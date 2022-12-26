На Дніпропетровщині ніч минула без тривог і атак, це третя тиха ніч за 5,5 місяця на Нікопольщині
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Відтоді як росіяни почали обстрілювати Нікопольщину, ніч на 26 грудня стала третьою без тривог і атак.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч була тихою в усіх районах. Без тривог і атак.
Це третя тиха ніч за 5,5 місяців, відтоді як росіяни почали обстрілювати Нікопольщину.
Не втрачайте пильності. Щойно звучить сирена - переходьте у безпечні місця.
Бережіть себе", - йдеться в повідомленні.
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Olexa Pluzh
показати весь коментар26.12.2022 08:25 Відповісти Мені подобається 1
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