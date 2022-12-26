Шанси на успіх зимового контрнаступу ЗСУ зменшилися, хоча аналітики розглядають прорив можливим, - Financial Times
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін зумів домогтися стабілізації фронту і ускладнив можливість нового прориву для ЗСУ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в матеріалі Financial Times.
Видання зазначає, що після призначення Суровікіна були відносно успішно реалізовані два завдання - поповнення армії за рахунок 300 тисяч мобілізованих солдатів і відступ з Херсона. На думку авторів статті, в результаті позиції російської армії стали значно стійкішими.
"Ці сильні оборонні позиції зменшують шанси на успіх українського зимового контрнаступу, який переріже сухопутний міст, що проходить уздовж узбережжя Азовського моря і з'єднує Росію з Кримом, хоча прорив все ще розглядається західними військовими аналітиками як можливий", - пишуть журналісти.
У коментарі ЗМІ неназваний військовий експерт зазначив, що українські солдати володіють незрівнянно більш високим бойовим духом і рішучістю, ніж їхні вороги. Водночас експерт заявив про високі втрати української сторони та "сильну втому" деяких українських підрозділів, яким до того ж "потрібно більше зброї та боєприпасів".
Тим часом відставний бригадний генерал британської армії Бен Баррі зазначив, що чисельна перевага росіян в бойовій техніці і живій силі "нічого не варта, якщо розвідка, керівництво – неадекватні".
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Хоча знайти їх у кращій якості доволі просто.
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ви не допускаєте, що інформаційні операції використовує і Україна (союзники)?
А взагаі - це просто стаття.
Сруовікін прям Господь Бог , бо - управляє погодою . .. От взяв і накликав на Україну майже суцільну дощову погоду , з середини осені і дотепер , чим - ускладнив можливість нового прориву для ЗСУ ..
Тобто місія хєнєрала - армагондона полягала в успішній втечі з Херсону ? Мдя-я .!! Ну це прям - справжній подвиг здійснив .!! . Херой паРаші ,, а фулє ..
А таваріщ сралін за таке розстрілював .
А що стосується цієї статті в Financial Times , схоже - її замовив сам суровікін .
- суровикин маладэц
- кацапы все стабилизировали
- воины ВСУ сильно устали
- оружия нету
********* не понять, что переговоров не будет, вот и тужатся из последних сил лол. Ну и кроме того, "стабилизация фронта" кацапами похожа на попытки заклинить мясорубку большим количеством мяса: времени займет дольше, а вот результат - предсказуем: ФАРШ из катсапоф.
И уже это в "достижения" кацапам записали
А написали це мабуть проросійські налаштовані
Але зима це не привід скасовувати контрнаступ про це військові експерти
Тому не слід зважати увагу на те що пишуть
А их ровно столько дают чтобы все стояло на месте
...
Авиабаза а Энгельсе заснятая самими крысами путлера...💥🔥💥 Файно палає...
В світі з'явилася додаткова проблема: розвелась сила-силенна різних експертів та аналітиків.
Але є великій нюанс ці фахівці планетарного масштабу, з питань оборони, розвідки, озброєнь чомусь не потрібні ані Пентагону, ані ЦРУ, ані компаніям-виробникам озброєнь!
Лише в соцмережах шалений попит на їх «дорогоцінні експертні думки».
Они уже не только в финансах разбираються но и оценивают ВСУ?
Ну, тогда канешна…
Интересно, что в их оценках «причины» нет.
Вопрос где ленд-лиз они не задавали..
1. У рашистов никогда не было общего численного превосходства.
2. Херсонский плацдарм, как и сам Херсон позволяли угрожать не только Николаев и Кривому Рогу, но и Одессе и Днепру, являлись важным стратегическим пунктом. И он был потерян. А сбежали успешно, ну точнее быстро - это правда.
3. Стабилизация фронта произошла не из-за каких-то действия Суровикина, а из-за погоды. Осенние дожди и относительно теплая погода около нуля постоянно и чуть выше - земля раскисла, маневр невозможен, техника вязнет.
4. Пополнение за счет 300 000 чмобиков де-факто не произошло, пришли 100 тыщ пока что, и те плохо обучены и вооружены. Давление на Бахмут - это зеки Пригожина, а не чмобики к примеру.
5. Зимнее контрнаступление даже еще не начиналось. И когда начнется и где неизвестно. Ну, а про сильные оборонительные позиции мы еще под Херсоном начитались. Пять полос обороны с кучей бетонных сооружений... Потом будут писать об успешном "отводе" рашистских войск в Крым. Блестящем просто )