Після визволення територій, які були окуповані в 2014 році, насамперед необхідно перекрити сигнали російської пропаганди, - Гайдай

Першим кроком на визволених територіях, які були окуповані з 2014 року, має бути повне перекриття сигналів пропаганди з Російської Федерації.

Про це повідомив під час брифінгу голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші кроки - повністю перекривати інформаційні сигнали, які майже 8 років заходили з боку РФ. Це була 100% пропаганда, яка промивала мізки місцевим жителям.

А далі робити довгий, але дуже необхідний проєкт по асиміляції: тобто залучати лікарів, мотивувати вчителів, щоб вони приїжджали з різних регіонів України. Заводити туди підрозділи Нацгвардії, військових, щоб вони приїжджали з родинами, давати їм житло. Щоб діти їх спілкувались з місцевими, щоб вони ходили разом в садочки, в школи. Щоб вони просто в спілкуванні вийшли на порозуміння. Щоб ця пропаганда просто залишилася в минулому. Це головне.

А будинки та інфраструктуру відбудуємо, в цьому немає сумніву", - зазначив Гайдай.

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