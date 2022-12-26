ППО знищила близько 70 дронів з другої партії БПЛА, яку Іран надіслав РФ, - Повітряні сили

Українська протиповітряна оборона знищила близько 70 дронів із другої партії безпілотників, що надійшли з Ірану до Росії і якими РФ упродовж останніх двох тижнів атакувала територію України.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як відомо, до Росії надійшла друга партія дронів. Перша нараховувала майже чотириста безпілотників. Зараз ми маємо з нової партії чотири хвилі атак минулого та позаминулого тижня. Близько 70 БПЛА знищено протиповітряною обороною. Тож ворог ще має безпілотники, і теж треба готуватися та посилюватися до майбутніх атак з їх застосуванням, особливо це стосується об’єктів критичної інфраструктури", – наголосив речник.

Він зауважив, що у разі, якщо Іран попри обіцянки не припинить постачати РФ безпілотники та інше озброєння, необхідно продовжувати тиск на цю країну.

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