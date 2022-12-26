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Шанси на успіх зимового контрнаступу ЗСУ зменшилися, хоча аналітики розглядають прорив можливим, - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін зумів домогтися стабілізації фронту і ускладнив можливість нового прориву для ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Видання зазначає, що після призначення Суровікіна були відносно успішно реалізовані два завдання - поповнення армії за рахунок 300 тисяч мобілізованих солдатів і відступ з Херсона. На думку авторів статті, в результаті позиції російської армії стали значно стійкішими.

"Ці сильні оборонні позиції зменшують шанси на успіх українського зимового контрнаступу, який переріже сухопутний міст, що проходить уздовж узбережжя Азовського моря і з'єднує Росію з Кримом, хоча прорив все ще розглядається західними військовими аналітиками як можливий", - пишуть журналісти.

У коментарі ЗМІ неназваний військовий експерт зазначив, що українські солдати володіють незрівнянно більш високим бойовим духом і рішучістю, ніж їхні вороги. Водночас експерт заявив про високі втрати української сторони та "сильну втому" деяких українських підрозділів, яким до того ж "потрібно більше зброї та боєприпасів".

Тим часом відставний бригадний генерал британської армії Бен Баррі зазначив, що чисельна перевага росіян в бойовій техніці і живій силі "нічого не варта, якщо розвідка, керівництво – неадекватні".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Що за стаття?Хто автор?(((З якою метою ?Там же стирчати можуть і москальські вуха :типу напишемо,й укропи підуть на переговори,закріпимо окуповані території,підтягнемо більше резервів,чмобіків навчимо....((може так?(((
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26.12.2022 12:59
+21
ВІРЮ В ЗСУ ! ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ !
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26.12.2022 12:58
+13
Эта говностатья от неназванного говноисточника (потому что за называние москальского источника можно быстро выхватить 3.14зды) снабжена всеми маркерами:

- суровикин маладэц
- кацапы все стабилизировали
- воины ВСУ сильно устали
- оружия нету

********* не понять, что переговоров не будет, вот и тужатся из последних сил лол. Ну и кроме того, "стабилизация фронта" кацапами похожа на попытки заклинить мясорубку большим количеством мяса: времени займет дольше, а вот результат - предсказуем: ФАРШ из катсапоф.
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26.12.2022 13:18
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ВІРЮ В ЗСУ ! ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ !
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26.12.2022 12:58 Відповісти
Чомусь часто викладають зображення у дуже малому розмірі.
Хоча знайти їх у кращій якості доволі просто.
Розширення для браузера Search by Image
https://addons.opera.com/uk/extensions/details/search-by-image/
https://addons.mozilla.org/uk/firefox/addon/search_by_image/

