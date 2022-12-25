МЗС України готується офіційно поставити питання права Росії бути членом ООН і Радбезу, - Кулеба
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Західні партнери України обережно ставляться до теми денуклеаризації Росії, але про це починають говорити.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.
"В принципі ідея зараз все більше, поки що дуже обережно, але раніше ця тема була табу взагалі, а зараз уже починають говорити, а, власне, що буде з Росією? А, власне, якою буде Росія з точки зору географії, з точки зору армії, з точки зору володіння ядерною зброєю?" – зазначив він.
Кулеба вважає, що можна про це говорити, це абсолютно логічне запитання.
"Ми в міністерстві закордонних справ ставимо більше питань, і завтра ми офіційно виступимо з позицією. У нас запитання дуже просте – чи має право Росія залишатися постійним членом Ради безпеки ООН і Організації Обʼєднаних Націй загалом?" – зазначив він.
Кулеба додав, що МЗС має переконливу і аргументовану відповідь: ні, не має.
Будь ласка, зачекайте...
Хай лишиться просто членом.
Або піхвою.
Це добре. Хто нинішній посол України у Болгарії, пане міністре?
але кацапні, як би там не було, там нема що робити.
самим своїм членством в оон - кацапня діскредетує і перетворяє оон на оонь.
Судячи з даних, що їх можна знайти у відкритих джерелах, Олеся Ілащук не має дипломатичного досвіду.
На фейсбук-сторінці Олесі Ілащук вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт.
За даними сайту аналітичної системи Youcontrol, з 2010 по 2015 рік займала посаду керівника у ювелірній компанії «Джемма».
Як вказує портал «Букінфо», фірма «Джемма» «засвітилася» у кримінальній справі колишнього директора «Калинівського ринку» Чернівців Івана Ринжука щодо відмивання грошей.
https://glavcom.ua/country/incidents/zelenskij-priznachiv-poslom-u-bolhariji-psikholohinju-bez-diplomatichnoho-dosvidu-897738.html
клінічний психолог? - одним клінічним більше.
Тепер пацани віддячили посадою посла.
Якщо Ваньку Баканова можна було призначити цілим головою СБУ, то чому мутні психологині та лузери Венедиктова і Таран не можуть бути послами? ....
багато хто не бачить ход другий наступний, здолати клованьйо-шутковньйо яке узурпувало вже владу...
не вмієш бачити на ход вперед? - грай в дурня і не садися за шахи.
Послом України в Болгарії призначили сексологиню без дипломатичного досвіду.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/25/7382330/
Ми-то давно знали, що росія займає місце СРСР в ООН і РБ незаконно, але західні партнери повинні були переконатись, що їй там не місце передо всім по моральним принципам, а потім вже можно і правові аспекти пред'явити.
Пане Кулеба - бажаємо Вам перемоги у цій справі!