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Крим буде повернуто силою і дипломатією. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках, - Буданов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна поверне окупований Крим комбінованим шляхом.
Про це повідомив у інтерв'ю Liga.net начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми повернемо назад всі втрачені території. Україна є країною, визнаною в кордонах 1991 року. Хто з цим не погоджується - не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни та з новими засадами ООН", - зазначив Буданов.
"Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", - додав він.
Топ коментарі
+24 Анатолий К 65c6a92d
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+18 Яр Холодний
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+10 Urs
показати весь коментар26.12.2022 09:00
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Толку с него никакого- один личный пиар.
Жаль что на этом месте нет прежнего генерала…
https://censor.net/ru/resonance/3282599/5_let_nazad_mayior_spetsnaza_gur_mo_budanov_dal_prikaz_svoim_boyitsam_v_krymu_jivymi_v_plen_ne_sdavatsya
А що ти зробив у своєму житті, крім того, що настрочив смердючі коменти зі свого дивану?
А що зробив я - то моя справа
А тягне чи не тягне він на начальника ГУР... ваша думка не важлива. Вирішує і призначає на посаду начальника ГУР інша людина.
Ти перший хто взагалі згадує Буданова в контексті зриву операції з вагнерівцями. Розкажи детальніше про його злочинні діяння і сенсаційні длокази, які в тебе для цього суду появились... )))
А крым... никуда не денется Крым этот. Достаточно снова перерезать сухопутный коридор и отрезать подачу воды. Тратиться войсками на него еще. Сам назад прибежит.
возможно, так вводят в заблуждение орков. чтоб те напрягались насчет крыма, переключили внимание на него.
а потом ударить их где то в другом месте, где они меньше ожидают.
орки ждали наступа на Херсон, а им ввалили под Балаклеей и Лиманом.
В итоге потеряли Балаклею, Лиман, до кучи Изюм, а потом еще и сам Херсон. Повозили рылом по земле и асфальту.