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Подовжена комендантська година на окупованому Запоріжжі спрямована проти руху опору, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти

Комендантська година з 28 грудня до 4 січня в окремих окупованих районах Запорізької області потрібна росіянам для придушення українського руху опору.

Про це розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua

Гуменюк зазначила, що в деяких населених пунктах окупанти впроваджують надто подовжену комендантську годину від 7 до 10 діб. Місцеве населення не матиме права виходити з домівок. Зокрема, це може бути пов'язане з тим, що вони хвилюються через потужність українського руху спротиву, який не дає їм спокою навіть там, де не дістає наша артилерія і РСЗВ.

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"Окупанти зараз мають багато проблем саме через роботу нашого руху спротиву", – зауважила речниця.

Вона продовжила, що окупанти перебазовують сюди поліційні загони з Росії, тимчасово окупованого Криму, оскільки їм не вистачає сил для регулювання порядку навіть у своїх підрозділах. А також вони хочуть виявляти людей з проукраїнською позицією, які готові забезпечувати роботу руху спротиву.
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Топ коментарі
+2
Сьогодні на роботі прочитала анонс, як черга вишикувалася в Херсоні для здачі крові пораненим. Плакала від Гордості за наших людей, за Біль,за сльози , за кров. Бережіть себе, ви найкращі люди на Землі.
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25.12.2022 22:41
+2
"...на окупованому Запоріжжі...", чи всеж "...окремих окупованих районах Запорізької області..."?
Чи я щось не зрозумів?
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25.12.2022 23:31
+2
Понятно , какой день пААбеды 🇷🇺и шашлыки Зе имел в виду , когда призывал не готовиться к войне , не запасаться гречкой и не эвакуировать детей и пожилых , в то время вывозили с бакановым своих
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25.12.2022 23:39
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25.12.2022 22:22 Відповісти
час настав у 2022 24 лютого(мы вам покажем)
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25.12.2022 22:23 Відповісти
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25.12.2022 22:25 Відповісти
Оманський зрадник.
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25.12.2022 22:30 Відповісти
Понятно , какой день пААбеды 🇷🇺и шашлыки Зе имел в виду , когда призывал не готовиться к войне , не запасаться гречкой и не эвакуировать детей и пожилых , в то время вывозили с бакановым своих
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25.12.2022 23:39 Відповісти
🖕 бункерному сыкуну !
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25.12.2022 22:36 Відповісти
Поїздка до Оману.
А тепер згадаймо український вислів "ввести в оману".
До чого це я?
Забув!
)))
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25.12.2022 22:41 Відповісти
Сьогодні на роботі прочитала анонс, як черга вишикувалася в Херсоні для здачі крові пораненим. Плакала від Гордості за наших людей, за Біль,за сльози , за кров. Бережіть себе, ви найкращі люди на Землі.
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25.12.2022 22:41 Відповісти
Так, ці люди сьогодні показали себе високо - так, що викликає наші мимовільні сльози гордості за них. Але згадаймо при цьому і те, що у 2019 році цей проросійський херсонський народ дав на виборах гнітюче вбивчі для України високі проценти за зе, за зелених слуг, за ОПЗЖ, партію шарія тощо. Наслідки не забарились - не дійшли ні вони, ні ми навіть до шашликів. Згадаєш - сльози зразу десь діваються.
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25.12.2022 23:01 Відповісти
"...на окупованому Запоріжжі...", чи всеж "...окремих окупованих районах Запорізької області..."?
Чи я щось не зрозумів?
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25.12.2022 23:31 Відповісти
А журналисты в Украине оказались такими продажными беззубыми приспособленцами и импотентами , легли под ОП дерьмака-татарова все пели в унисон с властью ‼️И сейчас .так боятся « не на часі», хотя уже все оккупировано ГНИДОЙ КРЕМЛЯ Т
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25.12.2022 23:46 Відповісти
 
 