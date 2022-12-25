УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18225 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 334 40
війна (56233) зерно (1228) Туреччина (2248) Ердоган (754)

44% зерна, яке експортують з України, отримала Європа, 16% - Туреччина, 14% - країни Африки, - Ердоган

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

У межах "зернової угоди" про вивезення із морських портів України українського продовольства Туреччина отримала 16%.

Про це 25 грудня заявив на зустрічі з молоддю президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

За його словами, 44% зерна, яке експортують з України, отримала Європа, 14% – країни Африки.

Куди вирушило ще 26% українського продовольства – не уточнено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ще одне судно з українським зерном відправлено до Лівії. ФОТОрепортаж

"На жаль, Захід займався лише провокаціями і не зміг докласти зусиль, щоб стати посередником в українсько-російській війні. Туреччина ж взяла на себе роль посередника у 2022 році, і домоглася введення в експлуатацію чорноморського зернового коридору", – цитує Ердогана агентство.

Президент Туреччини також стверджує, що його країна "має намір виробляти борошно з російського зерна для відправлення в координації з Росією й ООН у нужденні країни Африки".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
А сколько зерна получили ублюдки из Ирана и Сирии ?
показати весь коментар
25.12.2022 23:55
+6
44% зерна, яке експортують з України, отримала Європа, 16% - Туреччина, 14% - країни Африки
Ага!
Голодуючі країни, про які співалося, вочевидь, мають їздити харчитися до Європи!
показати весь коментар
25.12.2022 23:54
+5
В Туреччини немає властного зерна, чи вони тупо перепродають? Тепер зрозуміла мета їхньої допомоги Україні.
показати весь коментар
25.12.2022 23:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Туреччини немає властного зерна, чи вони тупо перепродають? Тепер зрозуміла мета їхньої допомоги Україні.
показати весь коментар
25.12.2022 23:53 Відповісти
А скільки краденого у нас кацапами зерна воно перепродало?
показати весь коментар
26.12.2022 08:02 Відповісти
закупают зерно и пшеницу, перерабатывают и продают муку и каши.
собственное С/Х полностью покрывает потребности в пшенице и зерне.
показати весь коментар
26.12.2022 08:07 Відповісти
44% зерна, яке експортують з України, отримала Європа, 16% - Туреччина, 14% - країни Африки
Ага!
Голодуючі країни, про які співалося, вочевидь, мають їздити харчитися до Європи!
показати весь коментар
25.12.2022 23:54 Відповісти
Ну, я думаю, це сумісна інфо-операція кацапів і турків.

Турки взяли на себе роль посередника. І мені чомусь думається, не Україна вибирала кому повезуть турки її пшеницю.

При чому Турки "мають намір виробляти борошно з російського зерна (тобто українського ж зерна, вкраденого у нас руснею) для відправлення в координації з Росією й ООН у нужденні країни Африки"

А чому б не виготовити борошно з 16 відсотків українського зерна, і не відправляти в Африку?
А російське залишили б у себе.
показати весь коментар
26.12.2022 01:38 Відповісти
А сколько зерна получили ублюдки из Ирана и Сирии ?
показати весь коментар
25.12.2022 23:55 Відповісти
Куди вирушило ще 26% українського продовольства - не уточнено. Джерело: https://censor.net/ua/n3389244

