Евакуація з Маріуполя була неможлива, росіяни не хотіли цього, - заступник міського голови Когут
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Заступник міського голови Маріуполя Михайло Когут заявив, що евакуація з міста на початку повномасштабного вторгнення була неможлива, бо росіяни цього не хотіли і використовували місцеве населення, як живий щит.
Про це повідомляє маріупольське видання 0629.com.ua, передає Цензор.НЕТ.
"З початку березня міська влада намагалась прорватись в місто з евакуаційними колонами. Але вони не змогли це зробити. Росіяни все робили продумано, за планом - вони працювали на дестабілізацію ситуації. Я думаю, евакуація з міста була неможлива, тому що росіяни не хотіли цього. Їм потрібна була дестабілізація, їм потрібні були люди всередині міста, щоб тримати всіх в заручниках. Ніяких домовленостей з росіянами не було", - підкреслив заступник.
Когут нагадав, що маріупольці до останнього не вірили, що у 21 столітті можна розв’язати таку війну, просто брати і знищувати людей і ціле місто.
"Приведу приклад, як ми намагались зробити першу успішну евакуацію на початку березня. Отримали повідомлення, що Київ погодив з Москвою евакуаційний коридор. Ми визначили два місця, де будуть збиратися люди, знайшли автобуси. За декілька хвилин до початку руху евакуаційної колони я вирішив особисто перевірити, чи можна виїхати. Сів з колегами в машину, але за 100 метрів ми потрапили під такий ворожий вогонь", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Одного демонізували а другого героїзували хоча за другого більше біди...
і буде тестін садок і прищеплені до вишні яблука і груші - і може хто спробує, а може кому і сподобається...
а може хто і свинкам дасть як вже батька нема...