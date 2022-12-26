У Горлівці на Донеччині медиків змушують здавати кров для поранених окупантів, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Працівників медустанов окупованої Горлівки на Донеччині зобов’язали здавати кров для поранених окупантів.
Про це інформує в ранковому зведенні Генштаб, передає Цензор.НЕТ.
"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у місті Старобільськ Луганської області, у обладнаний окупантами військовий шпиталь, за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога. У місті Горлівка Донецької області, через нестачу донорської крові, всіх працівників медичних установ зобов’язали здавати кров відповідно до складеного графіку", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олег Кущ e096799b
показати весь коментар26.12.2022 07:55 Відповісти Мені подобається 4
Белла Богун
показати весь коментар26.12.2022 07:57 Відповісти Мені подобається 1
Toyvo Sivergs 9ff1be17
показати весь коментар26.12.2022 08:07 Відповісти Мені подобається 3
Alex Sav 8157c114
показати весь коментар26.12.2022 08:37 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...