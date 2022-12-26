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Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
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Після визволення територій, які були окуповані в 2014 році, насамперед необхідно перекрити сигнали російської пропаганди, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай

Першим кроком на визволених територіях, які були окуповані з 2014 року, має бути повне перекриття сигналів пропаганди з Російської Федерації.

Про це повідомив під час брифінгу голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші кроки - повністю перекривати інформаційні сигнали, які майже 8 років заходили з боку РФ. Це була 100% пропаганда, яка промивала мізки місцевим жителям.

А далі робити довгий, але дуже необхідний проєкт по асиміляції: тобто залучати лікарів, мотивувати вчителів, щоб вони приїжджали з різних регіонів України. Заводити туди підрозділи Нацгвардії, військових, щоб вони приїжджали з родинами, давати їм житло. Щоб діти їх спілкувались з місцевими, щоб вони ходили разом в садочки, в школи. Щоб вони просто в спілкуванні вийшли на порозуміння. Щоб ця пропаганда просто залишилася в минулому. Це головне.

А будинки та інфраструктуру відбудуємо, в цьому немає сумніву", - зазначив Гайдай.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація на деокупованих територіях Луганщини вкрай складна через постійні обстріли, - Гайдай

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+12
Дошло на 9-й год войны. Ну хоть так.
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26.12.2022 12:59
+11
Дуже розумно, але із запізненням на 31 рік (рахую від 1991).
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26.12.2022 13:06
+9
Ага! І замість московитських пропаганд@н ЗМІ запустити зелений "єдиний анал" - це єдиний варіант для дєрьмака просунути боневтіка на другий термін (за рахунок зомбованих кремлядями жителів Донбасу та Криму - їх легше перезомбувати). Бо ті, хто повернеться з фронту, волонтери, які зтикаються з зеленою владою, наврядчи будуть голосувати за цю зелену шоблу.
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26.12.2022 13:05
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Дошло на 9-й год войны. Ну хоть так.
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26.12.2022 12:59 Відповісти
А що зараз заважає знищити дронами Донецький та Луганський телецентри? Оті зомбовежі, які треба було знищити ще в 2014-му.

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26.12.2022 13:54 Відповісти
Квартал до бані, а Гайдай вже роздягається.
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26.12.2022 14:00 Відповісти
А от рашисти знають, що треба робити. Ось херсонська телевежа.

https://imi.org.ua/news/vidstupayuchy-z-hersona-rosiyany-pidirvaly-televizijnu-vezhu-i48994
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26.12.2022 14:19 Відповісти
А в 2014-му році була телевежа на горі Карачун, біля Слов'янська.

