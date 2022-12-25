44% зерна, яке експортують з України, отримала Європа, 16% - Туреччина, 14% - країни Африки, - Ердоган

У межах "зернової угоди" про вивезення із морських портів України українського продовольства Туреччина отримала 16%.

Про це 25 грудня заявив на зустрічі з молоддю президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

За його словами, 44% зерна, яке експортують з України, отримала Європа, 14% – країни Африки.



Куди вирушило ще 26% українського продовольства – не уточнено.

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"На жаль, Захід займався лише провокаціями і не зміг докласти зусиль, щоб стати посередником в українсько-російській війні. Туреччина ж взяла на себе роль посередника у 2022 році, і домоглася введення в експлуатацію чорноморського зернового коридору", – цитує Ердогана агентство.



Президент Туреччини також стверджує, що його країна "має намір виробляти борошно з російського зерна для відправлення в координації з Росією й ООН у нужденні країни Африки".