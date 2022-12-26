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У новорічну ніч комендантська година не скасовується: порушників будуть затримувати, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

для,ялинка,богачук,героїв

У новорічну ніч комендантська година в Україні не скасовується. Порушники, які вийдуть на вулицю, ризикують опинитися у відділенні поліції.

Про це заявила речниця голови Національної поліції Мар'яна Рева в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас - святковий чи несвятковий - є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або перевірки цієї особи", - сказала Рева.

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За її словами, правоохоронці також реагуватимуть на порушення заборони на піротехніку.

Речниця голови Нацполіції закликала тих, хто звик гучно святкувати Новий рік, подумати про тих, кому вибухи петард і салютів можуть нагадати вибухи снарядів.
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Топ коментарі
+11
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25.12.2022 21:02
+9
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25.12.2022 20:58
+7
сидіти по домам дивится як проходить 95 квартал шоу телемарафон
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25.12.2022 21:01
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Оце так свято..
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25.12.2022 20:57 Відповісти
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25.12.2022 20:58 Відповісти
"Бабки гані, казьол...бабки"
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25.12.2022 21:05 Відповісти
ага..счас...Я гарантую просто,що народ припреться до ялинки.і ніяка поліція не зупинить
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25.12.2022 20:59 Відповісти
Местные терробороны будут призваны на помощь, как и при других больших праздниках где возможны провокации. А так, тот кто здравомыслящий, тот понимает что война и не будет ночью шлятся когда просят этого не делать. А те кто "да мне срать на вашу войну я бухаю" те надеюсь получат военными сапогами да по рогам.
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25.12.2022 21:41 Відповісти
це новий анекдот: "здравомыслящий 73% нарід? "
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26.12.2022 11:27 Відповісти
сидіти по домам дивится як проходить 95 квартал шоу телемарафон
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25.12.2022 21:01 Відповісти
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25.12.2022 21:02 Відповісти
🤣🤣🤣
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25.12.2022 21:03 Відповісти
Тю. У меня под подъездом уже начали собираться. Если дождя нет то до 12, до часа могут сидеть.
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25.12.2022 21:53 Відповісти
Ждем новогодний салют от Коли Тищенко.Митбол йух ложил на ваши запреты-он друг *********** и кум Дерьмака.
Нету у вас методов против попы как у ким Коли Каклеты.
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26.12.2022 13:15 Відповісти
 
 