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Україна матиме всю необхідну зброю аби звільнити свою землю від ворога, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Україна матиме всю необхідну зброю аби звільнити свою землю від окупантів, це лише питання часу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо підсумувати всі залаштункові розмови, не лише у Вашингтоні, а й інших країнах, то висновок такий: вся потрібна зброя буде, це лише питання часу", - сказав Кулеба.

Він пояснив, чому її не можна отримати відразу.

"Є психологічні, логістичні та політичні причини. З цими усіма причинами треба працювати і ми будемо працювати. Постачання зброї це дуже складна технічна і логістична операція, ми займаємось разом з колегами з інших відомств всіма цими деталями. У мене є відчуття, що ніяких табу в питаннях постачаннях зброї немає", - підкреслив Кулеба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Щоб зрозуміти реальність життя": Кулеба з послами України відвідали Миколаїв. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
А час це життя наших героїв ЗСУ
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25.12.2022 19:55
+11
Ого. Це що, зелені побудували заводи і почали клепати потрібну зброю? Чи чергове бла-бла від зелепузиків!
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25.12.2022 20:01
+9
как тебе такое Илон Маск Дмитрий Кулеба?
///
Президент України Володимир Зеленський наказом від 23 грудня 2022 року призначив нових послів у Республіці Болгарія, Латвійській Республіці та Королівстві Бахрейн.
Так, указом №879/2022 було звільнено Віталія Москаленка з посади посла в Республіці Болгарія. Натомість указом №880/2022 на цю посаду призначено Олесю Ілащук ( психологиню без дипломатичного досвіду )

Що про неї відомо:
Олеся Ілащук закінчила історичний факультет Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.
На фб-сторінці Олесі Ілащук вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт.
Навчалася у ВОППГП "Український Гештальт Інститут" та у HRD Antwerp у Бельгії. Також вивчала курс МBA у Бізнес-школі МІМ.
За даними сайту аналітичної системи Youcontrol, з 2010 по 2015 рік займала посаду керівника у ювелірній компанії "ДЖЕММА". До жовтня 2021 року Олеся Ілащук була також співзасновницею компанії.
Скандальна фірма "Джемма" "засвітилася" у кримінальній справі щодо колишнього директора Калинівського ринку Івана Ринжука щодо відмивання грошей.
З 2015 по листопад 2016 року Олеся Ілащук була керівником ТОВ "ДІДЖІТАЛ-ПК ЛТД", яке займається оптовою торгівлею комп'ютерами та програмним забезпеченням.
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25.12.2022 20:21
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А час це життя наших героїв ЗСУ
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25.12.2022 19:55 Відповісти
саме так-бо втрачений час та людей вже не повернути...
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25.12.2022 20:29 Відповісти
Ну те що США будуть продовжувати дозовану допомогу, це ми зрозуміли. А як на рахунок вбити путіна та розчленити росію, чи США досі вважають путіна та цілісність рашкі гарантом нерозповсюдження ядерної зброї та технологій? Війну так можна вести ще 20 років, вона вже йде 10 років а США досі не знайшли, чи досі не захотіли, вирішити ключову проблему яка розпочала цю війну!!!! Про це щось нам скаже пан Кулєба?
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25.12.2022 22:57 Відповісти
димон или лёха? они браты или по крови?
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25.12.2022 19:58 Відповісти
Це від зовнішніх окупантів.
І май на увазі, Кулебо: нарід не забуває і про внутрішніх.
Як-то кажуть, "вважєй"!
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25.12.2022 19:58 Відповісти
Ого. Це що, зелені побудували заводи і почали клепати потрібну зброю? Чи чергове бла-бла від зелепузиків!
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25.12.2022 20:01 Відповісти
ДАВНО ПОРА !💯 не построили , кроме ненужных дорог
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25.12.2022 20:07 Відповісти
тільки от "питання часу" - стає найважливішим чим далі тим більше...
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25.12.2022 20:02 Відповісти
І комуналку тещ підвищувати ніхто не буде. Ага, читали вже новини сьогодні....
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25.12.2022 20:05 Відповісти
Знову колискова для Антонін - "розслабтеся, якось воно буде, зброю колись дадуть, гроші дадуть, єрмачня усе порішає".
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25.12.2022 20:08 Відповісти
Згоден с Кулебой.
Зброя буде. Перемога буде.

Слава ЗСУ!
Слава Народу України
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25.12.2022 20:10 Відповісти
достатня кількість і якість зброї потрібна для знищення кацапів
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25.12.2022 20:12 Відповісти
Бавовна в Евпатории «Суспільне».
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25.12.2022 20:13 Відповісти
*** ,досі не можу забути його дебілкуватий вигляд у тих рахітних кросівках на зустрічі в Білому Домі. Одного дурачка із шкільним портфелем в Англію сплавили, а такого ж сраколиза без власною думки поставили. Йому сказали найвеличніший виглядає як не побритий бомж і ти також повинен виглядати максимально дебільно.
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25.12.2022 20:14 Відповісти
Брехло!
Де ATACMS та Gray Eagle?
Про Tomahawk та AWACS взагалі можна не згадувати.
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25.12.2022 20:14 Відповісти
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25.12.2022 20:20 Відповісти
кроме действительно нужного ядерного.... а США учит лохов, что все свое надо иметь, и не менять на мятую туалетную бумажку свое будущее.
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25.12.2022 20:17 Відповісти
Оце він сказал чесно. Але ще є Оманськи договорняки.
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25.12.2022 20:17 Відповісти
как тебе такое Илон Маск Дмитрий Кулеба?
///
Президент України Володимир Зеленський наказом від 23 грудня 2022 року призначив нових послів у Республіці Болгарія, Латвійській Республіці та Королівстві Бахрейн.
Так, указом №879/2022 було звільнено Віталія Москаленка з посади посла в Республіці Болгарія. Натомість указом №880/2022 на цю посаду призначено Олесю Ілащук ( психологиню без дипломатичного досвіду )

