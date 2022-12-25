44% зерна, яке експортують з України, отримала Європа, 16% - Туреччина, 14% - країни Африки, - Ердоган
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У межах "зернової угоди" про вивезення із морських портів України українського продовольства Туреччина отримала 16%.
Про це 25 грудня заявив на зустрічі з молоддю президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.
За його словами, 44% зерна, яке експортують з України, отримала Європа, 14% – країни Африки.
Куди вирушило ще 26% українського продовольства – не уточнено.
"На жаль, Захід займався лише провокаціями і не зміг докласти зусиль, щоб стати посередником в українсько-російській війні. Туреччина ж взяла на себе роль посередника у 2022 році, і домоглася введення в експлуатацію чорноморського зернового коридору", – цитує Ердогана агентство.
Президент Туреччини також стверджує, що його країна "має намір виробляти борошно з російського зерна для відправлення в координації з Росією й ООН у нужденні країни Африки".
Будь ласка, зачекайте...
собственное С/Х полностью покрывает потребности в пшенице и зерне.
Ага!
Голодуючі країни, про які співалося, вочевидь, мають їздити харчитися до Європи!
Турки взяли на себе роль посередника. І мені чомусь думається, не Україна вибирала кому повезуть турки її пшеницю.
При чому Турки "мають намір виробляти борошно з російського зерна (тобто українського ж зерна, вкраденого у нас руснею) для відправлення в координації з Росією й ООН у нужденні країни Африки"
А чому б не виготовити борошно з 16 відсотків українського зерна, і не відправляти в Африку?
А російське залишили б у себе.
ну от і відповідь на ваше питання...
но это только пшеница, в этой же статье речь о зерне.
весной всегда дороже, но с прошлым годом +одинаково в пределах 10%.
а если сравнивать по годам, то цена выросла на 22%