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Держприкордонслужба (4328) кордон (3093) Закарпаття (1578) чоловіки (91)

У горах Закарпаття загубилися четверо чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, організовано пошукову операцію, - Держприкордонслужба

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держприкордонслужба

На Закарпатті прикордонники України та Румунії розшукують чотирьох ухилянтів, які загубилися у горах під час спроби незаконно перетнути кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Державної прикордонної служби України.

"Вчора вранці прикордонники отримали інформацію від румунських колег про двох затриманих чоловіків. Особи, що незаконно перетнули кордон на Закарпатті, виявились громадянами України. З‘ясувалось, що з ними прямували ще четверо, які дорогою загубилися у горах.

Пошукові заходи обидві сторони організували негайно, тривають вони й дотепер. Ускладнює цей процес високий сніговий покрив та погана видимість, що перешкоджає використанню автомобільної техніки. Тож, аби скоріше знайти чоловіків, залучили авіацію та наряди із собаками", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Закарпатті чоловік намагався незаконно вивезти до Угорщини вертоліт

Автор: Наталя Джума
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а нахер они все туда прут ?
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26.12.2022 13:07 Відповісти
Студенти, сер. Мають палку жагу до знань, тому поспішали здати заліки перед зимовими канікулами.

А ось, наприклад, велика група ухилянтів намагалася перетнути кордон на Закарпатті. Несподівано ухилянтами виявилися 8 дітей і 4 жінки, яких супроводжували 2 чоловіків.
Подивіться на підпис до фотки, - немовля на руках у матері, а вже теж ухилянт!
https://24tv.ua/zakarpatti-zatrimali-uhilyantiv-hto-namagavsya-pokinuti-nezakonno_n2223052

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26.12.2022 13:55 Відповісти
ну...теперь замерзнут точно! ибо не будут откликаться на зов спасателей, идиоты...
даже сбитые в кучу в горах идиоты...все равно идиоты !!!
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26.12.2022 13:10 Відповісти
И пусть звездуют, шо с них понту.
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26.12.2022 13:11 Відповісти
Как найдутся, повестку и в диверсанты их. Враг хрен поймает)
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26.12.2022 13:12 Відповісти
Вот пусть их военкомат и ищет,на фиг людьми рисковать.
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26.12.2022 13:49 Відповісти
Відкрийте кордони і всього цього не буде.
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26.12.2022 14:10 Відповісти
Може вони загубилися, тому що дійшли.
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26.12.2022 16:08 Відповісти
 
 