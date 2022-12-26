У РФ планують створити центри підготовки спецпризначенців за прикладом вишу в Чечні, - росЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Росії планують відкрити центри підготовки бійців за аналогією з Університетом спецназу в окупованій Чечні (Гудермес). Мета – "щоб країна ставала сильнішою, і ми якнайшвидше перемогли".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, така пропозиція Путіну надійшла від віцепрем'єра Юрія Трутнєва.
Він спільно з представником адміністрації президента Сергієм Кирієнком звернувся до останнього:
"Ми звернулися з Сергієм Владиленовичем [Кирієнком] до Володимира Володимировича Путіна з пропозицією створити [подібні] центри підготовки, щоб підготувати хлопців. Тут, у Гудермесі, така робота проведена, вона проведена професійно, і сьогодні Гудермес став центром навчання не тільки для Чечні, але і значної частини РФ. Ми разом продовжуватимемо цю роботу, створюватимемо центри в інших територіях", — сказав Трутнєв.
Центри планують створювати за допомогою одного із засновників вишу спецпризначенців у Гудермесі – Данила Мартинова.
Будь ласка, зачекайте...
Университет в Чечне…
Такой себе, Вест Поинд…
ну, шо им скажешь?
Дебилы, ***.
@antiputler_news
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5h
Согласно полученной нами достоверной информации, в результате, предположительно, артиллерийского удара ВСУ был ликвидирован Адалаев Муса, командир отряда СОБР "Терек". Адалаев Муса является братом Адалаева Мовсара (на фото) - мужа дочери Адама Делимханова.
Адалаев Муса, как и другие кадыровские командиры, предпочитал находиться в тылу, но и там его, по воле Всевышнего, настигла смерть. В результате данного обстрела ВСУ также были убиты еще двое кадыровских сотрудников, находившихся рядом с Адалаевым.
https://twitter.com/i/status/1607101100179480577