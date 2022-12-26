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Росіяни на окупованих територіях викрадають людей, яких підозрюють у "нелояльності", - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Росіяни продовжують чинити військові злочини на тимчасово окупованих територіях. Ворог викрадає людей, яких підозрює у "нелояльності".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Родичів затриманих не інформують про причини, а зазвичай і місцеперебування близьких.

Сім'ям не дають бачитись, й в кращому випадку дозволяють лише передачі, без гарантії що продукти доходять до адресата.

"Фактично це викрадення, адже про суд та адвокатів не мовиться. Зазвичай людей тримають у жахливих умовах і піддають тортурам. При цьому затримання не має сенсу, адже ворог навіть не вивідує дані, а просто вимагає зізнатись у "легенді", аби відзвітувати в Москву про успіхи в боротьбі з "диверсантами", - зазначили у ЦНС.

Українських громадян закликають за можливості залишити тимчасово окуповані території до моменту їхнього звільнення ЗСУ.

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Автор: Наталя Джума
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11.02.2023 07:12 Відповісти
 
 