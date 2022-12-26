УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18160 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
14 122 30
вибух (3744) пожежа (3739) Росія (47144) Повітряні сили (1237) Ігнат (698)

Вибухи на російському військовому аеродромі "Енгельс" - це наслідки російської агресії в Україні, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ігнат

Злочинні дії окупантів на території України призводять до "бавовни" на російській території.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних Сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Безумовно, це наслідки російської агресії. Це чергова "бавовна", яку ми вже звикли чути. Це наслідки того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що їх в тилу глибокому війна не торкнеться, то вони помилялися. Такі речі відбуваються усе частіше, і сподіваємось, що це Україні буде тільки на руку", - сказав він.

Слід почекати кілька днів, коли з'являться супутникові знімки з аеродрому для того, аби побачити реальні наслідки вибухів.

Нагадаємо, вночі 26 грудня у російському місті Енгельс Саратовської області в районі аеродрому була оголошена повітряна тривога і пролунали вибухи. Пізніше повідомлялося, що спалахнула пожежа: "Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули 3 людини. Ще четверо госпіталізовано".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На ПП "Чонгар" вибухнула вантажівка: "Хохлы начали доставать до перешейка. Ракета или еще что-то. В Симферополь я больше х#й поеду". ВIДЕО

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+28
Это же надо быть такими идиотами, чтобы назвать город именем знаменитого русофоба
показати весь коментар
26.12.2022 10:17
+21
На "незначительный ущерб" аж ніяк не схоже.

показати весь коментар
26.12.2022 10:12
+19
показати весь коментар
26.12.2022 10:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В результате удара по авиабазе в Энгельсе поражён пункт управления базой, - СМИ

Как утверджуют в СМИ, БПЛА выпустил 2 ракеты, одна из которых была сбита системой ПВО, а вторая поразила цель.

Тем временем, спикер Воздушных Сил Юрий Игнат призвал подождать несколько дней, когда появятся спутниковые снимки с аэродрома для того, чтобы увидеть реальные последствия взрывов.
показати весь коментар
26.12.2022 10:04 Відповісти
На "незначительный ущерб" аж ніяк не схоже.

показати весь коментар
26.12.2022 10:12 Відповісти
у них і без вибухів пейзажі не фонтан
показати весь коментар
26.12.2022 10:20 Відповісти
У них після вибуху пейзаж, певно, лише покращується))). Лайно, в якому живуть кацапи, погіршити просто не можливо)))
показати весь коментар
26.12.2022 10:24 Відповісти
"...Влиятельный российский паблик "Военный осведомитель" опубликовал разгромный анализ повторного удара ВСУ по базе стратегических бомбардировщиков РФ в Энгельсе. "Осведомитель" пришел к неутешительному выводу: единственное, что защищает российские стратегические объекты - это не мощная система ПВО и механизмы ответа на удар, а нежелание США повышать эскалацию конфликта и выдавать ВСУ современные малозаметные ракеты большой дальности..."
показати весь коментар
26.12.2022 10:30 Відповісти
Я вже про це писав. Цю війну давно можна було б закінчити. Були б у нас ракети, що дістають до, скажемо так, критичних точок на кацапії - давно вони б звідси забралися. Так, оголосили б пафосно, що всі цілі досягнуто, "пабєда" отримана .... Але то вже їх справи, що б вони лили у вуха своєму бидлу. Головне - з України втекли б.
показати весь коментар
26.12.2022 10:45 Відповісти
вот поэтому непонятен страх сша...какая-то Украина сбивает из палок такие цели.... сша б там работы на 1 день. Чего они боятся?? а не хотят руки пачкать, дали б нам то что надо. Война была б закончена позавчера.
показати весь коментар
27.12.2022 00:55 Відповісти
Ответ в том, зачем Байден встречался с пуйлом в июне 2021 в Женеве. В том, о чем они там договорились.
показати весь коментар
27.12.2022 03:01 Відповісти
для кацапів 100-тисяч жмурів також "нєзначітільниє патєрі...."
показати весь коментар
26.12.2022 10:56 Відповісти
Тільки учора слухала тролінг від Дизель Шоу,що у Саратов втікати оркам не має сенсу. Як у воду дивилися.
показати весь коментар
26.12.2022 10:20 Відповісти
Дуже файно тиждень почався.
показати весь коментар
26.12.2022 10:06 Відповісти
Настамнет.... эхо спецоперации .....
показати весь коментар
26.12.2022 10:07 Відповісти
Это же надо быть такими идиотами, чтобы назвать город именем знаменитого русофоба
показати весь коментар
26.12.2022 10:17 Відповісти
Чаво там, не впервой...
показати весь коментар
26.12.2022 10:37 Відповісти
Они таким наглым образом пытаются все себе присваивать.
показати весь коментар
26.12.2022 11:24 Відповісти
Кацапы комуняки не только назвали город именем знаменитого русофоба но и подняли его в ранг святого вместе с Марксом и Лениным. Которые тоже по сегодняшним меркам - русофобы.
показати весь коментар
26.12.2022 16:27 Відповісти
Як красиво говорить він! Респект
показати весь коментар
26.12.2022 10:18 Відповісти
Надеюсь еще парочку рашистских самолетов уничтожено. Судя по тому что ночь был уничтожены рашистские военные на аеродроме они готовились к сегодняшней или завтрашней атаке на Украину
показати весь коментар
26.12.2022 10:19 Відповісти
Під час 2 чеченської війни на аєродромі Моздока, сніговбиральник зачіпив отвалом заправлений з боекомплектом літак, який загорівся. Згоріло три російські бомбардувальники.
показати весь коментар
26.12.2022 10:21 Відповісти
та ну, то курять де попало
показати весь коментар
26.12.2022 10:22 Відповісти
І привітання криворуким дегенератам з ППО Рабсії.



