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Росія - у глухому куті, докорінних змін на її користь не очікується, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буданов

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов наголосив, що наразі спроможності росіян чогось домогтися на фронті немає.

Про це він заявив в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"Докорінної зміни ситуації в найближчий період не очікується. На це є низка об’єктивних причин. Росія знаходиться зараз у глухому куті, і єдине місце, де вона ще "намагається намагатись" наступати – це Бахмут. Особливих успіхів на цьому напрямку не мають. Із серпня [росіяни] постійно кажуть, що Бахмут майже захоплено. Як бачите, вже кінець грудня. Єдине, де вони окрім цього пробують концентрувати свої сили, – трошки північніше Бахмута і в напрямку Запоріжжя", - зазначив голова ГУР МО.

За словами Буданова, реальної спроможності росіян чогось домогтись наразі не бачать.

"Росіяни вже робили кілька спроб невеликих локальних наступів. Всі вони були зазделегідь виявлені та закінчилися для них нічим", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Крим буде повернуто силою і дипломатією. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках, - Буданов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Коли ж йому бідненькому працювати коли весь час треба інтерв'ю роздавати?
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26.12.2022 09:31
+8
Жабка то ваше рідненьке) А ..здіти не мішки носити. І локшину на вуха лохторату ніхто не відміняв.
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26.12.2022 09:52
+7
Не пойму, это начальник разведки (априори не публичный человек) или это шпрехшталмейстер ЗЕлёного шапито?
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26.12.2022 09:42
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Коли ж йому бідненькому працювати коли весь час треба інтерв'ю роздавати?
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26.12.2022 09:31 Відповісти
А тебя шо ЖАБА давит?
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26.12.2022 09:36 Відповісти
Жабка то ваше рідненьке) А ..здіти не мішки носити. І локшину на вуха лохторату ніхто не відміняв.
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26.12.2022 09:52 Відповісти
ЗЕлёная такая жабка. Противная, в бородавках и слизи. Фууу, гадость.
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26.12.2022 09:54 Відповісти
роSSия в ЖОПЕ.
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26.12.2022 09:35 Відповісти
Не пойму, это начальник разведки (априори не публичный человек) или это шпрехшталмейстер ЗЕлёного шапито?
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26.12.2022 09:42 Відповісти
Це Гогілашвілі йому таку інфу 100% підкинув?
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26.12.2022 09:52 Відповісти
100%
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26.12.2022 09:53 Відповісти
Ну блін для цього треба бути "будановим"! Щось він забагато "таблом" світить!. При іншій владі я даже прізвища начальника розвідки незнав.
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26.12.2022 09:53 Відповісти
Експерт...
А де табло гогіашвіллі? Давно не мількало
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26.12.2022 09:56 Відповісти
Тобто перемога? То може тому важке озброєння і не дають?
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26.12.2022 09:58 Відповісти
оракул..так і є...ну чисто ,оракул
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26.12.2022 10:07 Відповісти
https://youtube.com/shorts/p4k8uuK98yc?feature=share...

Год 1919...кубанская газета о спецоперації в Україні..ИХТАМНЕТ
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26.12.2022 10:08 Відповісти
https://youtube.com/shorts/T_KyJD4oRac?feature=share...

Город Мариполь до прихода рюSSkих фашистов январь2022 года
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26.12.2022 10:15 Відповісти
https://youtube.com/shorts/KkIpJnbSQgE?feature=share...

А це Мариуполь сьогодні...
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26.12.2022 10:19 Відповісти
сделайте год открытых дверей в гур минобороны Украины... откройте все двери всех кабинетов и народ будет наслаждаться разсветчицкими предсказаниями...
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26.12.2022 10:26 Відповісти
На початку року розвідка не бачила 200000росвійськ в кінці побачила скільки ракет залишилось
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26.12.2022 10:33 Відповісти
насправді, буданов чи ні єдиний казав, що війна буде
але, звісно, це не виправдовує його балабольство зараз
https://www.radiosvoboda.org/a/rozvidka-********-rosiya/31572016.html
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26.12.2022 11:01 Відповісти
циркова ванга запалює.
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26.12.2022 10:37 Відповісти
розвідний-блогер
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26.12.2022 10:42 Відповісти
все гарно та перспективно
це добре
а що до здачі вагнерівців, розмінування півдня, не замінування півночі, розкрадання гуманітарки на мільярди, втечі керівництва МВС з Сум, Чернігова, Харкова, присутність на ставці секретаря та заступників ОП
не хочете щось пояснити УКРАЇНЦЯМ????
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26.12.2022 11:55 Відповісти
 
 