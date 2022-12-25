Україна матиме всю необхідну зброю аби звільнити свою землю від ворога, - Кулеба
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Україна матиме всю необхідну зброю аби звільнити свою землю від окупантів, це лише питання часу.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо підсумувати всі залаштункові розмови, не лише у Вашингтоні, а й інших країнах, то висновок такий: вся потрібна зброя буде, це лише питання часу", - сказав Кулеба.
Він пояснив, чому її не можна отримати відразу.
"Є психологічні, логістичні та політичні причини. З цими усіма причинами треба працювати і ми будемо працювати. Постачання зброї це дуже складна технічна і логістична операція, ми займаємось разом з колегами з інших відомств всіма цими деталями. У мене є відчуття, що ніяких табу в питаннях постачаннях зброї немає", - підкреслив Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
І май на увазі, Кулебо: нарід не забуває і про внутрішніх.
Як-то кажуть, "вважєй"!
Зброя буде. Перемога буде.
Слава ЗСУ!
Слава Народу України
Де ATACMS та Gray Eagle?
Про Tomahawk та AWACS взагалі можна не згадувати.
Илон МаскДмитрий Кулеба?
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Президент України Володимир Зеленський наказом від 23 грудня 2022 року призначив нових послів у Республіці Болгарія, Латвійській Республіці та Королівстві Бахрейн.
Так, указом №879/2022 було звільнено Віталія Москаленка з посади посла в Республіці Болгарія. Натомість указом №880/2022 на цю посаду призначено Олесю Ілащук ( психологиню без дипломатичного досвіду )
Що про неї відомо:
Олеся Ілащук закінчила історичний факультет Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.
На фб-сторінці Олесі Ілащук вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт.
Навчалася у ВОППГП "Український Гештальт Інститут" та у HRD Antwerp у Бельгії. Також вивчала курс МBA у Бізнес-школі МІМ.
За даними сайту аналітичної системи Youcontrol, з 2010 по 2015 рік займала посаду керівника у ювелірній компанії "ДЖЕММА". До жовтня 2021 року Олеся Ілащук була також співзасновницею компанії.
Скандальна фірма "Джемма" "засвітилася" у кримінальній справі щодо колишнього директора Калинівського ринку Івана Ринжука щодо відмивання грошей.
З 2015 по листопад 2016 року Олеся Ілащук була керівником ТОВ "ДІДЖІТАЛ-ПК ЛТД", яке займається оптовою торгівлею комп'ютерами та програмним забезпеченням.
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стільки горя поруч, яке не дивиться ні на вік, ні на стать, ні на досягнення, нагороди або мрії...
Чи не на підтримку ватному колезі дерьмак-Бубочка змінив професійного дипломата на
послицюсексологиню- консультантку.
догадуюсь що є такі специфічні напрямки державного служіння, де одних чорних бров і довгих ніг замало ...(згадайте екс Голову української делегації у ПАРЕ Лізу Ясько...це ж було шось)) або заступниць мінстрів...тощо)))
Західна підтримка, це не здобуток дерьмаково- кулебових
дипломатів, а добра воля самого Заходу.
Неділі три тому, після перегляду інтерв'ю, подзвонила знайома з питанням, чиї інтереси захищає посол України в Ізраїлі? Каже, точно не ваші.
Жодної конкретної відповіді на логічні, вигідні для популяризації підтримки країни питання, і на завершення
подякувавв дусі пліснявої гопоти: "ватою, бинтами війну не виграти".
За ціною не постояв, як і кінологиню призначали в Держкіно…
От і прозорі конкурси від голови Нацдержслужби🤯 для янелохів…
Чому ми не в НАТО⁉️🤔🙈