показати весь коментар
26.12.2022 10:22 Відповісти
показати весь коментар
26.12.2022 10:26 Відповісти
Совок , когда-то Руста пропустил, когда, я служил в конце 80-х оно было дырявое, а сейчас..... . И это при том что на каждый Западный комплекс приходилось три, четыре , Совковых точки , из расчёта, что хоть одна сработает . . Мы ездили их обслуживать , брали с собой 2-ве 20- ти литровых канистры спирта ..... ну дальше вы понимаете..... . Короче до фига всего было , но только не боеготовность . Это книгу надо писать ПВО глазами сержанта. Гашик, будет нервно курить в углу .
показати весь коментар
26.12.2022 10:40 Відповісти
Риба гниє з голови. В 82-84 рр був на посаді нач зв'язку в ракетні базі на території Польщі. Перевірки заключались у вмінні командира частини задовільнити випивкою нач служби РВ і А північної групи військ.
показати весь коментар
26.12.2022 10:54 Відповісти
Не розумію, ми ще маємо виправдовуватись ?
І давати коментарі?
показати весь коментар
26.12.2022 10:40 Відповісти
За твердженням одного кацапського тг каналу , минулого разу ***** пообіцяло отимєть хенерала армагондона , во всє щелі , єслі ЕТО повторіцца снова .. .
То ж херералу вже сьогодні треба йти в магазин по мило ..
показати весь коментар
26.12.2022 11:26 Відповісти
Я люблю коли воно усе взривається, горить, люди бігають, суєтяться))
показати весь коментар
26.12.2022 11:34 Відповісти
Дед мороз, Дед мороз, не кури папирос!
показати весь коментар
26.12.2022 11:49 Відповісти
...курят где попало мокши...
показати весь коментар
26.12.2022 12:14 Відповісти
Сергей Ауслендер

"Ну что, премия за лучшее поздравление с днем российской ПВО уходит оператору украинского дрона!
А теперь серьезно: если дрон запускали с украинской территории - то у них нет ПВО. Если с российской - то у них нет ПВО и контрразведки.
Еще не читал с утра, но воображаю, какая истерика творится в Z-каналах. А, вот вижу - «херовенькая у нас оборона» - пишет один, который как раз по вопросам авиации. Нет, «херовенькая» - это когда она есть, но плохая. А у вас нет!"
показати весь коментар
26.12.2022 12:51 Відповісти
 
 