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26.12.2022 13:14 Відповісти
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26.12.2022 19:30 Відповісти
Ну ясно. Без достатньої кількості зброї йти на прорив це самогубство. От і сидимо на місці. А нам тим часом розповідають казочки про те, що за лендліз треба гроші платити. Тому дякуйте за те, що хоч взагалі тзїрою дають. І неважливо, що дають мало. Ви головне дякуйте....
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26.12.2022 12:58 Відповісти
Дякувати треба за все, що дають (пояснюючи, що нам треба більше).
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26.12.2022 13:10 Відповісти
Що за стаття?Хто автор?(((З якою метою ?Там же стирчати можуть і москальські вуха :типу напишемо,й укропи підуть на переговори,закріпимо окуповані території,підтягнемо більше резервів,чмобіків навчимо....((може так?(((
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26.12.2022 12:59 Відповісти
Ага, ГШ в плануванні спирається на статті журналістів))))
ви не допускаєте, що інформаційні операції використовує і Україна (союзники)?
А взагаі - це просто стаття.
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26.12.2022 13:48 Відповісти
З приводу статті в провідній військово- аналітичній "Financial Times" мене турбує тільки одне : чому досі мовчить військова розвідка Сурінаму, та Папуа Нової Гвінеї. Там же також найкращі фахівці та експерти по проведенню зимових наступальних операцій на Донбасі
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26.12.2022 14:23 Відповісти
Ну..,якщо " неназваний військовий експерт " сказав, тоді це правда, бл.
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26.12.2022 13:00 Відповісти
Зелю це не цікавить. Треба дотримуватися Оманських перемовин.
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26.12.2022 13:00 Відповісти
А что на это скажут гогилашвили с будановым ?
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26.12.2022 13:06 Відповісти
Будьмо!
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26.12.2022 13:15 Відповісти
у аналитиков Financial Times кризис жанра. Пришлось перейти на милитарную аналитику.
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26.12.2022 13:07 Відповісти
Хай ті "експерти" йдуть в дупу. Вони вже напророчили Києву "72 години".
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26.12.2022 13:10 Відповісти
Ого, "фінансисти" стали експертами у воєнних діях! Схоже їм там мало платять що вони почали на "стороні" підзаробляти!
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26.12.2022 13:13 Відповісти
Журналісти,і той бригадний генерал на погоду не дивляться,а нащо?До чого тут ********* нічого він би там не змінив якщо б все було сухо як у жовтні??Піти на прорив і в болоті покласти купу людей і техніки?
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26.12.2022 13:15 Відповісти
Новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін зумів домогтися стабілізації фронту і ускладнив можливість нового прориву для ЗСУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3389320
Сруовікін прям Господь Бог , бо - управляє погодою . .. От взяв і накликав на Україну майже суцільну дощову погоду , з середини осені і дотепер , чим - ускладнив можливість нового прориву для ЗСУ ..
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26.12.2022 13:26 Відповісти
Видання зазначає, що після призначення Суровікіна були відносно успішно реалізовані два завдання - поповнення армії за рахунок 300 тисяч мобілізованих солдатів і відступ з Херсона. Джерело: https://censor.net/ua/n3389320
Тобто місія хєнєрала - армагондона полягала в успішній втечі з Херсону ? Мдя-я .!! Ну це прям - справжній подвиг здійснив .!! . Херой паРаші ,, а фулє ..
А таваріщ сралін за таке розстрілював .

А що стосується цієї статті в Financial Times , схоже - її замовив сам суровікін .
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26.12.2022 13:18 Відповісти
Эта говностатья от неназванного говноисточника (потому что за называние москальского источника можно быстро выхватить 3.14зды) снабжена всеми маркерами:

- суровикин маладэц
- кацапы все стабилизировали
- воины ВСУ сильно устали
- оружия нету

********* не понять, что переговоров не будет, вот и тужатся из последних сил лол. Ну и кроме того, "стабилизация фронта" кацапами похожа на попытки заклинить мясорубку большим количеством мяса: времени займет дольше, а вот результат - предсказуем: ФАРШ из катсапоф.
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26.12.2022 13:18 Відповісти
Сами говорили что зимой все замедлится

И уже это в "достижения" кацапам записали
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26.12.2022 13:58 Відповісти
Гаубиц и снарядов надо для наступления в 10 раз больше. Плюс 300 танков и самолёты ( Залужный)
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27.12.2022 02:47 Відповісти
Якийсь іноземний експерт не може точно визначити цілі ЗСУ оскільки їх не знають навіть українські журналісти
А написали це мабуть проросійські налаштовані
Але зима це не привід скасовувати контрнаступ про це військові експерти
Тому не слід зважати увагу на те що пишуть
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26.12.2022 13:30 Відповісти
Цели зависят от средств (вооружения)

А их ровно столько дают чтобы все стояло на месте
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26.12.2022 13:52 Відповісти
Фигня полная,мешает не лапотный Суровикин а погода,пусть бы журналюга оторвал задницу из теплого кресла и съездил бы на передовую.
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26.12.2022 13:52 Відповісти
Сидеть в кабинете и строчить всякую ерунду большого ума не надо.
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26.12.2022 13:58 Відповісти
ліваки з financial times в своєму репертуарі : їм потрібний "слабкий партнер росія" якого вони будуть по-своєму по-лівацькому "понімать".
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26.12.2022 14:00 Відповісти
Хорошо было бы, если бы такая статья появилась для того, чтоб усыпить бдительность врага.
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26.12.2022 14:01 Відповісти
https://youtu.be/3G6Omm9FCdQ
...

