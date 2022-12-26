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Новини Війна
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У Росії ракет вистачить ще на 2-3 масовані обстріли, арсенал швидко скорочується, - Буданов

рф,росія,ракети,іскандер

У Росії спостерігається швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив очільники ГУР МО Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.

"Тієї кількості ракет, яка залишилась – якщо взяти суто математично їхні розрахунки, – вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі.

Якщо ви подивитесь на інтенсивність ракетних атак Росії – вони робили ці теракти щодо об'єктів критичної інфраструктури спочатку раз на тиждень. Потім – раз на 10 днів. Потім – раз на два тижні. Зараз – ще довше", - пояснив він.

За словами Буданова, цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ.

"Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання – це нереально", - додав очільник ГУР МО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія - у глухому куті, докорінних змін на її користь не очікується, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (492) крилаті ракети (1071) обстріл (28339) ракети (4019) росія (65010)


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Топ коментарі
+26
Змагання за звання лідера секти "У кацапів ось-ось закінчаться ракети" з великим відривом від Арестовича і Жданова виграє - Буданов!
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26.12.2022 09:45
+24
А ми їх шашликами закидаємо.
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26.12.2022 09:43
+19
Пора передачу новую организовать. Даже первые кандидаты уже есть

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26.12.2022 09:56
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А ми їх шашликами закидаємо.
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26.12.2022 09:43 Відповісти
асфальтом, скумбрією, бабушкіними смартофонами, теплою мівіною і ще кучою всякої хєрні
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26.12.2022 09:56 Відповісти
Краще скоротити арсенал Хеймерсами чим писати блоги на скільки смертей розвіддані є
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26.12.2022 09:43 Відповісти
Іще один оракул, блд...Шапітолій грьобаний.
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26.12.2022 09:44 Відповісти
2-3 раза, 2-3 недели, 2-3 штуки ... дальше продолжить.
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26.12.2022 09:57 Відповісти
Змагання за звання лідера секти "У кацапів ось-ось закінчаться ракети" з великим відривом від Арестовича і Жданова виграє - Буданов!
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26.12.2022 09:45 Відповісти
там ще є один кіздабол Світан
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26.12.2022 09:48 Відповісти
Пора передачу новую организовать. Даже первые кандидаты уже есть

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26.12.2022 09:56 Відповісти
голосую за Аристовича. він заспокійливо діє на маму..
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26.12.2022 09:57 Відповісти
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26.12.2022 10:18 Відповісти
яка радістна звістка..2-3 масованих обстріли...а потім 5-6 немасовані? враховуючи постачання Іраном шахедів..Північною Кореєю.теж смертоносних цяцьок..нічуть не легше
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26.12.2022 09:47 Відповісти
Може досить "вангувати"! Ще "букмекерську кантору" відкрийте. Ставки прийматимете, ще й заробите. Блін!
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26.12.2022 09:48 Відповісти
22.11.2022 а стріляють раз в тиждень -Данилов: Ракет у армии России хватит еще на три - четыре массированных удара по Украине
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26.12.2022 09:49 Відповісти
Язик без кісток....
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26.12.2022 09:49 Відповісти
Кожного тижня повторюють це число "2-3". А ще Люська Арестович забула повторити що війна закінчиться за 2-3 тижні.
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26.12.2022 09:50 Відповісти
я так розумію, всі коментатори, побачивши на вулиці людину з картонкою "завтра кінець світу!" зазвичай починають з ним довгу полеміку, чому такого бути не може і в чому саме вона помиляється?
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26.12.2022 09:52 Відповісти
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26.12.2022 09:53 Відповісти
Ще 6 днів до офіційного визнання пи#дуном))
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26.12.2022 09:57 Відповісти
Та він же не уточнив, до кінця якого року. Шо ви до людини причепилися!
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26.12.2022 09:58 Відповісти
А хіба расєйська впк не працює?
Чому нам лапшають про старі запаси.
Та вони зараз кліпають купу зброї
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26.12.2022 09:53 Відповісти
Это факт. И только наращивают.
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26.12.2022 10:10 Відповісти
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26.12.2022 09:53 Відповісти
вони 40 нових ракет в місяць роблять... але можуть дістати у ірана та кндр... або збільшити потушності... панікувати не треба, але і радіти нічому...
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26.12.2022 09:54 Відповісти
В год даже, не в месяц. Не ровняйте ракету сложности калибр и шахед
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26.12.2022 11:00 Відповісти
РФ виробляє близько 40 ракет на місяць - ГУР
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26.12.2022 11:09 Відповісти
рф с большими буквами? иди на ***, лаптеголовьій *******
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26.12.2022 11:18 Відповісти
В рік 40 штук)
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26.12.2022 10:59 Відповісти
Знов почалося... І заводи з виробництва ракет у них завтра теж всі разом зупиняться через нестачу комплектуючих?
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26.12.2022 09:55 Відповісти
руССкий, иди на ***!

