они не начнут разворачиваться. Полигон для обстелов наших, конечно, они рашке предоставляют А сами в морг?лукашенко пока еще не готов свое население уложить в черные мешки.
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26.12.2022 15:34 Відповісти
 
 