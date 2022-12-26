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На Дніпропетровщині ніч минула без тривог і атак, це третя тиха ніч за 5,5 місяця на Нікопольщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нікополь

Відтоді як росіяни почали обстрілювати Нікопольщину, ніч на 26 грудня стала третьою без тривог і атак.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч була тихою в усіх районах. Без тривог і атак.

Це третя тиха ніч за 5,5 місяців, відтоді як росіяни почали обстрілювати Нікопольщину.

Не втрачайте пильності. Щойно звучить сирена - переходьте у безпечні місця.

Бережіть себе", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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26.12.2022 08:25 Відповісти
 
 