ну от і відповідь на ваше питання...
показати весь коментар
26.12.2022 01:00 Відповісти
Работа у него такая языком пистеть)) Опять наверное хочет что то с ***** поиметь) Пускай пистит, главное чтобы оружие нам вовремя поставлял)
показати весь коментар
25.12.2022 23:57 Відповісти
А скільки пердоган купив вкраденого зерна у кацапів?
показати весь коментар
25.12.2022 23:58 Відповісти
на 1 августа нашел: 6,3млн.т и рашки, 2 млн.т из Украины.
но это только пшеница, в этой же статье речь о зерне.
показати весь коментар
26.12.2022 08:12 Відповісти
А где остальные 26%, Эфенди?
показати весь коментар
26.12.2022 00:01 Відповісти
Оскільки в англо-саксів свого завались, залишається обирати між Антарктидою і Азією
показати весь коментар
26.12.2022 00:33 Відповісти
Это Европа голодает больше всех ?
показати весь коментар
26.12.2022 00:03 Відповісти
Европа помогает больше всех Украине... Сколько там Африка помогла?
показати весь коментар
26.12.2022 01:07 Відповісти
Судя по словам Эрдогана, то больше всех голодает как раз Турция) Сколько там стран в Европе? Больше 40?) По сколько процентов на каждую страну?)
показати весь коментар
26.12.2022 01:26 Відповісти
Виглядає як явка з повинною.
показати весь коментар
26.12.2022 00:18 Відповісти
Кто с них спросит???Смешно.
показати весь коментар
26.12.2022 00:42 Відповісти
из опыта прошлого, пропажа 26% находится элементарно - "миші з'їли!" (с)
показати весь коментар
26.12.2022 00:19 Відповісти
Немає різниці хто купив. Мільйони тон нашого збіжжя знизили світові ціни і тим допомогли найбіднішим країнам.
показати весь коментар
26.12.2022 00:28 Відповісти
А что значит слово "нашего"?
показати весь коментар
26.12.2022 00:39 Відповісти
Ну если зерно не ваше, то с какого перепугу вы решили его раздаривать голодающим?
показати весь коментар
26.12.2022 01:11 Відповісти
Это вы откуда такое взяли ?
показати весь коментар
26.12.2022 01:19 Відповісти
Не нашего, а нашого.
показати весь коментар
26.12.2022 14:23 Відповісти
Хай працюють, найбідніші країни
показати весь коментар
26.12.2022 03:54 Відповісти
Не переживайте, голоду не буде цього року Індія та Бразилія нормально затарились дешевими добривами з РФ, а також погодні умови в цих країнах сприяють рекордним урожаям... ціни на збіжжя упали..., на реальний експорт з України всі забили... жаль українських фермерів, які змушені продавати свою продукцію на внутрішньому ринку нижче собівартості...
показати весь коментар
26.12.2022 00:32 Відповісти
ну не так они и снизились, обычные колебания были.
весной всегда дороже, но с прошлым годом +одинаково в пределах 10%.

а если сравнивать по годам, то цена выросла на 22%
показати весь коментар
26.12.2022 08:21 Відповісти
Дуже радий за інфу. Бо в мене дійсно був діссонанс чому наше зерно везуть до країн які нас зовсім не підтримують а, навпаки, друзяки кацапії. Хай ліпше європейці круасанів нароблять, та заткнуть пельку професійному телефоністу до пуйла, який зараз в Парижі мешкає.
показати весь коментар
26.12.2022 00:33 Відповісти
Это говорит что ты повелся на манипуляции и пропаганду. ***** давно говорил что украинское зерно везут в Европу а не в голодающие страны. Поэтому очень хотелось бы увидеть контракты на зерно. Кто в Украине продаёт и когда и за какую цену.
показати весь коментар
26.12.2022 00:50 Відповісти
Наприклад, голодають в Ефіопії, в Лівії частково. Але вони нас, одержуючи наше ж зерно, не підтримують. То чому я повинен їм співчувати? Тут не про сорочку, а про совість.
показати весь коментар
26.12.2022 01:06 Відповісти
Да нет тут никакого спивчуття и никакой совести (это для лохтората по телевизору). Есть конкретные вопросы - росия ведёт войну в Украине на уничтожение , грабит , уничтожает инфраструктуру. И тут росия соглашается на вывоз зерна из Украины.
показати весь коментар
26.12.2022 01:26 Відповісти
...многоходовочка пуйла?
показати весь коментар
26.12.2022 06:15 Відповісти
В Африке всегда голодают. Основными покупателями украинской пшеницы являются далеко не голодающие Египет ($5,2 млрд) и Нигерия ($2,15 млрд). "Голод в Африке" это просто политическая игра, где как обычно все врут, Эрдоган в том числе.
показати весь коментар
26.12.2022 06:19 Відповісти
Цілком логічно. Чорні не вміють перероблювати зерно на муку в промислових кількостях. В Європі перемелють, зроблять кінцевий продукт, і віддадуть як гуманітарку щоб чорні плодилися і далі.
показати весь коментар
26.12.2022 06:21 Відповісти
я так розумію,крадене зерно з держрезерву теж Ердоган підмутив,фокусник.таке меркантильне ****,як і всі яничари.
показати весь коментар
26.12.2022 07:22 Відповісти
 
 