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Окупанти 33 рази обстріляли Херсонщину, влучили у склади та будинки, постраждалих немає

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Російські загарбники впродовж доби обстрілювали Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомив глава ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти 33 рази обстріляли територію Херсонщини. 7 разів ворог атакував обласний центр. Поцілив у складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що минулої доби внаслідок російських обстрілів цивільні не постраждали.

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Автор: Богдан Гуньковський
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