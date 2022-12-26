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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 102 600 осіб, 3016 танків, 1996 артсистем, 6017 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Втрати російських окупантів станом на ранок 26 грудня становлять приблизно 102 600 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 102 600 (+550) осіб ліквідовано,

танків - 3016 (+5) од,

бойових броньованих машин - 6017 (+7) од,

артилерійських систем - 1996 (+5) од,

РСЗВ - 418 (+0) од,

засоби ППО - 212 (+0) од,

літаків - 283 (+0) од,

гелікоптерів - 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1707 (+1),

крилаті ракети - 653 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4647 (+12) од,

спеціальна техніка - 178 (+0).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 102 600 осіб, 3016 танків, 1996 артсистем, 6017 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Автор: Наталя Джума
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Але, судячи з того, наскільки потужним за звуком був вибух, нас, схоже, чекають нові новини з аеродрому "Енгельс"...
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26.12.2022 09:09 Відповісти
Прослухала вітання з Різдвом від Чорних Запорожців. Так вітання ЗСУ і Енгельс почув.
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26.12.2022 09:11 Відповісти
День чмобіків на авто.
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26.12.2022 09:12 Відповісти
https://youtube.com/shorts/yNgbWFQiB9U?feature=share...

Немного вяличии РабZeи во Владимирской области 🤣🦍🦍Встала с КолеН Бурлаки
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26.12.2022 10:05 Відповісти
Запам'ятали всіх коментаторів, які вчора писали про наступ з білокацапії в ніч з 25 на 26 грудня?
Запам'ятайте! Це все - агентура педофіла шарія!
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26.12.2022 11:36 Відповісти
Дякуем ЗСУ !!!
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26.12.2022 12:05 Відповісти
 
 