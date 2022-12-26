Вночі росіяни обстріляли Вугледар, Новоукраїнку, Мар’янку та Красногорівку, попередньо - без постраждалих, - ОВА

Ніч на Донеччині минула відносно спокійно. Проте ворог продовжує тероризувати населенні пункти регіону, інформація про постраждалих не надходила.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Волноваському напрямку під обстріли потрапили Вугледар та Новоукраїнка - у другій пошкоджено будинок.

На Донецькому напрямку найбільш активно росіяни стріляли у Мар'їнці та Красногорівці - наслідки уточнюємо.

На Горлівському напрямку гучно було на околицях Часовоярської та Соледарської громад", - йдеться в повідомленні.

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