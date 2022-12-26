УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16583 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 682 5
війна (56233) Іран (1338) ППО (1816) Росія (47144) дрони (2467) Повітряні сили (1237)

ППО знищила близько 70 дронів з другої партії БПЛА, яку Іран надіслав РФ, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київ,дрони

Українська протиповітряна оборона знищила близько 70 дронів із другої партії безпілотників, що надійшли з Ірану до Росії і якими РФ упродовж останніх двох тижнів атакувала територію України.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як відомо, до Росії надійшла друга партія дронів. Перша нараховувала майже чотириста безпілотників. Зараз ми маємо з нової партії чотири хвилі атак минулого та позаминулого тижня. Близько 70 БПЛА знищено протиповітряною обороною. Тож ворог ще має безпілотники, і теж треба готуватися та посилюватися до майбутніх атак з їх застосуванням, особливо це стосується об’єктів критичної інфраструктури", – наголосив речник.

Він зауважив, що у разі, якщо Іран попри обіцянки не припинить постачати РФ безпілотники та інше озброєння, необхідно продовжувати тиск на цю країну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран похвалився "ефективністю" своїх дронів в Україні

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
26.12.2022 13:54 Відповісти
и о погоде))))
////
на Росії без паніки: над Москвою літають військові гелікоптери.

https://t.me/channel24_ua/68902

В мережі повідомляють, що бачили щонайменше чотири Мі-8 над центром міста.
показати весь коментар
26.12.2022 14:10 Відповісти
pоссия собирается передать Ирану 24 истребителя Су-35 в обмен на дроны-камикадзе, сообщает израильское издание i24NEWS со ссылкой источники в западной разведке.
показати весь коментар
26.12.2022 14:18 Відповісти
 
 