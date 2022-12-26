Вибухи на російському військовому аеродромі "Енгельс" - це наслідки російської агресії в Україні, - Повітряні сили
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Злочинні дії окупантів на території України призводять до "бавовни" на російській території.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних Сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Безумовно, це наслідки російської агресії. Це чергова "бавовна", яку ми вже звикли чути. Це наслідки того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що їх в тилу глибокому війна не торкнеться, то вони помилялися. Такі речі відбуваються усе частіше, і сподіваємось, що це Україні буде тільки на руку", - сказав він.
Слід почекати кілька днів, коли з'являться супутникові знімки з аеродрому для того, аби побачити реальні наслідки вибухів.
Нагадаємо, вночі 26 грудня у російському місті Енгельс Саратовської області в районі аеродрому була оголошена повітряна тривога і пролунали вибухи. Пізніше повідомлялося, що спалахнула пожежа: "Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули 3 людини. Ще четверо госпіталізовано".
Будь ласка, зачекайте...
Как утверджуют в СМИ, БПЛА выпустил 2 ракеты, одна из которых была сбита системой ПВО, а вторая поразила цель.
Тем временем, спикер Воздушных Сил Юрий Игнат призвал подождать несколько дней, когда появятся спутниковые снимки с аэродрома для того, чтобы увидеть реальные последствия взрывов.
І давати коментарі?
То ж херералу вже сьогодні треба йти в магазин по мило ..
"Ну что, премия за лучшее поздравление с днем российской ПВО уходит оператору украинского дрона!
А теперь серьезно: если дрон запускали с украинской территории - то у них нет ПВО. Если с российской - то у них нет ПВО и контрразведки.
Еще не читал с утра, но воображаю, какая истерика творится в Z-каналах. А, вот вижу - «херовенькая у нас оборона» - пишет один, который как раз по вопросам авиации. Нет, «херовенькая» - это когда она есть, но плохая. А у вас нет!"