админ, тут *****, забань, будь ласка
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26.12.2022 11:20 Відповісти
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26.12.2022 11:27 Відповісти
а тебе все шуточки? кацап тьі с гнилой головой.

ваша параша устроила войну и геноцид, умирают люди, с вашей стороньі тоже... а тьі все ржешь? умньій очень, Великий Русский? да?

ну тогда исусни хрестца, праздник все таки, черт тьі гнилой
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26.12.2022 11:36 Відповісти
На балачки Буданова не потрібно звертати увагу.
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26.12.2022 09:59 Відповісти
Щось подібне буданов казав з місяць тому.
Те ж саме казав рєзніков пару тижнів тому.
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26.12.2022 10:03 Відповісти
десь я вже чув це ще в квітні-травні.. чи від цього балабола чи від інших що кацапи вже використали 90% всіх ракет...
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26.12.2022 10:06 Відповісти
Та ні, в травні були шашлики в Ялті.
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26.12.2022 10:14 Відповісти
Біда в тому шо іх арсенал скорочується на територіі Украіни .
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26.12.2022 10:09 Відповісти
Це вже який раз на 2-3 рази, астролог буданов?
Що там з академією зовнішньої розвідки? НеНаЧасі?
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26.12.2022 10:10 Відповісти
Як добре, що він такий єрундіт. А то б сиділи добу без світла і не знали, що то був майже останній калібр.
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26.12.2022 10:12 Відповісти
Оракул..... ёпт.
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26.12.2022 10:14 Відповісти
Будан, завали хайло, мудень... Это уже сфера деятельности Аферистовича
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26.12.2022 10:27 Відповісти
циркова ванга запалює.
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26.12.2022 10:32 Відповісти
Твоє військове завдання супераналітег Буданов не піздіти в ефірах а організовувати знищення коцапських ракет ще до пуску по наших об'єктах.В зекоманді і без тебе піздунів досить. І виникає риторичне питання-чому щеневтік оманський не повернув на посаду генрала Бурбу? Ще не на часі, зечмоні?
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26.12.2022 10:38 Відповісти
Задовбали вже своїми пророцтвами!
Вже "за 2 місяці" війну закінчили?
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26.12.2022 10:47 Відповісти
Буданов замінив Арестовича в Кварталі.
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26.12.2022 11:09 Відповісти
Слава Богу, Ваня что пессимисты только за поребриком =)

Регистрация: 12.11.2022
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26.12.2022 11:17 Відповісти
Таке враження,що вони просять кацапню,щоб та била знову.....без перестанку.
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26.12.2022 12:38 Відповісти
Куди не глянь, бухгалтер веде облік рашистських ракет.
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26.12.2022 12:44 Відповісти
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26.12.2022 13:02 Відповісти
Не надо занимать посаду начальника гру,что бы видеть,что у РФ ещё большие запасы различного вооружения.Их Оборонпром работает .
Гибель для дела,когда таким очень важным органом генерального штаба ВСУ командует некомпетентность,непрофессионал,непотреб.

И в то же время есть подготовленные ,опытные генералы,но они не у дел.
Пародокс во время войны.
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26.12.2022 13:08 Відповісти
 
 