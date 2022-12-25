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Евакуація з Маріуполя була неможлива, росіяни не хотіли цього, - заступник міського голови Когут

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Заступник міського голови Маріуполя Михайло Когут заявив, що евакуація з міста на початку повномасштабного вторгнення була неможлива, бо росіяни цього не хотіли і використовували місцеве населення, як живий щит.

Про це повідомляє маріупольське видання 0629.com.ua, передає Цензор.НЕТ.

"З початку березня міська влада намагалась прорватись в місто з евакуаційними колонами. Але вони не змогли це зробити. Росіяни все робили продумано, за планом - вони працювали на дестабілізацію ситуації. Я думаю, евакуація з міста була неможлива, тому що росіяни не хотіли цього. Їм потрібна була дестабілізація, їм потрібні були люди всередині міста, щоб тримати всіх в заручниках. Ніяких домовленостей з росіянами не було", - підкреслив заступник.

Когут нагадав, що маріупольці до останнього не вірили, що у 21 столітті можна розв’язати таку війну, просто брати і знищувати людей і ціле місто.

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"Приведу приклад, як ми намагались зробити першу успішну евакуацію на початку березня. Отримали повідомлення, що Київ погодив з Москвою евакуаційний коридор. Ми визначили два місця, де будуть збиратися люди, знайшли автобуси. За декілька хвилин до початку руху евакуаційної колони я вирішив особисто перевірити, чи можна виїхати. Сів з колегами в машину, але за 100 метрів ми потрапили під такий ворожий вогонь", - додав він.
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Топ коментарі
+30
пішла зелена відмазня - постуляйте хоч пельки, сукі зелені, бо сил нема вас ненавідити за Марік!
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25.12.2022 23:02
+29
Зе-уроди в першу чергу не хотіли евакуації і втирали мудрому наріду про те що війни не буде і можна планувати шашлики на майські.
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25.12.2022 23:05
+20
Эвакуация и предотвращение попадания "Азова" в окружение, было прекрасно возможно, если бы шапито не сдало Херсон. Уже когда западные авиакомпании отказались выполнять рейсы в Украину, надо было в авральном порядке все делать. Но шапито было занято собой.....
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25.12.2022 23:13
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Після Бучі вони ще не вірили? Дивно,а тепер скільки призвано окупаційною владою? Віра з'явилася ?
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25.12.2022 23:02 Відповісти
пішла зелена відмазня - постуляйте хоч пельки, сукі зелені, бо сил нема вас ненавідити за Марік!
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25.12.2022 23:02 Відповісти
ненавидіти - моя тверда трійка по правопису себе підверджує
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25.12.2022 23:27 Відповісти
мені вот цікаво, де ті командири бригад, які прикривали південь 24 лютого. Генерал Марченко, який перший за цю війну погнав орду назад від Вознесенська і Миколаїва - зараз не в діючій армії. А ці?
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26.12.2022 00:52 Відповісти
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26.12.2022 01:31 Відповісти
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26.12.2022 01:34 Відповісти
лисий жирний ситий вій над Україною
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26.12.2022 01:51 Відповісти
все буде так як наші кохані скажуть....
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26.12.2022 06:23 Відповісти
Зе-уроди в першу чергу не хотіли евакуації і втирали мудрому наріду про те що війни не буде і можна планувати шашлики на майські.
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25.12.2022 23:05 Відповісти
Эвакуация и предотвращение попадания "Азова" в окружение, было прекрасно возможно, если бы шапито не сдало Херсон. Уже когда западные авиакомпании отказались выполнять рейсы в Украину, надо было в авральном порядке все делать. Но шапито было занято собой.....
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25.12.2022 23:13 Відповісти
передусім тотальна зрада і сдача півдня причина цих проблем, а те що з потворами нема сенсу домовлятись доказано Іловайськом
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25.12.2022 23:18 Відповісти
Після Іловайська і далі вірили що буде щось інакше
Одного демонізували а другого героїзували хоча за другого більше біди...
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25.12.2022 23:23 Відповісти
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25.12.2022 23:23 Відповісти
+
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26.12.2022 02:26 Відповісти
Я сподіваюсь Ми десятиріччями будемо прибирати це генетичне касапське сміття.. кожного приберем.. вони вішатись будуть від думки що на них іде полювання...
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25.12.2022 23:28 Відповісти
шапито-95, делает вид, что не знает, сколько госслужащих в первый день войны, рвануло за границу, со всеми своими материальными ценностями. Это те, кого шапито назначало на руководящие посты и кто заседал в Раде. А потом, когда военные отбили первую атаку, эта шваль вернулась, и по сей день, делает вид, что они истинные патриоты. А шапито делает вид, что ничего не произошло.
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25.12.2022 23:30 Відповісти
найгірше те що після перемоги зелена шушера буде переможцями а справжні захисники, як після 2019 переслідуватимуться. їхній зрадофон, ге+ге, та "українська правда" та інші жополизи вже втюхали мудрому наріду що його спасає викоючно пісюаніст і єрмак з опою
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26.12.2022 00:14 Відповісти
а куди дівся пдорас баканов?
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26.12.2022 00:59 Відповісти
Всі накази Зелі він виконав. Втікати вони мали разом.
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26.12.2022 08:06 Відповісти
зэ-иуд предупреждали и требовали от действий но в ответ...они завели уголовное дело
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26.12.2022 01:27 Відповісти
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26.12.2022 01:33 Відповісти
все буде - буде Перемога!
і буде тестін садок і прищеплені до вишні яблука і груші - і може хто спробує, а може кому і сподобається...
а може хто і свинкам дасть як вже батька нема...
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26.12.2022 01:45 Відповісти
Зате можлива була здача ВСЬОГО півдня України...по плану. Яка ж то мразь ті "служки народу"
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26.12.2022 04:38 Відповісти
був відос якийсь - хлопець-дядько відсікае по 2 постріли з калаша як мама наказували... - з таким би я держав позицію....
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26.12.2022 08:21 Відповісти
 
 