Авиабаза а Энгельсе заснятая самими крысами путлера...💥🔥💥 Файно палає...
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26.12.2022 14:04 Відповісти
Удача на стороні відважних. Була історія в 2014році як у наших закінчились сигарети а найближчий магазин був поруч ворожого блокпоста.Так як курити хотілось більше як жити то одна наша БЕХА розхерачила орківський блокпост і підкотилась до магазину де успішно затарилась(продавчиня ще здивувалась що гроші дали за товар)Але найголовніше-реакція орків-Драпали до російського кордону всі в радіусі 30 км.Була у них чуйка що хана підкралась непомітно.Не все вимірюється математичними розрахунками.Нестандартні дії наших помножені на страх ворога і буде просування.
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26.12.2022 14:15 Відповісти
будь-яка Західна армія з таким забезпеченням, як наші Герої, особливо на початку гострої фази війни, здалася у строки, як і прогнозували ті самі експерти до 24го лютого відносно Української Армії..........
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26.12.2022 14:19 Відповісти
Хотелось бы спросить у идиотов, которые ЭТО написали, перевели и выложили здесь, - "уменьшилось по сравнению с чем, идиоты?" о-О
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26.12.2022 14:49 Відповісти
Можна назвати хоч одне прізвище цих «аналітиків»?
В світі з'явилася додаткова проблема: розвелась сила-силенна різних експертів та аналітиків.
Але є великій нюанс ці фахівці планетарного масштабу, з питань оборони, розвідки, озброєнь чомусь не потрібні ані Пентагону, ані ЦРУ, ані компаніям-виробникам озброєнь!
Лише в соцмережах шалений попит на їх «дорогоцінні експертні думки».
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26.12.2022 15:08 Відповісти
Financial Times теперь стали военным изданием?

Они уже не только в финансах разбираються но и оценивают ВСУ?

Ну, тогда канешна…

Интересно, что в их оценках «причины» нет.
Вопрос где ленд-лиз они не задавали..
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26.12.2022 15:26 Відповісти
ленд-лиз в бухгалтерских гроссбухах.
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26.12.2022 15:33 Відповісти
В этих книгах «ноль $» по графе Ленд-лиз.
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26.12.2022 16:43 Відповісти
и...?
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26.12.2022 17:05 Відповісти
Це ті самі "експерди" що казали нам - Київ за 3 дні.
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26.12.2022 15:41 Відповісти
Кацапи всі гроші кинули в інформаційну війну, бо реальну програли
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26.12.2022 15:43 Відповісти
Якась із поважних англогазет вже давно куплена росолігархом-чекістом Лєбєдєвим,чи не ФТ це?
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26.12.2022 15:44 Відповісти
Ох и эксперды...
1. У рашистов никогда не было общего численного превосходства.
2. Херсонский плацдарм, как и сам Херсон позволяли угрожать не только Николаев и Кривому Рогу, но и Одессе и Днепру, являлись важным стратегическим пунктом. И он был потерян. А сбежали успешно, ну точнее быстро - это правда.
3. Стабилизация фронта произошла не из-за каких-то действия Суровикина, а из-за погоды. Осенние дожди и относительно теплая погода около нуля постоянно и чуть выше - земля раскисла, маневр невозможен, техника вязнет.
4. Пополнение за счет 300 000 чмобиков де-факто не произошло, пришли 100 тыщ пока что, и те плохо обучены и вооружены. Давление на Бахмут - это зеки Пригожина, а не чмобики к примеру.
5. Зимнее контрнаступление даже еще не начиналось. И когда начнется и где неизвестно. Ну, а про сильные оборонительные позиции мы еще под Херсоном начитались. Пять полос обороны с кучей бетонных сооружений... Потом будут писать об успешном "отводе" рашистских войск в Крым. Блестящем просто )
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26.12.2022 19:10 Відповісти
 
 