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бізнес (810) війна (56233) енергетика (1648) електроенергія (1903) Галущенко (248) Герус (180)

Голова енергокомітету Ради Герус радить купувати мініелектростанції, а не генератори: "Навесні проблеми нікуди чарівним чином не зникнуть"

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

мініелектростанція

Голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус порадив бізнесу звернути увагу на газові мініелектростанції для забезпечення себе електроенергією, зазначивши, що проблеми в енергосистемі не вирішаться найближчими місяцями.

"Я рекомендував би бізнесу вивчити можливість встановлювати не просто генератори, а власні міні електростанції. Наприклад, одна європейська компанія дарує одному з міст станцію на 1 МВт: вона бере 250 куб. м газу на 1 МВт-година - це за цінами в 3- 4 рази дешевше за генератори, майже як ціна е/е з мережі", – пояснив Герус на організованому Центром економічної стратегії круглому столі з бізнесом і владою, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім економічної доцільності, серед переваг таких станцій, потужність яких, за його словами, починається від 500 кВт, але може становити і 50 МВт, і 100 МВт, голова енергокомітету назвав компактність і швидкість встановлення.

Він зазначив, що закликає бізнес подбати про свою енергетичну незалежність, оскільки проблеми в енегосистемі, спричинені масованими атаками російських окупантів, найближчими місяцями не вирішаться.

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"Думаю, що навесні ці проблеми нікуди чарівним чином не зникнуть. І супроводжуватимуть нас досить довго. Ці проблеми, які є, не на місяць і не на два, на жаль", – наголосив Герус.

Він додав, що встановлення великої кількості цих та іншого типу невеликих електростанцій зробить українську енергосистему стійкішою, тому що сьогодні в умовах російських обстрілів вона страждає від дуже великої централізації та масштабності окремих об'єктів.

У зв'язку з цим голова комітету наголосив на важливості дерегуляції в секторі.

Зі свого боку, глава Міненерго Герман Галущенко в інтерв'ю Forbes зазначив, що за відсутності нових пошкоджень, Україна стабілізує енергосистему до літа.

"Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням уже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа", – сказав Галущенко.

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Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що внаслідок дев'яти хвиль масованих ракетних ударів та десятків менших атак фактично пошкоджено або зруйновано 50% енергосистеми. Він пояснив, що зараз проблематику енергетики слід розділити на два блоки: перший – це дефіцит потужності, що генерує, другий – дефіцит мережевої потужності.
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Топ коментарі
+35
За какие шиши предлагает покупать?

Может, если бы свалили толпы герусов во власти, то и проблем бы уменьшилось?
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26.12.2022 01:16
+30
Зе-владні "фахівці" можуть ЙТИ НАХ! зі своїми порадами.
Бізнес сам розбереться - не дурні за зе-владу.
А судячи по рішенням, що приймала зе-влада чотири роки, то і студент 2-3 курсу буде розумніший за них у декілька разів.
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26.12.2022 01:23
+25
конченные ублюдки. специально выключают электрику чтоб толкать ПОДОРОГО свою куйню. кривой рог, я сижу без света по 4 часа каждые 5 часов, а все центральные улицы светятся фонарями, потомучто электричество не уголь, его нельзя на землю складывать.
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26.12.2022 01:19
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Кожна елєктро-станція зеленої енергетики і є така мініелектростанція.
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26.12.2022 07:14 Відповісти
Мабуть, ці презервативи від енергетики вже організували імпорт мініелектростанцій…
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26.12.2022 07:52 Відповісти
Ці поци навіть японські бензогенератори роздають без накладних по установах. Продають нишком японські а видають дешеві китайські
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26.12.2022 09:10 Відповісти
В Японії багато житлових будинків мають невеликі газові електростанції на паливних елементах. Потім тепло використовується для підігріву води, але зазвичай це тепло буде вважатися відходом на великій електростанції далеко, і воно буде передано в атмосферу за допомогою градирень або охолоджуючих річок. Таким чином, цей метод зменшує загальну вартість, оскільки підвищує ефективність. Якщо ви все одно збираєтеся використовувати газ, то чому б не отримати від нього електроенергію на додаток до тепла.
https://www.itcenex.com/en/business/detail/enefarm/index.html
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26.12.2022 08:00 Відповісти
Та не бізнесу,а уряду!Бо 500 квт генератор, виробить ще як мінімум
500 квт тепла! І два 100-квартирних будинки будуть забезпечені
теплом і світлом!!!!!!!!!!!!!!!!!!+зв*язок з інтернетом,+вуличне освітлення!
Треба законодавчо заборонити котельні і переводити всю критичну
інфрастуктуру на міні електростанції,бо котел-то тільки тепло.
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26.12.2022 12:42 Відповісти
Питання відмінності між міні-електростанцією та генератором не розкрито. Втім, чого можна було чекати від автора мильної бульбашки опери "Роттердам+."
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26.12.2022 08:16 Відповісти
Мабуть Коломойський підказав своєму горе-експерту розпочати нову мильну оперу
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26.12.2022 08:29 Відповісти
Негайно поміняти геруса та націоналізувати енергосистеми і позбутися григоришина і не потрібно буде чекати літа
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26.12.2022 08:41 Відповісти
Хто буде керувати націоналізованою енергетикою? Ви? Чи знаєте з 50 порядних менеджерів енергетики?
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26.12.2022 13:18 Відповісти
21 рік..... - вій вселенний!!!!
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26.12.2022 08:45 Відповісти
Давно праворадикал Ляшко йому пику не чистив
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26.12.2022 09:07 Відповісти
паліть, хлопці, на кацапню і не сумнівайтеся - боже діло робите...
всі ангели моляться за вас!
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26.12.2022 09:12 Відповісти
хто б знав як я хочу додому
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26.12.2022 09:16 Відповісти
Куплю километр асфальта, недорого...Харьковская область Мерефянское шоссе..., правда от дома остались одни руины...но надо Федя ..., надо...
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26.12.2022 09:37 Відповісти
Херсон - love you!
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26.12.2022 09:51 Відповісти
один херсонець + другий херсонець = ТРО Херсона!
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26.12.2022 10:16 Відповісти
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26.12.2022 10:03 Відповісти
я б на місці кацапні навіть не питався до Херсона - херсонці?
там звірі україньські як і всюди в Україні...
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26.12.2022 10:22 Відповісти
кацапня - ми вас знищімо в нуль і не факт, що підняти руки не два патрони з Тараса... - ви, вонючі кацапосукі, розізлили Україну!
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26.12.2022 10:29 Відповісти
"Порадники" ХРЕНОВІ!
Вже майже кожна крамничка, аптека та кав'ярня мають генератори.
А де хоч один державний СоБес з генератором?
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26.12.2022 11:30 Відповісти
****** тварюка цей гэрос. Убило енергетику України - а тепер поради дає... Підарас зелений!
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26.12.2022 11:47 Відповісти
Шануймося українці!
Та не бізнесу,а уряду!Бо 500 квт генератор, виробить ще як мінімум
500 квт тепла! І два 100-квартирних будинки будуть забезпечені
теплом і світлом!!!!!!!!!!!!!!!!!!+зв*язок з інтернетом,+вуличне освітлення!
Треба законодавчо заборонити котельні і переводити всю критичну
інфрастуктуру на міні електростанції,бо котел-то тільки тепло.
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26.12.2022 12:37 Відповісти
шшличнем - зникнуть.
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26.12.2022 16:03 Відповісти
Идея кстати хорошая. Только придётся из установить под землёй чтобы шальными мопедами не достало.
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26.12.2022 16:04 Відповісти
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