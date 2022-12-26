У новорічну ніч комендантська година не скасовується: порушників будуть затримувати, - Нацполіція
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У новорічну ніч комендантська година в Україні не скасовується. Порушники, які вийдуть на вулицю, ризикують опинитися у відділенні поліції.
Про це заявила речниця голови Національної поліції Мар'яна Рева в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас - святковий чи несвятковий - є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або перевірки цієї особи", - сказала Рева.
За її словами, правоохоронці також реагуватимуть на порушення заборони на піротехніку.
Речниця голови Нацполіції закликала тих, хто звик гучно святкувати Новий рік, подумати про тих, кому вибухи петард і салютів можуть нагадати вибухи снарядів.
Будь ласка, зачекайте...
95 квартал шоутелемарафон
Нету у вас методов против
попы как у кимКоли Каклеты.