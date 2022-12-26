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Новини За кордоном
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Росія (47144) спецпризначенці (207) Чечня (263)

У РФ планують створити центри підготовки спецпризначенців за прикладом вишу в Чечні, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф

У Росії планують відкрити центри підготовки бійців за аналогією з Університетом спецназу в окупованій Чечні (Гудермес). Мета – "щоб країна ставала сильнішою, і ми якнайшвидше перемогли".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, така пропозиція Путіну надійшла від віцепрем'єра Юрія Трутнєва.

Він спільно з представником адміністрації президента Сергієм Кирієнком звернувся до останнього:

"Ми звернулися з Сергієм Владиленовичем [Кирієнком] до Володимира Володимировича Путіна з пропозицією створити [подібні] центри підготовки, щоб підготувати хлопців. Тут, у Гудермесі, така робота проведена, вона проведена професійно, і сьогодні Гудермес став центром навчання не тільки для Чечні, але і значної частини РФ. Ми разом продовжуватимемо цю роботу, створюватимемо центри в інших територіях", — сказав Трутнєв.

Центри планують створювати за допомогою одного із засновників вишу спецпризначенців у Гудермесі – Данила Мартинова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угруповання окупаційних військ на Херсонщині посилено підрозділом з Чечні, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Ну если как в Чечне,тогда будут подготовлены крутые профи...по съёмкам роликов для тик тока)
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26.12.2022 07:31
+5
АналоГавнет…
Университет в Чечне…

Такой себе, Вест Поинд…

ну, шо им скажешь?
Дебилы, ***.
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26.12.2022 07:33
+4
АSLAN

@antiputler_news

·

5h

Согласно полученной нами достоверной информации, в результате, предположительно, артиллерийского удара ВСУ был ликвидирован Адалаев Муса, командир отряда СОБР "Терек". Адалаев Муса является братом Адалаева Мовсара (на фото) - мужа дочери Адама Делимханова.
Адалаев Муса, как и другие кадыровские командиры, предпочитал находиться в тылу, но и там его, по воле Всевышнего, настигла смерть. В результате данного обстрела ВСУ также были убиты еще двое кадыровских сотрудников, находившихся рядом с Адалаевым.
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26.12.2022 07:37
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Ну если как в Чечне,тогда будут подготовлены крутые профи...по съёмкам роликов для тик тока)
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26.12.2022 07:31 Відповісти
Поплавського треба запросити, у нього ж є факультет Тик току.
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26.12.2022 08:11 Відповісти
Будуть схрещувати мордвинів з "овцейобамі"???
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26.12.2022 09:39 Відповісти
АналоГавнет…
Университет в Чечне…

Такой себе, Вест Поинд…

ну, шо им скажешь?
Дебилы, ***.
показати весь коментар
26.12.2022 07:33 Відповісти
АSLAN

@antiputler_news

·

5h

Согласно полученной нами достоверной информации, в результате, предположительно, артиллерийского удара ВСУ был ликвидирован Адалаев Муса, командир отряда СОБР "Терек". Адалаев Муса является братом Адалаева Мовсара (на фото) - мужа дочери Адама Делимханова.
Адалаев Муса, как и другие кадыровские командиры, предпочитал находиться в тылу, но и там его, по воле Всевышнего, настигла смерть. В результате данного обстрела ВСУ также были убиты еще двое кадыровских сотрудников, находившихся рядом с Адалаевым.
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26.12.2022 07:37 Відповісти
Поджог Сараев,Камаз Отходов , Адам, Сара, Каин брат Авеля, шо за хрень у ******** ?!!
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26.12.2022 08:32 Відповісти
Ещё Рулон Обоев ))
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26.12.2022 09:05 Відповісти
Бабы рожать не поспевают за всеми вашими идеями/предложениями...
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26.12.2022 07:40 Відповісти
Во дебилы, да у них смартфонов на всех не хватит что-бы тик-токи делать !
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26.12.2022 07:47 Відповісти
Достанут кинокамеры
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26.12.2022 07:59 Відповісти
так в лугандоне уже давно есть центры подготовки спецподразделений, даже лучше, чем в Гудермесе. Думаю, и на расее нужно внедрять такой передовой опыт.
https://twitter.com/i/status/1607101100179480577
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26.12.2022 08:01 Відповісти
А у пригожина спецвойска называются "Тип-топ войска"
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26.12.2022 08:01 Відповісти
Тільки овець побільше туди привезіть
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26.12.2022 08:21 Відповісти
С начала это был театр Оперы и балета, потом зал греко-римский борьбы, теперь университет спецназа им. КадырОвцы !
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26.12.2022 08:38 Відповісти
Було відео як тіктокери здавали екзамени в Гудермесі по кросу на десятку. Приїхала комісія з Росгвардії, генерали, мали давати крапові берети. "Заслужені" випускники не захотіли бігти, сіли у вантажівку і поїхали до фінішу, езеаменатори відмовились ставити бали. А тіктокери швидко організувались і кинулись ганяти кулаками і носарями комісію по полігону, і шо ? Видали ! Більший упор на фізпідготовку, бо ноги для орків всьому голова. До Уралу далекувато.
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26.12.2022 08:40 Відповісти
 
 