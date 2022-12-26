Вибухи на російському військовому аеродромі "Енгельс" - це наслідки російської агресії в Україні, - Повітряні сили

Злочинні дії окупантів на території України призводять до "бавовни" на російській території.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних Сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Безумовно, це наслідки російської агресії. Це чергова "бавовна", яку ми вже звикли чути. Це наслідки того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що їх в тилу глибокому війна не торкнеться, то вони помилялися. Такі речі відбуваються усе частіше, і сподіваємось, що це Україні буде тільки на руку", - сказав він.

Слід почекати кілька днів, коли з'являться супутникові знімки з аеродрому для того, аби побачити реальні наслідки вибухів.

Нагадаємо, вночі 26 грудня у російському місті Енгельс Саратовської області в районі аеродрому була оголошена повітряна тривога і пролунали вибухи. Пізніше повідомлялося, що спалахнула пожежа: "Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули 3 людини. Ще четверо госпіталізовано".

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