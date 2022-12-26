У Росії ракет вистачить ще на 2-3 масовані обстріли, арсенал швидко скорочується, - Буданов
У Росії спостерігається швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу.
Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив очільники ГУР МО Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.
"Тієї кількості ракет, яка залишилась – якщо взяти суто математично їхні розрахунки, – вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі.
Якщо ви подивитесь на інтенсивність ракетних атак Росії – вони робили ці теракти щодо об'єктів критичної інфраструктури спочатку раз на тиждень. Потім – раз на 10 днів. Потім – раз на два тижні. Зараз – ще довше", - пояснив він.
За словами Буданова, цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ.
"Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання – це нереально", - додав очільник ГУР МО.
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Чому нам лапшають про старі запаси.
Та вони зараз кліпають купу зброї
админ, тут *****, забань, будь ласка
ваша параша устроила войну и геноцид, умирают люди, с вашей стороньі тоже... а тьі все ржешь? умньій очень, Великий Русский? да?
ну тогда исусни хрестца, праздник все таки, черт тьі гнилой
Те ж саме казав рєзніков пару тижнів тому.
Що там з академією зовнішньої розвідки? НеНаЧасі?
Вже "за 2 місяці" війну закінчили?
Регистрация: 12.11.2022
Гибель для дела,когда таким очень важным органом генерального штаба ВСУ командует некомпетентность,непрофессионал,непотреб.
И в то же время есть подготовленные ,опытные генералы,но они не у дел.
Пародокс во время войны.