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26.12.2022 14:21 Відповісти
простіше забрати Кубань
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26.12.2022 21:28 Відповісти
то есть уничтожить все вышки передачи сигнала на приграничной территории ростовской области.
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26.12.2022 13:04 Відповісти
Нет, можно заглушить. Н главное - запустить там наши программі. Біла куча новостей, что вблизи линии размежевания сигнал от них ловится приекрасно, а наш - или вообще нет, или очень слабо.
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26.12.2022 13:07 Відповісти
глушить будем тогда, когда прекратятся трансграничные обстрелы. А пока не будет достигнуто прекращение огня через нашу границу, то до этого снести все вышки. Это не дорого - по дрону на одну вышку.
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26.12.2022 13:11 Відповісти
В вренное время - да. Я говорю про мирное время, или относительно мирное, когда были минские соглашения.
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26.12.2022 13:14 Відповісти
PS Запустить наши программы как минимум на нашу территорию (в т.ч. и на территорию, контролируемую врагом, чтобы не терять наших людей там) - это критически важно и сейчас.
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26.12.2022 13:18 Відповісти
это само собой разумеется.
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26.12.2022 13:20 Відповісти
А валить вышки на территории врага в военное время - это тоже нужно. Кстати, враг это понимает, потому и бил по вышкам в Киеве и в Луцке (в Киеве безуспешно, а вот в Луцке - не знаю).
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26.12.2022 13:23 Відповісти
в белгородской дроном. Есть видео.
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26.12.2022 13:33 Відповісти
наш Т2 сигнал, без вузьконаправленої антени з коеф.підсилення 12-15dB з активним підсилювачем 20-25dB, не ловиться або погано ловиться вже на відстані 20-25 км, від телевежі обласного значення (потужність передавача 0.5-1кВт) по усій Україні ...
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26.12.2022 13:13 Відповісти
А як же вони дістають своїм сигналом вглиб нашої території - передавач потужніший?
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26.12.2022 13:16 Відповісти
судячи з усього так !!! не знаю як на сході України, а у нас на Львівщині, польське DVB-T/T2 (в народі просто Т/Т2) можна без проблем приймати практично на більшій половині області, а місцева Т2 - 20-25 км, покриття і все приїхали, сигналу немає ...
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26.12.2022 13:25 Відповісти
всё зависит от мощности и высоты источника сигнала.
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26.12.2022 15:31 Відповісти
Та ні.На першому етапі лапшерізками поїздити домбабвянам по вухах. А далі робити корекцію заходів.
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26.12.2022 13:29 Відповісти
Ага! І замість московитських пропаганд@н ЗМІ запустити зелений "єдиний анал" - це єдиний варіант для дєрьмака просунути боневтіка на другий термін (за рахунок зомбованих кремлядями жителів Донбасу та Криму - їх легше перезомбувати). Бо ті, хто повернеться з фронту, волонтери, які зтикаються з зеленою владою, наврядчи будуть голосувати за цю зелену шоблу.
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26.12.2022 13:05 Відповісти
Дуже розумно, але із запізненням на 31 рік (рахую від 1991).
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26.12.2022 13:06 Відповісти
Я ще пам'ятаю ті воплі простого наріду, на кшталт - "я щось вчиню.... навіть вскрию собі вени, якщо на побачу наступну серію - "богатиє тоже плачут""
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26.12.2022 18:39 Відповісти
ви коли на вільних від кацапської окупації коли кацапську фсб/кгб пропаганду перекриєте ??? кацапську фсб/кгб секту, під назвою "упц мп-рпц" з українських Лавр-святинь та храмів по всій Україні коли виженете ??? кацапське окупаційне лайно, яке у вас до цих пір чомусь носить назву "памʼятнікі совіцьким героям-освабодітелям", на кшталт так званої "родіни-матері", так званих "памʼятників" окупанту ватутіну, колоборантом-запроданцям кацапським ковпаку, щорсу коли повикидуєте зі святої української землі ??? різні непотрібні теле*анали на кшталт "дом" з ведучими-колоборантами з колишніх медведчуківських помойок на кшталт зіка, 112, невс-оне коли зпакриєте ??? опозиційні Прямий, 5, Еспресо коли в національний Т2 ефір повернете ???
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26.12.2022 13:09 Відповісти
тут бы в тылу...в центре Украины с этой же уйней справиться...
(хорошо шо попов мацковского матриархата))) ганяют... но мало!!!)
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26.12.2022 13:18 Відповісти
Ви майстри в цьому. блаЗЄнський "єдиний_марафон" будете практикувати. Чи ні?
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26.12.2022 13:19 Відповісти
Ого, це серйозна заявка. Головне що зараз дуже актуально, 10 років війни минуло вже. Там тотальний програш за електорат, то на місцях лишилася вся ригівська адміністрація, яка і піднімала прапори ЛНР над міськрадою. Їх треба було як мінімум депортувати з конфіскацією, але, але...
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26.12.2022 13:34 Відповісти
Нужно чтобы Украина помимо репараций выставила России обязательное требование - прекратить пропаганду в отношении Украины, дегуманизацию украинцев и их оскорбление, сравнивая нас с фашистами.
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26.12.2022 13:56 Відповісти
Очень сложно это все Честно говаоря оптимистического финала я не вижу.
допустим ребенку в 2014 году было 11 лет и ему девять лет втирали в мозги, что мы все нацики и фашики, а рашка это свет и правда . Сейчас этому ребенку уже 20 лет и другого он не знает. Как герпес, выличить не возможно, только залечить. Перепрограмировать будет очень сложно. Фактически невозможно. Вирусы в голове останутся. Это постоянно будет бомба замедленного действия .
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26.12.2022 14:17 Відповісти
Усю цю кацапоморду лохансько-даунбасовську бидло-підоруzzку раб-сссрівську мерзоту бомжів, котрих збирали по усяких холодних та голодних мухасранськах підоросії і завозили ешелонами в УКРАЇНУ на "лучшую ситую жизнь" і інфікування УКРАЇНЦІВ кацапо-підоруzzкім скрєпостаном, НЕГАЙНО УСІХ ВІДЛОВИТИ І У СТОЛИПИНСЬКІ ВАНТАЖНІ ВАГОНИ ЗАГРУЗИТИ і ВІДПРАВИТИ НАЗАД У скрєпостан на землю обітовану в голодні та холодні мухасранськи підоросії...!!!

УКРАЇНЦІ НЕ ЗАБУЛИ І НЕ ДАДУТЬ ЗАБУТИ НІКОМУ...!!!
100 річне ЗНУЩАННЯ ТА ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ цими кацапомордими підоросами вбивцями, катами і мародерами з 1922 по 2022 роки...!!!

УКРАЇНЦІ НЕ ПРОБАЧУТЬ ГЕНОЦИДУ ТА ЦІЄЇ ВІЙНИ усім кацапомордим та чухраінським підоросам НІКОЛИ...!!!

Коли хорощі кацапоморді підороси мовчали, чтокали, гдзєкали та какали, погані кацапоморді підороси ВБИВАЛИ УКРАЇНЦІВ і волали "кака разніца"...!!!

Цю кацапоморду чухраінсько-підороzzьку мерзоту треба МЕЧЕМ ТА ВОГНЕМ ВИПАЛИТИ З УСІЄЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ до останнього "что-что, гдзє-гдзє, как-как і кака разніца"..!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗС та ССО УКРАЇНИ...!!!
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26.12.2022 14:53 Відповісти
Ці "сигнали" треба було перекрити вже давно.
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26.12.2022 15:13 Відповісти
Перекрити сигнали - це вірно.
Але хто туди згодиться їхать з інших регіонів?
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26.12.2022 15:13 Відповісти
ВАЗеленський вміє закривати трансляцію тільки українських патріотичних каналів і відкривати свій "Телемарафет" за державні гроші.
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26.12.2022 15:17 Відповісти
...і відкрити видобуток сланцевого газу - більше там робити нічого: все вже зруйновано, без нас
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26.12.2022 16:06 Відповісти
 
 