Що про неї відомо:
Олеся Ілащук закінчила історичний факультет Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.
На фб-сторінці Олесі Ілащук вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт.
Навчалася у ВОППГП "Український Гештальт Інститут" та у HRD Antwerp у Бельгії. Також вивчала курс МBA у Бізнес-школі МІМ.
За даними сайту аналітичної системи Youcontrol, з 2010 по 2015 рік займала посаду керівника у ювелірній компанії "ДЖЕММА". До жовтня 2021 року Олеся Ілащук була також співзасновницею компанії.
Скандальна фірма "Джемма" "засвітилася" у кримінальній справі щодо колишнього директора Калинівського ринку Івана Ринжука щодо відмивання грошей.
З 2015 по листопад 2016 року Олеся Ілащук була керівником ТОВ "ДІДЖІТАЛ-ПК ЛТД", яке займається оптовою торгівлею комп'ютерами та програмним забезпеченням.
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25.12.2022 20:21 Відповісти
Ракова пухлина не чекає на те, чи є в тебе гроші чи можливість лікуватись. Вона тебе потроху та безворотньо вбиває.
.......
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25.12.2022 20:30 Відповісти
як і куля... чи то ти розумна, чемна і добра людина, чи то ти переляканий і обділений увагою нитик...
.................
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25.12.2022 20:34 Відповісти
Осколок снаряда или ракеты. Он выбора не делает. Він вбиває.
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25.12.2022 21:31 Відповісти
так... вбиває і не вибирає кого...
стільки горя поруч, яке не дивиться ні на вік, ні на стать, ні на досягнення, нагороди або мрії...
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25.12.2022 21:38 Відповісти
😢
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25.12.2022 21:57 Відповісти
Парламент Болгарії підтримав Україну, на відміну від її президента.
Чи не на підтримку ватному колезі дерьмак-Бубочка змінив професійного дипломата на послицю сексологиню- консультантку.
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25.12.2022 20:36 Відповісти
не шукаю логіки в цих новопризначеннях приємних для ока)))) вже третій рік)))
догадуюсь що є такі специфічні напрямки державного служіння, де одних чорних бров і довгих ніг замало ...(згадайте екс Голову української делегації у ПАРЕ Лізу Ясько...це ж було шось)) або заступниць мінстрів...тощо)))
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25.12.2022 20:44 Відповісти
Судячи по призначеннях, логіка є. Антиукраїнська. Максимально знизити підтримку України, знищивши її дипломатію.
Західна підтримка, це не здобуток дерьмаково- кулебових дипломатів, а добра воля самого Заходу.

Неділі три тому, після перегляду інтерв'ю, подзвонила знайома з питанням, чиї інтереси захищає посол України в Ізраїлі? Каже, точно не ваші.
Жодної конкретної відповіді на логічні, вигідні для популяризації підтримки країни питання, і на завершення подякував в дусі пліснявої гопоти: "ватою, бинтами війну не виграти".
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25.12.2022 21:03 Відповісти
можливо (хоча це і жахливо) пригадайте скільки місяців не були призначені посли в низці країн... старі (попередньої влади) відкликані... а нові не призначені... тож...Ваші припущення дуже вірогідні
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25.12.2022 21:07 Відповісти
А який у неї оральний досвід ?
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25.12.2022 21:34 Відповісти
Вам у кількості чи в кілометрах?
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25.12.2022 22:55 Відповісти
Разгул *****ей.
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25.12.2022 21:58 Відповісти
Вони будуть куралесити на користь Московії, а інші будуть перемогу добувати.
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25.12.2022 20:23 Відповісти
Без ядеру ти просто поле бою., нажаль гетьмани виявились тупіші не тільки жидів, але й пакистанців спустивши 8 років в реформи розпилу й срачі
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25.12.2022 21:21 Відповісти
Мабуть, той із папікав з грошима🐷, хто дєвушков🙈 «ангажируєт🧘‍♀️» оплатою👛 анклюзів, всіляких «копійчаних курсів та учьоб за граніцай», то і має право іх пихати…., а хоть би і зокрема, на послів з МЗС‼️😡😠🤔
За ціною не постояв, як і кінологиню призначали в Держкіно…
От і прозорі конкурси від голови Нацдержслужби🤯 для янелохів…
Чому ми не в НАТО⁉️🤔🙈
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25.12.2022 21:41 Відповісти
 
 