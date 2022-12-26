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Росіяни маневрують у Чорному морі, очевидно, що до чогось готуються, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,ракети,калібр

Росіяни маневрують у Чорному морі, один з чотирьох ракетоносіїв зайшов у пункт базування.

Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Очевидно, що вони (російські окупанти. - ред.) до чогось готуються. Але зараз вони маневрують, і вже один з ракетоносіїв зайшов у пункт базування. Наразі в морі – один надводний, два підводні ракетоносії, що в загальній кількості становить 16 ракет типу "Калібр" у готовності до використання", - пояснила вона.

Гуменюк зазначила, що загроза ракетного удару зберігається, тому що для ворога повернути на чергування ракетоносій – це справа декількох годин.

"Це дві-три години часу. І пам’ятаємо про те, що у них є таке тяжіння до повторення більш-менш значущих для них операцій. Тому, якщо згадати про 5 грудня, як вони готувалися до масованого ракетного удару, коли виводили і ракетоносії в море, піднімали стратегічну і тактичну авіацію, в принципі, все дуже схоже", - додала вона.

За словами Гуменюк, українцям потрібно усвідомлювати, що такий удар можливий.

"Але не слід чекати тільки масованого ракетного удару, пам’ятаємо про те, що вони цілком здатні нанести і точкові удари", - підсумувала вона.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
Бавовна в Енгельсі трохи спаплюжила їх плани. Тим більше якщо там загинув хтось з коордінаторів операції.
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26.12.2022 12:17
+24
Нептун їм в гості і не одного,можна з Богданою.
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26.12.2022 12:16
+23
Мой совет,Утопите жти корыта....Нет ничего лучше превентивного удара..
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26.12.2022 12:22
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Нептун їм в гості і не одного,можна з Богданою.
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26.12.2022 12:16 Відповісти
Не дістає - вони далекувато, бояться тепер підпливати...
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26.12.2022 12:46 Відповісти
ну так Енгельс теж далекувато. ))
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26.12.2022 16:33 Відповісти
Бавовна в Енгельсі трохи спаплюжила їх плани. Тим більше якщо там загинув хтось з коордінаторів операції.
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26.12.2022 12:17 Відповісти
Ясно, до чого готуються.

Готуються отримати ... дюлей.
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26.12.2022 12:18 Відповісти
поманеврируют-поманеврируют да и будут потоплены...
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26.12.2022 12:20 Відповісти
Мой совет,Утопите жти корыта....Нет ничего лучше превентивного удара..
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26.12.2022 12:22 Відповісти
Там 2 подводных, блин, лодки. Нечем достать. Пока. А так бы было красиво..
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26.12.2022 12:26 Відповісти
их надо доставать на базах
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26.12.2022 12:28 Відповісти
Хотелось бы. НО, пишут, они прячутся в Балаклаве в скальных туннелях, оставшихся со времен СССР. Разве что диверсантов заслать..
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26.12.2022 12:37 Відповісти
Цыганам миллион долларов предложить, угонят только так... за 60 секунд )))
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26.12.2022 12:40 Відповісти
Тоже вариант
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26.12.2022 12:49 Відповісти
І взагалі, потрібно вже переходити до превентивних ударів, що б у кацапів рефлекс виробився - висунув носа - отримав в пику
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26.12.2022 14:02 Відповісти
Ракети пускати готуються, поки влада щось тут жує
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26.12.2022 12:24 Відповісти
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26.12.2022 12:28 Відповісти
от если бы наши имели возможность бить на упреждение...каждый раз как что-то выплывает...
чтобы те знали шо не хер нам тут маневрировать...это нервирует нашу противокорабельную оборону (нам жеж там кое-что подогнали уже???)
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26.12.2022 12:29 Відповісти
Де.курва ,ті дрони морські?нахєра то було шуміху розганяти,а жодної атаки тим протикорабельним дроном ще не було((((
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26.12.2022 12:35 Відповісти
Це до чого?такий тонкий сарказм?)))
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26.12.2022 12:40 Відповісти
Бежать иль не бежать - вот в чём вопрос!
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26.12.2022 12:48 Відповісти
На самом деле , можно и подлодку достать ,москитным флотом , я видел парочку таких , мечта идиота для рыбалки . Фото не выложу . Но есть , маленькие штучки с очень большими движками типа Mercury или Jenson по 120 лошадок каждый , и небольшая ракета 🚀 у каждого , ну и все навигационные навороты , . Три четыре таких скутера уничтожат любое расийское корыто . И не благодарите
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26.12.2022 13:32 Відповісти
дайте нам таки штучки мы после этого евреев ругать даже не будем))
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27.12.2022 00:17 Відповісти
та не може бути, щоб до чогось готувалися
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26.12.2022 13:49 Відповісти
Ще б на морі дістатися чимось до цих підарів...
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26.12.2022 14:00 Відповісти
рашенські лоханки почувають себе в Чорному м. дуже безпечно. Після того,як адмірал ЗЕльонка пообіцяв Ердогану не бити по них,щоб Великий Путень не заблокував зерновий коридор для турків і еритрейців. Слово ЗЕльонки тверде,як 200 літня маца!
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26.12.2022 15:40 Відповісти
Готуються до занурення.
Не чемно опинитись спиною до флагмана "Москва".
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26.12.2022 15:42 Відповісти
можна говорити про готуються. але більш вірогідно, то каци просто сцять повторити долю крейсера "мацква". особливо після бавовни в Енгельсі і в бухті Новоросійська. того й маневрують, міняють місця дислокації.
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26.12.2022 16:36 Відповісти
А де ці дрони, на які литовці скинулись? Каса до Притули пішла?
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26.12.2022 16:39 Відповісти
 
 