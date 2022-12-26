УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18225 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
752 4
війна (56233) Генштаб ЗС (4482) Горлівка (201) медицина (1438) Донецька область (5679) кров (57)

У Горлівці на Донеччині медиків змушують здавати кров для поранених окупантів, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,арміярф

Працівників медустанов окупованої Горлівки на Донеччині зобов’язали здавати кров для поранених окупантів.

Про це інформує в ранковому зведенні Генштаб, передає Цензор.НЕТ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у місті Старобільськ Луганської області, у обладнаний окупантами військовий шпиталь, за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога. У місті Горлівка Донецької області, через нестачу донорської крові, всіх працівників медичних установ зобов’язали здавати кров відповідно до складеного графіку", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили атаки ворога в районах 16 населених пунктів на Донеччині й Луганщині, - Генштаб

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоро у детей начнут кровь отбирать. Где-то это уже было.
показати весь коментар
26.12.2022 07:55 Відповісти
По три літра з кожного!
показати весь коментар
26.12.2022 07:57 Відповісти
Ну а чо, "асвабадителей" треба рятувати....Вони думали на халяву, коли кричали "Путин введиии..."
показати весь коментар
26.12.2022 08:07 Відповісти
шахтьори касками стучали а медіки шприцами асфальт колють -протестують
показати весь коментар
26.12.2022 08:37 Відповісти
 
 