Після визволення територій, які були окуповані в 2014 році, насамперед необхідно перекрити сигнали російської пропаганди, - Гайдай
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Першим кроком на визволених територіях, які були окуповані з 2014 року, має бути повне перекриття сигналів пропаганди з Російської Федерації.
Про це повідомив під час брифінгу голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Перші кроки - повністю перекривати інформаційні сигнали, які майже 8 років заходили з боку РФ. Це була 100% пропаганда, яка промивала мізки місцевим жителям.
А далі робити довгий, але дуже необхідний проєкт по асиміляції: тобто залучати лікарів, мотивувати вчителів, щоб вони приїжджали з різних регіонів України. Заводити туди підрозділи Нацгвардії, військових, щоб вони приїжджали з родинами, давати їм житло. Щоб діти їх спілкувались з місцевими, щоб вони ходили разом в садочки, в школи. Щоб вони просто в спілкуванні вийшли на порозуміння. Щоб ця пропаганда просто залишилася в минулому. Це головне.
А будинки та інфраструктуру відбудуємо, в цьому немає сумніву", - зазначив Гайдай.
Будь ласка, зачекайте...
https://imi.org.ua/news/vidstupayuchy-z-hersona-rosiyany-pidirvaly-televizijnu-vezhu-i48994
(хорошо шо попов мацковского матриархата))) ганяют... но мало!!!)
допустим ребенку в 2014 году было 11 лет и ему девять лет втирали в мозги, что мы все нацики и фашики, а рашка это свет и правда . Сейчас этому ребенку уже 20 лет и другого он не знает. Как герпес, выличить не возможно, только залечить. Перепрограмировать будет очень сложно. Фактически невозможно. Вирусы в голове останутся. Это постоянно будет бомба замедленного действия .
УКРАЇНЦІ НЕ ЗАБУЛИ І НЕ ДАДУТЬ ЗАБУТИ НІКОМУ...!!!
100 річне ЗНУЩАННЯ ТА ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ цими кацапомордими підоросами вбивцями, катами і мародерами з 1922 по 2022 роки...!!!
УКРАЇНЦІ НЕ ПРОБАЧУТЬ ГЕНОЦИДУ ТА ЦІЄЇ ВІЙНИ усім кацапомордим та чухраінським підоросам НІКОЛИ...!!!
Коли хорощі кацапоморді підороси мовчали, чтокали, гдзєкали та какали, погані кацапоморді підороси ВБИВАЛИ УКРАЇНЦІВ і волали "кака разніца"...!!!
Цю кацапоморду чухраінсько-підороzzьку мерзоту треба МЕЧЕМ ТА ВОГНЕМ ВИПАЛИТИ З УСІЄЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ до останнього "что-что, гдзє-гдзє, как-как і кака разніца"..!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗС та ССО УКРАЇНИ...!!!
Але хто туди згодиться їхать з інших регіонів?