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МЗС України готується офіційно поставити питання права Росії бути членом ООН і Радбезу, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Західні партнери України обережно ставляться до теми денуклеаризації Росії, але про це починають говорити.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.

"В принципі ідея зараз все більше, поки що дуже обережно, але раніше ця тема була табу взагалі, а зараз уже починають говорити, а, власне, що буде з Росією? А, власне, якою буде Росія з точки зору географії, з точки зору армії, з точки зору володіння ядерною зброєю?" – зазначив він.

Кулеба вважає, що можна про це говорити, це абсолютно логічне запитання.

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"Ми в міністерстві закордонних справ ставимо більше питань, і завтра ми офіційно виступимо з позицією. У нас запитання дуже просте – чи має право Росія залишатися постійним членом Ради безпеки ООН і Організації Обʼєднаних Націй загалом?" – зазначив він.

Кулеба додав, що МЗС має переконливу і аргументовану відповідь: ні, не має.
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Топ коментарі
+11
Кацапські мерзенні вбивці мають бути викинуті з усього цивілізованого світу...
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25.12.2022 21:53
+9
як хто-ачєрєдная карабельная сосна...
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25.12.2022 21:56
+8
"Ми в міністерстві закордонних справ ставимо більше питань..."

Це добре. Хто нинішній посол України у Болгарії, пане міністре?
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25.12.2022 21:53
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МЗС України готується офіційно поставити питання права Росії бути членом ООН і Радбезу
Хай лишиться просто членом.
Або піхвою.
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25.12.2022 21:52 Відповісти
"Ми в міністерстві закордонних справ ставимо більше питань..."

Це добре. Хто нинішній посол України у Болгарії, пане міністре?
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25.12.2022 21:53 Відповісти
як хто-ачєрєдная карабельная сосна...
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25.12.2022 21:56 Відповісти
Бабада
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25.12.2022 22:00 Відповісти
Кацапські мерзенні вбивці мають бути викинуті з усього цивілізованого світу...
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25.12.2022 21:53 Відповісти
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25.12.2022 21:54 Відповісти
9 місяців минуло і тільки почали готуватись, питання поставлять років через 5?
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25.12.2022 21:55 Відповісти
скільки місяців?! з лютого 2014?!
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25.12.2022 22:05 Відповісти
Україна мае право бути членом Радбедзу
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25.12.2022 21:58 Відповісти
Поставити звичайно ж можна, але ООН це - "незрозуміле ніщо".
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25.12.2022 21:59 Відповісти
просте питання--рашку визнали країною терористом .то як країна терорист залишається в ООН ?і як країна терорист може ще накладати вето?
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25.12.2022 22:02 Відповісти
тим більш участь у голосуванні на повязанні з рашкою теми напряму суперечить Статуту ООН
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25.12.2022 22:07 Відповісти
коли кулєбі і діпламатам в мзс дєлать нєхй, вони готуються ставити питання.
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25.12.2022 22:04 Відповісти
Да й на рівень IQ їх перевірити... думаю там рівень десь між табуреткою і йоршиком для унітазу..
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25.12.2022 22:06 Відповісти
іноді здається оон це тільки організм-відмазка не давати Україні зброю.
але кацапні, як би там не було, там нема що робити.
самим своїм членством в оон - кацапня діскредетує і перетворяє оон на оонь.
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25.12.2022 22:07 Відповісти
МЗС імені Зеленського.

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25.12.2022 22:34 Відповісти
гарнo соснe - корабельна.
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25.12.2022 22:36 Відповісти
Компанія, яку очолювала Олеся Ілащук, фігурувала в кримінальній справі.

Судячи з даних, що їх можна знайти у відкритих джерелах, Олеся Ілащук не має дипломатичного досвіду.

На фейсбук-сторінці Олесі Ілащук вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт.

За даними сайту аналітичної системи Youcontrol, з 2010 по 2015 рік займала посаду керівника у ювелірній компанії «Джемма».

Як вказує портал «Букінфо», фірма «Джемма» «засвітилася» у кримінальній справі колишнього директора «Калинівського ринку» Чернівців Івана Ринжука щодо відмивання грошей.

https://glavcom.ua/country/incidents/zelenskij-priznachiv-poslom-u-bolhariji-psikholohinju-bez-diplomatichnoho-dosvidu-897738.html
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25.12.2022 22:37 Відповісти
вже давно не дивуююся нічому.
клінічний психолог? - одним клінічним більше.
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25.12.2022 22:44 Відповісти
Може лікувала когось із квартальних.
Тепер пацани віддячили посадою посла.
Якщо Ваньку Баканова можна було призначити цілим головою СБУ, то чому мутні психологині та лузери Венедиктова і Таран не можуть бути послами? ....
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25.12.2022 22:55 Відповісти
здолати кацапню - безумовно найперше!
багато хто не бачить ход другий наступний, здолати клованьйо-шутковньйо яке узурпувало вже владу...
не вмієш бачити на ход вперед? - грай в дурня і не садися за шахи.
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25.12.2022 23:11 Відповісти
Іншого від цієї влади очікувати не доводиться.
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25.12.2022 22:43 Відповісти
"Українська правда" :

Послом України в Болгарії призначили сексологиню без дипломатичного досвіду.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/25/7382330/
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25.12.2022 23:32 Відповісти
Це питання уже в обговоренні країнами Європи, так що Україна трохи запізно це анонсувала
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25.12.2022 22:53 Відповісти
Кожна ідея має свій час, коли її можно поставити на обговорення, і продавити.

Ми-то давно знали, що росія займає місце СРСР в ООН і РБ незаконно, але західні партнери повинні були переконатись, що їй там не місце передо всім по моральним принципам, а потім вже можно і правові аспекти пред'явити.

Пане Кулеба - бажаємо Вам перемоги у цій справі!
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25.12.2022 23:56 Відповісти
Та годі вже готуватися, давно пора діяти
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26.12.2022 00:00 Відповісти
кто и чем рукодствуеться поставив не подготовленога посла отвечайте
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28.12.2022 15:36 Відповісти
 
 