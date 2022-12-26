15 років за ґратами проведе російський агент, який готував прорив ворожих ДРГ до Сумщини, - СБУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Контррозвідка Служби безпеки продовжує системно притягувати до відповідальності зрадників, які допомагали агресору у війні проти України.
У ході слідчо-оперативних дій отримано беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який здійснював розвідку прикордонної території Сумської області. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, разом зі спільником він збирав інформацію про місця дислокації, кількість особового складу та наявного озброєння підрозділів Сил оборони в регіоні.
Отримані розвіддані окупанти планували використати для підготовки прориву державного кордону диверсійно-розвідувальними групами РФ на північно-східному напрямку.
"Обох російських агентів було затримано під час спецоперації контррозвідки Служби безпеки у серпні цього року. Наразі за матеріалами СБУ одному із зловмисників суд призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення. За даними слідства, ворожим поплічником є місцевий житель, якого на початку повномасштабного вторгнення завербувало ФСБ. Для збору розвідувальної інформації до нього був "приставлений" ще один агент російської спецслужби. Разом вони виходили на місцевість і здійснювали фото-, відеофіксацію українських військових об’єктів", - йдеться у повідомленні.
Отримані матеріали передавали куратору з ФСБ у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості.
Під час комунікації між собою використовували суворі заходи конспірації та закриті канали електронного зв’язку.
При обшуках за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами таємного листування з агресором.
На підставі зібраних доказів суд визнав одного із російських агентів винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
На початку грудня іншого зрадника також було засуджено до 15 років увʼязнення.
Розслідування проводили співробітники СБУ Сумської та Вінницької областей за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
Та НЕМАЄ такого закону! Існує єдиний для всіх часів Кримінальний Кодекс України!
Те, про що Ви натякаєте - ніякі не "закони війни", а звичайний самосуд І до "законів війни" він не має ніякого стосунку
Притягнення до відповідальності та покарання винних у військових злочинах регламентується КК України Ніяких інших джерел права в Україні не передбачено
Взяли участь 43 держави.
Було прийнято 13 конвенцій:
Про мирне розв'язання міжнародних сутичок;
Про обмеження під час застосування сили під час стягнення за договірними борговими зобов'язаннями;
Про початок воєнних дій;
Про закони та звичаї сухопутної війни[3];
Про права та обов'язки нейтральних держав та осіб у разі сухопутної війни[4];
Про положення неприятельських торговельних суден за початку воєнних дій;
про перетворення торговельних суден на військові судна;
Про постановку підводних мін, що автоматично вибухають від торкання[5];
Про бомбардування морськими силами під час війни;
Про застосування до морської війни начал Женевської конвенції (у подальшому замінена Женевською конвенцією 1949 року);
Про деякі обмеження в користуванні правом захоплення у морській війні[6];
Про заснування Міжнародної призової палати (не набрала чинності);
Про права та обов'язки нейтральних держав у разі морської війни[7].
Де тут говориться про притягнення винних за вчинення військових злочинів до відповідальності?
Я ж кажу: "Мастерица толковать Указы" (Як сказав герой Фон Візіна про госпожу Простакову)
Замість ображаться - краще-б прислухалися до думки спеціаліста А діять у міжнародному суді будуть саме "закони України" - тому що Україна привела свій КК у відповідність з міжнародним кримінальним правом
"Iснує ряд міжнародних документів, де фігурують такі міжнародні злочини, як злочини проти людяності: Статут Нюрнберзького Міжнародного
воєнного трибуналу, стаття 6с; Хартія Міжнародного воєнного трибуналу
в Токіо, стаття 5с; Закон №10, прийнятий Контрольною радою союзних
держав у Німеччині в 1945 р., стаття II, 1с; Конвенція ООН від 9 грудня
1948 р. Про попередження злочину геноциду та покарання за нього;
Статути міжнародних кримінальних трибуналів по Югославії, ст. 3-5 та
Руанді ст. 2-3; Статут міжнародного кримінального суду, ст. 7.
На злочини проти людяності розповсюджується універсальна юрисдикція.
Це означає, що держави зобов'язані переслідувати або видавати злочинця,
що ні одна людина, обвинувачена в скоєнні такого злочину, не має права претендувати на звільненні від видачі з політичних мотивів, держави зобов'язані
допомагати одна одній в наданні доказів по обвинуваченню в такому злочині.
Суттєвою є та обставина, що злочинець не має права вимагати захисту, посилаючись на вчинення діянь по наказу «начальника», і що на нього не розповсюджується ніякі закони про позовну давність, що містяться в зібраннях
законів будь-якої країни. I ніхто, навіть глава держави, не володіє імунітетом
від судового переслідування по обвинуваченню в скоєнні такого злочину.
Слід зазначити про такий важливий момент, що в резолюції міжнародної
конференції юристів з питання американської агресії у В'єтнамі закріплено:
«Ніхто не повинен підкорятися державі,якщо йому сказано здійснити діяння,
яке є міжнародним злочином». Тобто, фізичні особи, які здійснюють міжнародні злочини, підлягають відповідальності згідно норм міжнародного права,
навіть якщо їх дії є досить правомірними за національним законодавством
їхньої держави.
Характеризуючи міжнародну кримінальну відповідальність індивідів щодо
злочинів проти людяності (та інших міжнародних злочинів) слід зазначити,
що загальновизнаною є норма Вироку Міжнародного воєнного трибуналу:
«Злочини проти міжнародного права здійснюються людьми, а не абстрактними категоріями, і лише шляхом покарання окремих осіб, які здійснили такі
злочини, можуть бути дотримані встановлення міжнародного права. Принцип
міжнародного права, який при визначених обставинах захищає представника
держав, не може бути застосований до дій, які кваліфікуються як злочини
з міжнародного права».