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Затримано зрадника, який допомагав окупантам викрадати учасників АТО під час окупації частини Київщини, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

У ході контрдиверсійних заходів на півночі Київської області Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника.

Про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ним виявися мешканець селища Глібівка, який під час захоплення Вишгородського району підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Зловмисник "зливав" агресору адреси проживання місцевих жителів, що потенційно могли входити до руху опору. Серед них – колишні учасники антитерористичної операції на сході нашої держави.

За його "наводкою" загарбники вдиралися до помешкань українських патріотів та викрадали їх. Після цього потерпілих катували і примусово вивозили до РФ.

Встановлено, що зрадник особисто брав участь у проведенні каральних рейдів на території району. Саме він спільно з російськими окупантами увірвався до приватного будинку місцевого жителя, щоб незаконно затримати його. Під час "нальоту" зловмисник чинив фізичне насильство та погрожував дружині потерпілого вбивством.

Також поплічник агресора розграбовував оселі громадян під виглядом "сприяння" матеріально-технічному забезпеченню окупаційних угруповань РФ. Таким чином він "конфіскував" мікроавтобус у мешканця селища.

Дивіться: Ворожого поплічника, який розквартировував окупантів, затримано у Чорнобаївці, - СБУ. ФОТО

За даними слідства, зловмисник мав "преференції" від загарбників у вигляді вільного пересування по тимчасово захопленій території регіону. При цьому навіть власний автомобіль він позначив знаками розрізнення підрозділів російських окупантів.

Після звільнення Київщини зрадник намагався переховуватись на території регіону. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Під час обшуків за адресою його проживання правоохоронці виявили продуктові набори виробництва РФ та мобільні телефони з контактами рашистів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: 15 років за ґратами проведе російський агент, який готував прорив ворожих ДРГ до Сумщини, - СБУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Навіщо їх затримувати? Він же 100% "чинів опір" при затриманні, чому не знешкодили?! Погано працюють.
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26.12.2022 12:35
+11
Зеля сподівається що в них ще буде потреба.
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26.12.2022 12:45
+7
Таких виродків треба різати на маленьки шматочки. підлікувати і за тиждень знову відрізати маленьки шматочки, підлікувати і знову.......... і так до тих пір поки не здохне від болю падла. Скільки такі тварюки принесли страждань українцям🤬.
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26.12.2022 12:49
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Навіщо їх затримувати? Він же 100% "чинів опір" при затриманні, чому не знешкодили?! Погано працюють.
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26.12.2022 12:35 Відповісти
Зеля сподівається що в них ще буде потреба.
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26.12.2022 12:45 Відповісти
100% У слуг не народу, вакансії кимось заповнювати треба
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26.12.2022 18:08 Відповісти
Таких виродків треба різати на маленьки шматочки. підлікувати і за тиждень знову відрізати маленьки шматочки, підлікувати і знову.......... і так до тих пір поки не здохне від болю падла. Скільки такі тварюки принесли страждань українцям🤬.
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26.12.2022 12:49 Відповісти
Думав Портнова який склав списки активістів та ветеранів АТО та передав ворогу, а тут якийсь пішак-алкаш
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26.12.2022 12:50 Відповісти
на гіляку запроданця !!!
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26.12.2022 12:50 Відповісти
а де фото і адреса мешкання?
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26.12.2022 12:50 Відповісти
просто так цікавлюсь.
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26.12.2022 12:51 Відповісти
Чому йдосі не затримані зрадники за здачу Півдня, розмінування проходів з Криму?
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26.12.2022 12:57 Відповісти
связать,а потом закопать.
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26.12.2022 14:24 Відповісти
 
 